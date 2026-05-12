Cuál es el precio de la Volkswagen Amarok en mayo 2026

La Volkswagen Amarok, uno de los modelos más relevantes dentro del segmento de pickups en la Argentina, inició el año con un desempeño aceptable en términos de patentamientos. Durante el primer cuatrimestre se ubicó como la tercera pickup más vendida, con 5657 unidades registradas, aunque esa cifra representa una caída del 41% frente al mismo período del año pasado, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El mercado total, por su lado, acumuló 205.114 patentamientos entre enero y abril, un 5,7% menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían comercializado 217.500 vehículos 0km.

Todos los precios de la Volkswagen Amarok

En ese contexto, Volkswagen congeló casi todo su listado de precios, con excepción de la Volkswagen Amarok, que redujo sus valores en todas sus versiones hasta un 7,4%, la mayor baja porcentual (la Volkswagen Amarok Comfortline V6 AT 4x4). El promedio de baja de toda la gama fue de 5,3%.

Sin embargo, medida en pesos, una de sus variantes llegó a disminuir hasta $6.668.400 (la Volkswagen Amarok Extreme V6 AT 4x4 y la Hero V6 AT 4x4).

4X2:

Trendline TDI MT: $51.929.800

$51.929.800 Comfortline TDI MT: $59.569.000

$59.569.000 Comfortline TDI AT: $63.546.250

$63.546.250 Highline TDI MT: $64.236.050

$64.236.050 Highline TDI AT: $70.458.850

4X4:

Trendline TDI MT: $61.894.950

$61.894.950 Comfortline V6 AT: $73.301.700

$73.301.700 Highline V6 AT: $86.397.750

$86.397.750 Extreme V6 AT: $92.427.900

$92.427.900 Hero V6 AT: $92.427.900

$92.427.900 Black Style V6 AT: $93.430.750

Ahora la Volkswagen Amarok más económica parte desde los $51,9 millones

Todo lo que se sabe de la nueva Volkswagen Amarok

La nueva generación de la Amarok ya empezó a tomar forma en la planta de General Pacheco. Volkswagen avanza con las obras de adecuación de la fábrica como parte de una inversión de US$580 millones destinada a desarrollar y producir una nueva pickup que será diseñada, desarrollada y fabricada íntegramente en Sudamérica. El objetivo de la compañía es iniciar su producción en el primer semestre de 2027.

Para dar lugar a este proyecto, la automotriz realizó una reconfiguración industrial en su complejo de la provincia de Buenos Aires: el SUV Taos dejó de producirse en Pacheco y comenzó a importarse desde México. De esta manera, la planta se prepara para convertirse nuevamente en un polo especializado en pickups, con foco en la futura Amarok.

La nueva Amarok comenzará a producirse en 2027 Volkswagen AG

Uno de los ejes de la transformación es la incorporación de nuevos sistemas de producción. Entre ellos se destaca el proceso KTL de cataforesis, una tecnología que aplica la primera capa anticorrosiva a la carrocería mediante inmersión, garantizando mayor durabilidad y calidad estructural. A esto se suman el sistema de inmersión rotativa RoDip y un horno de curado 100% eléctrico alimentado con energía renovable.

En cuanto al producto, la nueva Amarok tomará como punto de partida una plataforma desarrollada en China, proveniente de una pickup de la marca Maxus, perteneciente al grupo SAIC Motor. Sobre esa base, Volkswagen realizará adaptaciones en diseño y puesta a punto para alinearla con sus estándares globales. El modelo tendrá perfil regional y se proyecta una producción anual de entre 70.000 y 80.000 unidades destinadas principalmente al mercado sudamericano.