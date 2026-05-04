Cuánto cuesta la Toyota Hilux en mayo 2026

Luego de haberse consagrado como el vehículo más vendido del año pasado, la Toyota Hilux inicia otro período con grandes expectativas. Durante el primer cuatrimestre de este año acumuló 10.183 ventas: es el modelo más vendido y el único que llegó a las cinco cifras, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Este desempeño se explica, en parte, por las 2346 ventas que registró en abril, mes en el que también se ubicó como el modelo con mayor cantidad de patentamientos. Ahora bien, más allá de su buen desempeño comercial, Toyota volvió a congelar su lista de precios para mayo de 2026, por lo que la Hilux mantiene los mismos valores que el mes anterior.

La Toyota Hilux es el modelo más vendido en el acumulado anual

Los precios de la Toyota Hilux en mayo 2026

HILUX DX/SR

Toyota Hilux 4X2 DX MT: $49.325.000

$49.325.000 Toyota Hilux 4X4 DX MT: $57.769.000

$57.769.000 Toyota Hilux 4X2 DX AT: $50.704.000

$50.704.000 Toyota Hilux 4X4 DX AT: $59.383.000

$59.383.000 Toyota Hilux 4X4 SR MT: $66.457.000

$66.457.000 Toyota Hilux 4X2 SR MT: $56.562.000

$56.562.000 Toyota Hilux 4X4 SR AT: $69.326.000

$69.326.000 Toyota Hilux 4X2 SR AT: $59.125.000

HILUX SRV/SRX

Toyota Hilux 4X2 SRV AT: $67.506.000

$67.506.000 Toyota Hilux 4X4 SRV AT: $76.381.000

$76.381.000 Toyota Hilux 4X4 SRV+ AT: $79.838.000

$79.838.000 Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $77.921.000

$77.921.000 Toyota Hilux 4X4 SRX AT: $84.349.000

HILUX GR-SPORT

Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $89.327.000

Así es la Toyota Hilux SRX

La actualidad del sector

Entre enero y abril de este año se registraron 205.114 patentamientos, esto representa un 5,7% menos que el mismo período del año anterior, en el que se habían registrado 217.500 ventas, según Acara. En parte por esta caída en las ventas desde que comenzó el año, la mayoría de las automotrices congelan sus precios, a pesar de que el índice de inflación ronda el 3% mensual.

El presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “Abril muestra una pequeña caída interanual, pero tal como venimos diciendo, proyectamos un 2026 muy similar a 2025 en cuanto a la cifra global de patentamientos. Lo que es importante mencionar es que el mercado se está transformando, hay una nueva oferta, con precios que se están acomodando a la baja, por la eliminación de impuestos, pero sobre todo por la competencia de nuevas marcas, entre ellas las asiáticas que han desembarcado con precios muy convenientes y gran equipamiento, y las marcas generalistas que también han sumado modelos y reconvertido sus diseños, versiones y precios”.

El primer cuatrimestre mostró una leve caída en las ventas de 0 km respecto del año anterior Shutterstock

En esa línea, Beato agregó: "El gran ganador de esta competencia es el cliente. Una macroeconomía más ordenada y un dólar quieto favorecen también a la presencia de ofertas y verdaderas oportunidades para todos. Los clientes pueden encontrar hoy mejores condiciones de compra, por eso, es importante que la gente sepa que estamos en un momento muy conveniente para adquirir un vehículo cero kilómetros”.