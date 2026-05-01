Cayeron las ventas de autos, pero las marcas chinas ganan terreno

El mercado automotor argentino registró en abril 47.564 patentamientos, lo que representa una caída del 13,6% interanual frente al mismo mes de 2025 y un descenso del 3,3% respecto de marzo.

En el acumulado del primer cuatrimestre, el sector suma 205.114 unidades, con una baja del 5,7% frente al mismo período del año pasado.

El retroceso mensual se explica principalmente por el desempeño de los vehículos livianos, ya que los autos cayeron un 12,3% interanual y los comerciales livianos 20,2%, mientras que el segmento de pesados se mantuvo prácticamente estable frente a abril de 2025.

Radiografía del nuevo mercado

En el ranking de marcas, Toyota volvió a liderar el mes con 6691 unidades, seguida por Volkswagen (5538) y Fiat (5021). Más atrás se ubicaron Ford (3862) y Chevrolet (3847).

Sin embargo, el dato de fondo es que varias líderes caen fuerte contra mismo mes del año pasado. Toyota bajó 31,4%, Volkswagen 38%, Renault 31,7% y Peugeot 29,8%.

Toyota continúa como marca líder y su pickup Hilux como el modelo más vendido

En sentido opuesto, aparecen crecimientos relevantes en marcas asociadas al nuevo flujo importador: BYD ya quedó novena, con 1701 unidades; BAIC creció 169,7% interanual; Chery, 928,1%; y Haval, 518,9%.

Chery creció un 928% interanual

Las 10 marcas más vendidas

Toyota: 6691 unidades

6691 unidades Volkswagen: 5538

5538 Fiat: 5021

5021 Ford: 3862

3862 Chevrolet: 3847

3847 Renault: 3526

3526 Peugeot: 2976

2976 Citroën: 1790

1790 BYD: 1701

1701 Jeep: 1137

BYD escaló un puesto entre las marcas más vendidas y lidera ampliamente el segmento de los eléctricos

Los 10 modelos más vendidos

Por modelos, la Toyota Hilux se mantuvo como el vehículo más patentado de abril, con 2346 unidades, seguida por el Peugeot 208 (1819) y la Ford Territory (1570), uno de los modelos que logró crecer frente al año pasado.

Toyota Hilux: 2346 unidades

2346 unidades Peugeot 208: 1819

1819 Ford Territory: 1570

1570 Ford Ranger: 1437

1437 Fiat Cronos: 1436

1436 Volkswagen Tera: 1292

1292 Chevrolet Tracker: 1209

1209 Chevrolet Onix: 1182

1182 Volkswagen Amarok: 1156

1156 Toyota Yaris Cross: 1128

El Toyota Yaris Cross ya se metió entre los más vendidos

Otro de los fenómenos del mes volvió a ser el crecimiento de los eléctricos, que alcanzaron 723 unidades patentadas, más de siete veces por encima del nivel registrado un año atrás. En ese segmento, BYD concentra la mayor parte del mercado, impulsado principalmente por modelos urbanos.

El dominio es del BYD Dolphin Mini lidera con 457 unidades y 63,2% del segmento; lo sigue el BYD Yuan Pro, con 119 unidades. Es decir, solo esos dos modelos explican cerca de ocho de cada diez eléctricos patentados en abril.

Un mercado en transición acelerada

Los datos de abril refuerzan una tendencia que ya se venía observando, donde el mercado dejó de crecer al ritmo de meses anteriores y empieza a estabilizarse, pero en paralelo atraviesa una transformación en su oferta.

La combinación de mayor competencia —con nuevos jugadores—, cambios en la estructura de precios y un contexto macroeconómico más previsible configura un escenario distinto al de años recientes.

En ese marco, el volumen total podría no expandirse significativamente, pero sí hacerlo la diversidad de opciones y condiciones comerciales, con un impacto directo en el consumidor final.

Aumentó notablemente la oferta en el mercado argentino, con una mayor diversificación entre marcas

A pesar de la baja, desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) mantienen una visión de estabilidad para el cierre del año. “Abril muestra una pequeña caída interanual, pero tal como venimos diciendo, proyectamos un 2026 muy similar a 2025 en cuanto a la cifra global de patentamientos”, señaló su presidente, Sebastián Beato.

En ese contexto, el directivo remarcó el impacto directo en el consumidor: “El gran ganador de esta competencia es el cliente. Una macroeconomía más ordenada y un dólar quieto favorecen también a la presencia de ofertas y verdaderas oportunidades para todos. Los clientes pueden encontrar hoy mejores condiciones de compra, por eso, es importante que la gente sepa que estamos en un momento muy conveniente para adquirir un vehículo cero kilómetro”.