Tesla dejará de fabricar la Cybertruck, su polémica pickup, y pone el foco en otro modelo

Menos de tres años después de las primeras entregas, Elon Musk anunció que Tesla desmantelará su línea de producción de la Cybertruck en Texas alrededor de junio o julio de 2027 para ampliar la fabricación del Cybercab, el vehículo diseñado para su negocio de taxis autónomos.

Tesla desmantelará su línea de producción de la Cybertruck en Texas alrededor de junio o julio de 2027

Antes del cierre, la compañía sumará un turno para atender pedidos pendientes, según confirmó Musk en su red social X. Sin embargo, el empresario comentó que deberán devolver depósitos porque no llegarán a fabricar todas las unidades reservadas antes de apagar la línea.

Si bien el anuncio escueto del viernes pasado había dejado abierta una duda sobre un eventual traslado a otra planta, las declaraciones posteriores sobre el desmantelamiento y la devolución de reservas reforzaron el escenario de discontinuación. Texas es la única instalación conocida de Tesla equipada para producir los componentes específicos de la pickup.

Musk comentó que deberán devolver depósitos porque no llegarán a fabricar todas las unidades reservadas antes de apagar la línea

El desenlace contrasta con la expectativa que generó su presentación, el 21 de noviembre de 2019. En los cinco días siguientes, Musk anunció unas 250.000 reservas, realizadas mediante depósitos reembolsables de US$100 que no obligaban a concretar la compra. La fabricación se había previsto para fines de 2021, pero las primeras entregas llegaron el 30 de noviembre de 2023. De cumplirse el calendario de cierre, su vida comercial como vehículo en producción será de apenas tres años y medio.

Por qué Tesla abandona la Cybertruck

A pesar de las críticas, Musk rechazó que el cierre responda a que el modelo sea deficitario. Su explicación es que la complejidad de fabricar la Cybertruck tiene un costo de oportunidad que queda ampliamente superado por el valor de producir más Cybercab.

The Cybertruck order rate far exceeds our production rate. We will try to make as many as possible before shutting down the line in about 8 months, but will have to return deposits for a lot of people.



This is not a case of Cybertruck being unprofitable, as has been misreported… https://t.co/rGmNKV3ILs — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2026

El razonamiento supone que Tesla espera obtener un mayor retorno al dedicar esos recursos al robotaxi. Pero la dificultad industrial de la Cybertruck estaba reconocida desde el comienzo, ya que en 2023 la propia compañía advirtió que aumentar la producción de la pickup demandaría más tiempo que en otros modelos debido a su complejidad de fabricación.

Tesla espera obtener un mayor retorno al dedicar esos recursos a su nuevo robotaxi Tesla.

Incluso antes de las primeras entregas, Musk había pronunciado una frase que resumía el desafío: “Cavamos nuestra propia tumba con la Cybertruck”, dijo en octubre de 2023, según Reuters. Entonces advertía sobre los obstáculos para elevar el volumen y lograr que el proyecto generara un flujo de caja positivo.

La decisión llega, además, después de un desempeño muy inferior al que había proyectado. Según estimaciones de Kelley Blue Book citadas por Reuters, las ventas estadounidenses bajaron de 38.965 unidades en 2024 a 20.237 en 2025, una caída del 48%. La expectativa inicial del ejecutivo era alcanzar unas 250.000 anuales.

Las ventas estadounidenses bajaron de 38.965 unidades en 2024 a 20.237 en 2025, una caída del 48% Tesla.

Un problema que también alcanza a otras pickups eléctricas

Las dificultades comerciales exceden a Tesla. Karl Brauer, analista de iSeeCars consultado por Reuters, señaló que las grandes pickups eléctricas resultan caras, en parte por el costo de sus baterías, y encuentran dificultades para satisfacer determinadas exigencias de remolque y trabajo.

Esta combinación complica la propuesta para el comprador, ya que cuentan con un precio elevado acompañado de limitaciones en tareas centrales para quienes eligen una pickup. La dificultad también alcanza a los fabricantes tradicionales, que habían apostado a trasladar a los eléctricos el éxito de sus camionetas de combustión.

Las pickups eléctricas se enfrentan a grandes desafíos comerciales tesla.com

En la Cybertruck se sumaron problemas de calidad y seguridad que obligaron a realizar reparaciones físicas. En abril de 2024, un llamado a revisión alcanzó a 3878 unidades porque el recubrimiento del pedal del acelerador podía desprenderse y quedar atrapado en una moldura interior, con el consiguiente riesgo de choque, según la autoridad estadounidense de seguridad vial, NHTSA.

Otro caso afectó a unidades fabricadas entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, donde reconocieron que un panel de acero inoxidable del conjunto superior lateral podía despegarse y separarse del vehículo. La solución fue sustituir el conjunto sin cargo para los propietarios.

En abril de 2024, un llamado a revisión alcanzó a 3878 unidades porque el recubrimiento del pedal del acelerador podía desprenderse Tesla.com

La apuesta que ocupará su lugar

La reconversión de la fábrica también muestra hacia dónde Musk quiere orientar el negocio. El Cybercab tiene dos plazas y fue diseñado sin volante ni pedales. Su función es prestar servicios de transporte autónomo dentro de una red de robotaxis, un cambio respecto de la venta de autos particulares.

El Tesla Cybercab es la gran apuesta de la compañía hacia el futuro (AP Photo/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Pero ampliar su producción no resuelve por sí solo las condiciones necesarias para operar. Según Reuters, Tesla comenzó a ofrecer viajes pagos con una pequeña flota de Cybercabs en Austin en septiembre de 2026. Ese mes, la NHTSA abrió una auditoría sobre la certificación con la que la empresa declaró que el vehículo cumplía las normas federales de seguridad.