Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross en mayo 2026

El Toyota Corolla Cross se consolidó el año pasado como el Sport Utility Vehicle (SUV) más vendido del mercado el año pasado. Sin embargo, durante el primer cuatrimestre de 2026 cayó al quinto puesto dentro del segmento tras acumular 4078 patentamientos, una baja del 38% frente al mismo período de 2024, cuando había alcanzado las 6584 unidades vendidas, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Esta caída en el modelo es más pronunciada que la del mercado en general, que registró 205.114 patentamientos hasta abril inclusive de este año, con una baja del 5,7% respecto del primer trimestre del año pasado.

En el caso del Corolla Cross, la caída en ventas podría explicarse por una mayor oferta dentro del segmento, impulsada por la apertura del mercado, o incluso por el lanzamiento de nuevos modelos dentro de la propia marca, como el Yaris Cross, que igualmente se ubica en un segmento más chico, el B.

Entonces, para que el Corolla Cross vuelva a lo más alto del segmento SUV, Toyota, como parte de su estrategia comercial, volvió a congelar sus precios de lista en mayo, manteniendo los mismos valores que el mes anterior:

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000

$51.918.000 Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $55.944.000

$55.944.000 Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $57.355.000

$57.355.000 Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000

$61.732.000 Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $63.684.000

$63.684.000 Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000

El Toyota Corolla Cross logró más de 4000 ventas en el primer cuatrimestre

Cuáles son los SUV más vendidos en 2026

Como se mencionó previamente, el Toyota Corolla Cross fue el SUV más vendido en 2025, un dato no menor tratándose de un modelo del segmento C (mediano) y compitiendo con opciones de segmentos más chicos que tienen precios más bajos.

Ahora bien, en lo que va de este año el ranking de los modelos más comercializados muestra cambios respecto del año anterior. Estos son los 10 SUV más vendidos, sin distinción de segmentos al cierre de abril:

Ford Territory: 7387 (ventas anuales)

7387 (ventas anuales) Volkswagen Tera: 6093

6093 Chevrolet Tracker: 5448

5448 Peugeot 2008: 4428

4428 Toyota Corolla Cross: 4078

4078 Volkswagen Taos: 4000

4000 Renault Kardian: 2940

2940 Jeep Compass: 2840

2840 Volkswagen Nivus: 2736

2736 Baic BJ30: 2809