Así anda el renovado Chevrolet Tracker, uno de los SUV más vendidos en la Argentina

El Chevrolet Tracker es uno de los SUV del segmento B más exitosos de nuestro mercado. Mientras se produjo en Brasil, durante años supo encabezar las listas de ventas, hasta que las trabas a las importaciones hicieron que mermara mucho la oferta y que quedara relegado por otros modelos.

Sin embargo, desde que comenzó a fabricarse en la planta de General Alvear, en las afueras de Rosario, poco a poco fue recuperando terreno hasta ser hoy el más patentado.

Renovado hace unos meses, actualmente tiene una gama compuesta por cuatro versiones: LT, LTZ, Premier y RS. La Premier fue la que evaluamos.

A nivel estético luce un estilo que se alinea con el nuevo lenguaje de diseño de la marca a nivel global, con un frente de parrilla amplia, una firma luminosa en dos niveles y un paragolpes voluminoso y con elementos aerodinámicos integrados y que aloja a los faros auxiliares; toda la iluminación es en LED.

Lateralmente, muestra renovadas llantas oscurecidas de 17” con neumáticos 215/55, y en la parte posterior aparecen también flamantes luces.

Largo: 4,304 m

Ancho s/c esp. 1,791/2,057 m

Alto: 1,626 m

Distancia entre ejes: 2,57 m

Despeje: 160 mm

Capacidad del baúl: 393/1278 L

Capacidad del tanque: 44 L

Peso: 1275 kg

Neumáticos: 215/55 R17″

En el interior se nota un salto cualitativo en lo que hace a terminaciones y materiales y sigue con un planteo clásico. La dotación de elementos de confort incluye tapizados en cuero ecológico en dos tonos, sensores de estacionamiento delanteros, traseros y laterales, cámara de retroceso, tomas USB y de 12 V, techo panorámico eléctrico, apertura de puertas y encendido sin llave, control de velocidad crucero, aire acondicionado, tablero de 8” y pantalla táctil de 11” desde la cual se controla el sistema de conectividad e infotaintment MyLink de la marca (es compatible con Android Auto y Apple CarPlay) con proyección inalámbrica y aplicación myChevrolet, además de wifi nativo que lo convierte en un hotspot mediante el cual se pueden conectar hasta 6 dispositivos al mismo simultáneamente.

Para disfrutar de todo eso, ofrece una buena posición de manejo (se encuentra fácil al poder regular la dirección y la butaca), una óptima visibilidad hacia el exterior y mucha comodidad en los asientos, que tienen una nueva forma ergonómica y están confeccionados con espumas de densidad variables, que aumentan el soporte y el confort, incluso en trayectos largos. A esto suma una buena habitabilidad como para que 4 adultos viajen con comodidad.

Interior del Chevrolet Tracker 2026

Por ser un modelo familiar, la cuestión seguridad está más que cuidada y ofrece una dotación amplísima y completa. Encontramos 6 airbags, controles de estabilidad y tracción, anclajes Isofix, frenos con ABS y EBD, asistente de arranque en pendiente y suma algunos elementos avanzados como alerta de colisión frontal, monitor de punto ciego, frenado autónomo de emergencia, indicador de presión de neumáticos e indicador de distancia del vehículo delantera, entre otros.

Todo esto le sirvió para conseguir cinco estrellas en protección para adultos y niños en las pruebas Latin NCAP.

Pensada para rendir

Por tratarse de una nueva actualización, no hay cambios en la mecánica. Ahí aparece el conjunto motor-caja típico del modelo: impulsor naftero con turbo de 1.2 L de cilindrada, 3 cilindros y 12 válvulas, con doble árbol de levas a la cabeza (DOHC) e inyección multipunto de combustible, que produce 132 CV a 5500 rpm y 19,4 kgm de par desde las 2000 rpm. La transmisión es automática de 6 marchas y la tracción es delantera.

Hablamos del corte netamente familiar del modelo y eso también se ve reflejado en esta combinación, pues el propulsor tiene una potencia y torque adecuados tanto para moverse en el día a día en la ciudad, como para encarar la ruta para viajar sin preocuparse por la reacción o el punch cuando se necesiten hacer sobrepasos. La caja, del estilo convencional, está bien relacionada y lo acompaña y asiste muy bien al realizar pases de cambios de manera rápida y precisa.

Motor: naftero con turbo

Cilindros: 3 en línea

Válvulas: 12

Cilindrada: 1199 cc

Compresión: 10.5:1

Potencia: 132 CV a 5500 rpm

Par: 19,4 kgm a 2000 rpm

Caja: automática de 6 marchas

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

Y un detalle más: en la selectora aparece una letra L debajo de la D, que sirve para estirar las primeras marchas para esas situaciones en las que se necesita toda la potencia disponible. Pero, cuidado, no hay que confundirla con una baja al estilo de las 4x4.

Respecto de los números, acelera de 0 a 100 km/h en 10,5 s, recupera de 80 a 120 km/h en 7,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 185 km/h (limitada de fábrica).

Otro de los puntos fuertes se relaciona con los consumos, ya que gasta unos 9,5 L/100 km en uso urbano y unos 7 L/100 km en autopista a 130 km/h constantes. Realmente muy eficiente.

Siguiendo con los factores salientes, no hay que dejar de mencionar el confort de marcha, pues el Tracker siempre fue un sport utility de andar silencioso, cómodo y mullido con suspensiones que se adaptan perfectamente a nuestras calles.

No desentona tampoco en lo que hace a su comportamiento dinámico, y se lo siente firme y agarrado en las rectas fuertes (la dirección, progresiva, es muy comunicativa), y estable y sin movimientos nocivos en las curvas.

Su versión deportiva

En paralelo, evaluamos también la alternativa deportiva que la marca ofrece en el país. Se trata de una unidad que difiere en algunos aspectos en relación al resto de la gama, con apliques estéticos que la diferencian, pero el mismo buen comportamiento que sus pares.