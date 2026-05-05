Crisis de colectivos en San Isidro: el conflicto y la solución que plantea la Municipalidad

La movilidad en el Municipio de San Isidro quedó en el centro de la escena tras profundizarse la crisis de la empresa privada Micro Ómnibus General San Martín (M.O.G.S.M), que afecta a las líneas 333, 437, 407 y 707, hoy sin servicio y sin unidades circulando por el municipio; lo que impacta directamente en los vecinos que dependen de estos recorridos a diario.

En este contexto, la Municipalidad de San Isidro, encabezada por el intendente Ramón Lanús, presentará este martes 5 de mayo ante el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires una propuesta de nuevos recorridos (que cubrirían todos los ramales de la empresa previamente mencionada), desarrollada en conjunto con empresas de colectivos y sindicatos del sector.

La iniciativa es el resultado de más de un mes de reuniones técnicas con distintas compañías de transporte, tanto nacionales como provinciales, que operan en el distrito. Según informaron desde el municipio, el nuevo esquema prioriza garantizar la cobertura en todas las localidades de San Isidro y mejorar la conectividad del sistema.

La propuesta municipal tiene que ser aprobada por el Gobierno provincial Municipalidad de San Isidro

Desde el inicio de la actual gestión, las autoridades municipales informan que se pusieron a disposición de M.O.G.S.M para optimizar el funcionamiento de sus ramales. En un escenario marcado por cambios en las políticas de subsidios y una caída en la demanda de pasajeros, durante 2025 se implementaron modificaciones en los recorridos a pedido de la empresa, con el objetivo de mejorar sus indicadores operativos y sostener el servicio.

Sin embargo, estas medidas no alcanzaron para revertir la situación de la compañía, que arrastra desde hace tiempo una compleja situación financiera, con deudas vinculadas a proveedores, combustible y salarios. Frente a este panorama, el municipio busca garantizar alternativas de movilidad para los usuarios afectados.

La propuesta elevada a la Provincia contempla la reconfiguración de recorridos a través de líneas provinciales, con el objetivo de mejorar la conectividad y fomentar un mayor uso del transporte público.

Una vez que el nuevo esquema sea aprobado por el Gobierno provincial, se informarán los cambios y su implementación a través de los canales oficiales del municipio y en las paradas de colectivo.