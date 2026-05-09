El SUV japonés que vuelve al mercado tras cinco años de ausencia: cómo anda y cuánto cuesta

Mitsubishi presentó a nivel global su D-SUV Outlander en 2001, como una alternativa más amigable y urbana al excepcional todoterreno Montero. El modelo desembarcó en nuestro país un año más tarde, y desde entonces supo tener un público muy fiel, que encontró en él características que no ofrecían otras automotrices.

Ahora, y tras 5 años de ausencia como consecuencia de las trabas a las importaciones, regresa renovado proveniente de Japón y en una única versión, la GLS AT Full, que pudimos evaluar.

De corte netamente familiar, este Outlander 2025 tiene capacidad para siete pasajeros en tres hileras de asientos. Claro que para lograr ese propósito se apeló a estirar algunas medidas respecto de la generación anterior. Entonces, ahora tiene 4,71 m de largo (+15 mm), 1,897 m de ancho (+52 mm), 1,745 m de alto y 2,706 m de distancia entre ejes; la capacidad del baúl quedó en 331 L con todas las filas habilitadas.

Largo: 4,71 m

Ancho: 1,897 m

Alto: 1,745 m

Distancia entre ejes: 2,706 m

Despeje: 210 mm

Capacidad del baúl: 331 L

Capacidad del tanque: 60 L

Peso: 1690 kg

Neumáticos: 225/45 R20”

Hay una clara búsqueda en el diseño no solo de seguir los parámetros de la marca, sino también de mostrar líneas que transmitan modernidad, robustez y agresividad. Y, hay que admitirlo, es muy atractivo.

Basado en “el concepto Bold Stride” (desde Mitsubishi dicen que significa “actitud audaz y aventurera” y “confianza para seguir adelante”), se nota una fuerte proporción horizontal, con volúmenes bien definidos y líneas con carácter y bordes pronunciados. De hecho, ese planteo hace que parezca más largo de lo que realmente es.

En el frente, claro, aparece el diseño estilo Dynamic Shield (pensado para proteger a los peatones en caso de accidente), con una parrilla alta en negro brillante (la parte superior está atravesada por barras), los faros enmarcado por un aplique en forma de C y los intermitentes delgados ubicados en la parte superior; toda la iluminación es en LED y tienen lavafaros.

De costado destaca por la cintura alta, la profusión de cromados, las barras de techo y las llantas de 20” (los cauchos tienen un talón bastante bajo, 225/45).

Atrás el portón tiene un planteo hexagonal y las luces tienen forma de T horizontal para enfatizar el ancho del coche y el spoiler trae la luz de stop incorporada.

En el interior, el renovado Mitsubishi Outlander ofrece mucha tecnología

Los ocupantes pueden acceder muy fácil gracias a la amplia apertura de las puertas y a que todas las plazas se pueden desplazar longitudinalmente (los respaldos también se pueden mover). Sumamente cómodo, la posición de manejo es alta y sencilla de encontrar, y las superficies vidriadas permiten una gran visibilidad al exterior.

La calidad de materiales y terminaciones advertida en el interior es excelente (coincidente con su origen), y brinda un muy buen espacio tanto adelante como atrás, mientras que la tercera fila está planteada para niños.

De igual forma, el interior se puso a tono con la tendencia tecnológica y está dominado por dos grandes pantallas (la del tablero digital de 12,3” y la de la central multimedia de 9”).

A esto suma planteo moderno y elegante, y dentro del equipamiento destacan: con sistema de navegación y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay mediante USB o Bluetooth, control de velocidad crucero, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara 360°, techo panorámico, cargador inalámbrico de celulares, climatizador trizona, tapizados en cuero, butacas delanteras con regulación eléctrica y calefacción, apertura de portón con manos libres, etcétera.

El Outlander siempre fue un vehículo muy seguro; no por nada, obtuvo la máxima calificación en las pruebas de Latin NCAP en 2022.

En esta generación esa cuestión se profundizó aún más, ya que no solo se le realizaron mejoras estructurales en la carrocería, sino que incorpora tecnología de última generación. Por eso, tiene una dotación de serie muy completa que incluye 7 airbags, frenos con ABS y EBD, controles de tracción y estabilidad, asistente de arranque y descenso en pendiente, sensor de lluvia, anclajes Isofix, etcétera, a lo que suma varias ADAS como advertencia y asistente de cambio de carril, monitor de punto ciego, alertas de atención del conductor y de tráfico cruzado trasero y sistema de mitigación de colisión frontal, entre otros.

Mecánica probada

Para este regreso, desde la filial local optaron por una mecánica que ya equipaba al modelo en versiones anteriores. Por eso, encontramos el conocido bloque naftero de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 2.5 L de cilindrada, que entrega 184 CV a 6000 rpm y 24,9 kgm de torque a 3600 rpm, asociado a una transmisión automática tipo CVT; el impulsor fue mejorado para aumentarle la potencia en un 8,9% y la eficiencia de combustible en un 2,6%.

Para el público al que apunta (familiar, urbano y de viajes), el propulsor ofrece potencia y par suficientes, y la caja se le acopla muy bien y no muestra los patinamientos típicos de las de variador continuo (informaron que cuenta con la tecnología Invecs-III, que va estudiando la forma en que maneja el propietario y va ajustando la respuesta de la transmisión”.

La silueta del Mitsubishi Outlander luce moderna y clásica

Veamos los números: acelera de 0 a 100 km/h en 10,5 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 7,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 192 km/h. Respecto del consumo, demanda un promedio de 11 L/100 km.

Como también es costumbre en la firma de los tres diamantes, cuenta con la tracción S-AWC (Super All Wheel Control), un sistema de control dinámico que se apoya en la tracción integral permanente, pero que incorpora un dispositivo de acoplamiento central (denominado Active Yaw Control) que distribuye el par entre los ejes mediante un embrague hidráulico impulsado por un motor eléctrico; esto optimiza la estabilidad y el frenado durante la conducción en cualquier condición de manejo, pero especialmente en condiciones severas (como, por ejemplo, rutas con hielo). Esto se ve apoyado, además, por la posibilidad de seleccionar entre 6 modos de conducción (Normal, Eco, Tierra, Asfalto, Barro y Nieve).

Motor: naftero

Cilindrada: 2498 cc

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Potencia: 184 CV a 6000 rpm

Par: 25,5 kgm a 3600 rpm

Caja: automática tipo CVT

Tracción: integral Super AWD

Dirección: asistida eléctricamente

La buena capacidad para encarar terrenos complicados (siempre teniendo en cuenta que no se trata de un 4x4 puro) se ve favorecida por el buen despeje (210 mm) y los amplios ángulos de ataque, salida y ventral (19,4°, 22,9° y 19,3°, respectivamente). El confort de marcha se ve un poco sacrificado en caminos irregulares por los neumáticos de bajo perfil; pero más allá de esa situación, resulta confortable y placentera para viajar.

Por otra parte, demuestra un comportamiento dinámico notable (le sobra agarre y estabilidad) y que también fue mejorado debido al trabajo que se hizo en la carrocería (pesos más abajo y refuerzos estructurales) junto con las suspensiones (ambas con barra estabilizadora) como en la dirección (directa y precisa), todo lo cual ayudó a mejorar la estabilidad lineal y la trazabilidad en curvas en ruta y en velocidad.