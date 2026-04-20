Así es la nueva versión del Peugeot 3008 que viene de Francia y ya se vende en el país

Otra de las marcas que actualizó su oferta en los últimos meses fue Peugeot, que volvió a tener en carpeta algunos modelos que estaban un poco relegados por la imposibilidad de importar.

Es en ese entorno que volvió el SUV compacto 3008, que llega en su tercera generación proveniente de Francia y en una sola versión, la GT. Esta es nuestra evaluación.

Esta generación está desarrollada sobre la plataforma STLA Medium de Stellantis; por ende, hay cambios en las medidas: es 9,5 cm más largo, 5,5 cm más ancho, 1,7 cm más alto y posee 5 cm más entre ejes.

El diseño exterior es completamente nuevo y derrocha atractivo y personalidad. Adopta una silueta tipo Fastback que remata en un alerón flotante que realza las curvas de la carrocería y que tiene como finalidad mejorar la aerodinámica (ahora, Cx 0,28). Estrena llantas diamantadas de 19” de diseño geométrico que también buscan reducir la incidencia del aire durante el andar.

Largo: 4,542 m

Ancho: 1,895 m

Alto: 1,641 m

Distancia entre ejes: 2,739 m

Despeje: 198 mm

Capacidad del baúl: 588 L

Capacidad del tanque: 55 L

Peso en orden de marcha: 1490 kg

Neumáticos: 225/55 R19”

La parte frontal fue totalmente replanteada, con una parrilla sin delimitaciones y que se integra al capot gracias al degradé de la pintura; los faros ultra compactos que representan la nueva firma lumínica de la automotriz (en lugar del colmillo del león aparecen tres garras) y que llegan con tecnología Pixel LED (adapta automáticamente el haz de los faros a las condiciones del tráfico.

Todo esto se despliega en torno al flamante emblema de la automotriz. Atrás también hay cambios, con las luces en forma de tres garras 3D.

El destacado interior del Peugeot 3008

Vanguardista por demás, en esta nueva generación la marca optó por crear un excepcional entorno digital inmersivo en el habitáculo. Esto, porque integró la central multimedia con el tablero de instrumentos para formar una pantalla curva y flotante de 21” (es compatible Android Auto y Apple CarPlay).

A eso se le añade el volante chico, truncado y con controles táctiles, los i-Toggles (todo el conjunto se puede personalizar para acceder hasta a 10 funciones del auto para un manejo intuitivo), la última generación del sistema de conectividad i-Connect Advanced (con mirroring inalámbrico y comandos por voz), y el sistema de navegación nativo, para conformar el nuevo Panoramic i-Cockpit.

Mucha tecnología y un gran diseño para el SUV de Peugeot

Como es habitual en el 3008, cuenta con un espacio generoso tanto en las plazas delanteras como en las traseras, y un baúl bien amplio (588 L). Esto permite que cuatro adultos viajen con suma comodidad. De igual forma, el conductor podrá encontrar fácilmente la posición de manejo, pues todo ofrece múltiples regulaciones y una visión correcta (la luneta pequeña obstaculiza un poco la visibilidad hacia atrás).

La calidad se nota también en los materiales escogidos (tapizados en Alcántara, mullidos, plásticos de tacto suave, metal para los pedales, etcétera) y en las terminaciones de primer nivel.

El nuevo Peugeot 3008 Tomas Morrison

Asimismo, el nivel de equipamiento de confort y tecnología de los más completos del mercado. Ahí aparecen cámara de visión 360°, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cuatro puertos USB-C, cargador inductivo de smartphones, climatizador digital bizona, Clean Cabin (monitorea y filtra el aire del habitáculo), espejos laterales calefaccionados, butacas delanteras con ajuste eléctrico, calefacción y masajeador, sistema de estacionamiento asistido, luces y limpiaparabrisas de encendido automático, techo panorámico eléctrico, volante calefaccionado, luz ambiental y más.

Una completa dotación de seguridad sirve para reafirmar el carácter de vehículo pensado para viajar y disfrutar en familia.

Por eso cuenta con frenos con ABS y EBD, controles de tracción y estabilidad, asistente de arranque y des descenso en pendiente, 6 airbags, fijaciones Isofix con Top Tether y más. A eso suma varias ADAS como control de velocidad crucero adaptativo, limitador y regulador de velocidad con Stop&Go, indicador de descanso, alerta de punto ciego, frenado automático de emergencia con aviso de colisión (detecta vehículos, peatones y ciclistas, de día o de noche, a partir de 7 y hasta 140 km/h), aviso de salida de carril activo con corrección, alerta de atención del conductor, reconocimiento de señales de tráfico, monitor de punto ciego de largo alcance (hasta 75 metros), etcétera.

Igual, pero mejorado

A nuestro mercado el 3008 llega con una mecánica bien conocida: el motor es el turbonaftero THP de 1.6 L, 4 cilindros en línea y 16 válvulas, que produce 180 CV a 5500 rpm y 30,6 kgm (300 Nm) de par desde 2000 rpm, asociado a una transmisión automática con convertidor de par de 6 relaciones.

Respecto de la anterior versión naftera que usaba este mismo bloque hay una mejora en la potencia y el torque (ofrecía 165 CV y 24,5 kgm), pero queda a bastante distancia de la variante PHEV que llegó hace unos años (300 CV y 53 kgm) y que era realmente explosiva.

Motor: naftero con turbo

Cilindrada: 1598 cc

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Potencia: 180 CV a 5500 rpm

Par: 30,6 kgm (300 Nm) a 2000 rpm

Caja: automática de 6 marchas

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

Y claro que esa diferencia se nota en el desempeño, con muy buen empuje en el largo aliento y respuestas instantáneas ante la demanda del pedal derecho.

Respecto de las prestaciones, acelera de 0 a 100 km/h en 9 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 6,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 215 km/h. Los consumos son acordes: en promedio gasta unos 8,2 L/100 km.

La tracción es delantera y cuenta con el Advanced Grip Control (control de tracción avanzado), que optimiza el agarre en superficies resbaladizas y que permite seleccionar entre tres terrenos: nieve, barro y arena. Nunca queda mal recordar que no es un vehículo todoterreno, pero sí uno que permite enfrentar algunos suelos complicados sin pasar contratiempos.

La nueva base permitió que se incorporaran nuevos ejes delantero y trasero que buscaron mejorar al ya de por sí excelente comportamiento dinámico que ofrecía tanto en ruta como en ciudad. Y no hay mucho que agregar sobre el confort de marcha, que es sobresaliente. El precio sugerido es de $77.940.000.