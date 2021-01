Test drive: Renault Duster Oroch Profesional, lista para el trabajo diario

La Renault Duster Oroch, junto con la Fiat Toro, ocuparon un hueco que había entre las pickups urbanas chicas (Strada, Saveiro) y las “medianas” (Hilux, Amarok, Ranger, etcétera) que, empezaron siendo de tamaño medio, pero que con los años han crecido tanto en que ya son bastante “grandes”.

En ese punto intermedio es donde recala desde hace unos cuatro años con mucho éxito la Duster Oroch, la versión pickup del SUV Duster y al que incluso hoy supera en materia de patentamientos (5473 unidades contra 4003).

La Oroch tiene en su catálogo varias versiones, incluso una con doble tracción, pero todas orientas a los usuarios familiares o para el esparcimiento. Pero las pickup, en definitiva, son vehículos para trabajar. Ahí es donde se presentó hace poco tiempo esta Duster Oroch Profesional, que constituye ahora la nueva entrada de gama de esta familia de pickups.

La Renault Duster Oroch Professional puede cargar hasta 650 kg en su caja con un volumen de 683 L Prensa Renault

Con esa premisa, la Duster Oroch Profesional tiene una mecánica y el equipamiento estrictamente necesario para trabajar todos los días. Así, está equipada con el motor naftero H4M que estrenó el Captur, y ahora también usan Kangoo, Sandero, Logan y Stepway. Se trata de un propulsor naftero de origen Nissan (HR16) 4 cilindros en línea de 1.6 L 16v y doble árbol de levas a la cabeza, con comando a cadena de distribución (no necesita reemplazo como la correa y por ende baja los costos de mantenimiento), que desarrolla una potencia de 115 CV a 5500 rpm y un torque máximo de 156 Nm (15,9 kgm) a 4000 rpm. Se combina con una caja manual de 5 marchas, de relaciones más bien largas, lo que hace que necesite unos 14,4 s para acelerar de 0 a 100 km/h y recupere de 80 a 120 km/h en 4ta. en 13,5 s y en quinta en 19,3 s.

Como todo conjunto mecánico de estas características, el motor va por lo general en un régimen alto, por lo que en ruta a 120 km/h en 5ta. gira a unas 3300 vueltas. Esto provoca un consumo a esa velocidad de unos 8,8 L/100 km mientras que el gasto urbano ronda los 10,8 L/100 km. Justo es decir que el motor tiene la función Eco-Mode, que reduce el consumo en un 10%.

Esta Duster Oroch Profesional tiene un cómodo andar urbano y rutero gracias a que las suspensiones son las mismas del resto de la gama: McPherson delantero y Multilink trasero; confort al que también ayuda la dirección electro-hidráulica. Esto no varió, siempre fue un punto destacado de la Oroch.

La caja de carga tiene 1,3 m de largo, por un ancho máximo de 1,15 m (0,95 en los buches de los pasarruedas), mientras que la altura es de 55 cm, por lo que redondea unos 683 L de capacidad, suficientes para estibar cajas, algunas bolsas de cemento o transportar objetos de bajo peso, pero frágiles, porque todo el interior tiene una excelente cobertura de PVC. La capacidad de carga es de 650 kg, lo que da un buen margen para utilizarla laboralmente.

Habitáculo con equipamiento austero, pero con radio/USB/Bluetooth y aire acondicionado Prensa Renault

El equipamiento es austero, pero justo para no sufrir en el trabajo: llantas de chapa (neumáticos Michelin 215/60 R16), aire acondicionado, radio AM/FM con puerto USB, Bluetooth y comando satelital en el volante, elevacristales eléctricos solo para las puertas delanteras, espejos exteriores manuales (se regulan con “palanquitas” desde el interior, lo que no es cómodo, sobre todo para trabajar), ganchos Isofix y no mucho más. La posición de manejo es cómoda y cuatro adultos se acomodan muy bien en el habitáculo, porque las dimensiones exteriores permanecen intactas. Precio: $1.587.300.