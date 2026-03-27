Así es la pickup pensada para el trabajo, pero que se destaca por su comodidad y consumo

El segmento de las pickups es unos de los que más creció en los últimos años en nuestro país. Producto de la gran disponibilidad (la mayoría se fabrican localmente), las ventajas impositivas (por ser considerados vehículos de trabajo pagan menos impuestos) y de una oferta que no para de crecer (hay más de una decena de opciones), muchos han optado por comprar camionetas gracias a la versatilidad de uso que ofrecen.

Dentro de este mundillo se encuentra la Chevrolet S10, una de las chatas con más años en nuestro país. Producida en Brasil y se ofrece en 6 alternativas: WorkTruck MT 4x2, WorkTruck MT 4x4, WorkTruck AT 4x4, Z71 AT 4x4, LTZ AT 4x4 e High Country AT 4x4. Probamos la WT AT 4x4 y esta es nuestra opinión.

Las versiones WorkTruck se lanzaron a finales de 2024 y, como su nombre lo indica, están orientadas a quienes buscan un móvil dirigido al trabajo pero que al mismo tiempo pueda utilizarse en otras actividades cotidianas.

A nivel diseño, conserva la misma estética que el resto de la gama, pero no tiene los detalles y agregados de las versiones más altas en la gama. Así, No hay estribos ni barras de techo ni de San Antonio, tampoco hay cromados y otros apliques… Sí encontramos plásticos negros, y varios protectores para defender la carrocería y una caja de carga amplia y de buen acceso (no le vendría mal un protector plástico de serie).

De igual forma, no hay lujos ni demasiados chiches tecnológicos (no es la idea de una variante intermedia), pero sí un grupo de elementos de confort más que correcto, entre los que destacan control de velocidad crucero, aire acondicionado bizona, cámara de retroceso con guías para estacionamiento, faros delanteros automáticos, tablero full digital de 8″, pantalla táctil par la central multimedia de 11″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay, puertos USB, etcétera.

Justo. Es el equipamiento de esta Chevrolet S10

Lo mismo sucede en el ítem seguridad, donde ofrece unadotación completa (6 airbags, anclajes Isofix, control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque y descenso en pendiente, control de balanceo de tráiler, frenos con ABS y EBD, etcétera) y sorprende con el agregado de varias ADAS: asistente de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego, alerta de tránsito cruzado trasero, detector de peatones delantero y alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia. A esto suma el sistema OnStar de asistencia y emergencia en viaje, que brinda ayuda en tiempo real 7 x 24 en caso de sufrir un accidente u otro tipo de inconveniente en la calle o la ruta. Muy destacable.

Por lo demás, encontramos tapizados en tela, materiales duros pero de tacto suave en la consola y puertas, y terminaciones acordes con el producto.

En las plazas delanteras hay muy buen espacio (en las traseras es justo) y la posición de manejo es elevada y fácil de hallar (dirección y butacas tienen múltiples regulaciones manuales).

Entre los mejores

Hay una mecánica bien conocida en esta S10: aparece el motor turbodiésel Duramax de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 2.8 L de cilindrada, que genera 207 CV a 3200 rpm y 510 Nm de par a 2000 rpm. Este se acopla a una transmisión automática de 8 marchas y la tracción es 4x4 con reductora.

Hay una mecánica bien conocida en esta S10: aparece el motor turbodiésel Duramax de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 2.8 L de cilindrada, que genera 207 CV a 3200 rpm y 52 kgm (510 Nm) de par desde las 2000 rpm. Este se acopla a una transmisión automática de 8 marchas y la tracción es 4x4 con reductora.

Si se tiene en cuenta el uso al que está dirigida esta versión, hay que admitir que el conjunto mecánico es de los mejores del mercado (siempre refiriéndonos a las camionetas estándar). Esto, porque este viejo y conocido impulsor sigue siendo de los que más equilibrados y rendidores que hay: mucho empuje y reacciones instantáneas, producto de unas curvas de potencia y torque realmente amplias.

A eso suma que la caja, del tipo convencional, lo acompaña a la perfección. Al respecto, hay que aclarar que ésta tiene el llamado CPA (Centrifugal Pendulum Absorber), una especie de péndulo instalado en la transmisión que ayuda a filtrar las vibraciones del tren motriz.

En cuanto a las prestaciones, acelera de 0 a 100 km/h ahora es de 9,4 segundos, la elasticidad para pasar de 80 a 120 km/h es de 6,8 segundos y la velocidad máxima es de 184 km/h.

En cuanto a la eficiencia, el consumo promedio es de 9,5 L/100 km en uso mixto.

Por otra parte, otro de los puntos más notables de esta S10 se relaciona con el confort de marcha: sin duda, es de las mejores del segmento (y eso que hablamos de una no tope de gama).

Mullida, sin rebotes, con buena insonorización, realmente sorprende para ser una pickup; de paso, demuestra que no es necesario tener carga en la caja para que no sea rebotadora.

El comportamiento dinámico es igualmente destacable, y se la siente aplomada y estable en todas las condiciones, en parte gracias a una dirección suave, precisa y directa y a unas suspensiones perfectamente calibradas.