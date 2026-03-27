Así es uno de los autos más picantes del mercado argentino que bajó su precio

Volkswagen es una de las pocas automotrices locales que siguen teniendo en su cartera varios modelos de cuatro puertas. Y ahí tiene una carta fuerte: el Vento. Es que su sedán para el segmento C siempre estuvo entre los favoritos del público argentino y aún conserva una cantidad de entusiastas que lo demandan por sobre otras ofertas más tecnológicas o con mecánicas alternativas del mercado.

Desde hace unos años la marca solo trae a nuestro país la versión más picante, la GLI, que se fabrica en México sobre la plataforma modular MQB. Estas son nuestras impresiones.

El Vento siempre se caracterizó por ofrecer una estética súper atractivo e inconfundible, con un diseño que mezcla dosis muy bien calculadas de deportividad y elegancia. De líneas fluidas y dinámicas, en esta variante 2026 no encontramos cambios estéticos respecto del modelo 2025, que ya había exhibido una buena renovación (nueva parrilla con una tira de iluminación, renovadas ópticas con las DRL integradas, flamante paragolpes con tomas de aire en forma de panal de abeja, el aplique en rojo que recorre la trompa, otras llantas de 18” (los neumáticos cambiaron el perfil a 235/55), doble salida de escape en cromado, etcétera).

Largo: 4,72 m

Ancho sin/con espejos: 1,799/2,037 m

Alto: 1,459 m

Distancia entre ejes: 2,686 m

Capacidad del baúl: 510 L

Capacidad del tanque: 50 L

Neumáticos: 235/55 R18”

Tampoco hay modificaciones en el interior. Bien al estilo Volkswagen, puertas adentro manda la sobriedad y es más que interesante la calidad de componentes y terminaciones utilizada (claramente por encima de los productos Mercosur): materiales suaves al tacto, mullidos, cuero ecológico, apliques en metálico y negro piano, y más.

La posición de manejo es excelente y sencilla de encontrar; la visibilidad hacia el exterior se ve apenas reducida por la luneta chica, y el espacio del habitáculo sobra adelante y es justo atrás. Eso sí, el baúl es más que amplio (510 L declarados). Hay que destacar que los asientos ofrecen una comodidad y sujeción superlativa.

Clásico. Interior sobrio y al estilo VW en el Vento GLI

Para destacar entre los elementos de confort y tecnología aparecen butacas con calefacción y ventilación (la del conductor posee ajuste eléctrico y soporte lumbar); central multimedia con pantalla táctil semi flotante de 10” compatible con Android Auto y Apple CarPlay; climatizador bizona, cargador inductivo de celulares, techo panorámico eléctrico, sensores de estacionamiento anterior y posteriores, cámara de retroceso, vista 360°, apertura y encendido sin llave, tablero digital y más.

Todo lo que está bien

El esquema mecánico sigue inalterable desde hace ya unos años. Sigue ofreciendo el bloque naftero con turbo de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 2.0 L de cilindrada, que genera 230 CV a 4700 rpm y 350 Nm de par desde las 1500 rpm y que está asociado a transmisión automática DSG de doble embrague y 7 relaciones; la tracción es delantera.

Ya hemos ponderado en otras oportunidades la propuesta de este Vento GLI, en la que el motor muestra un gran equilibrio tanto en lo hace a la entrega de potencia como del torque y también muchísima respuesta ante cualquier demanda del pie derecho; la caja lo acompaña a la perfección, con pases de marchas rápidos y precisos.

Motor: turbonaftero

Cilindrada: 1984 cc

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Potencia: 230 CV a 4700 rpm

Par: 35,6 kgm a 1500 rpm

Caja: automática de doble embrague y 7 marchas

Tracción: delantera

Por eso, en ciudad es fácil y dócil de llevar (modo Eco), pero en la ruta se lo puede exigir sin problema para encontrar una conducción un poco más divertida (usando el modo Sport, que estira los cambios y ajusta otros parámetros del auto). En síntesis: no defrauda en ningún punto.

En cuanto a los números, acelera de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos, la recuperación de 80 a 120 km/h la hace en 4,7 s y alcanza una máxima de 250 km/h. Los consumos son un poco altos, pero no se escapan demasiado de lo esperable: 11,5 L/100 km en promedio en uso mixto.

Pese a mostrar un look and feel deportivo, el confort de marcha es destacable, y se aprecia tanto la buena insonorización como la calibración realizada a las suspensiones (tipo McPherson adelante y Multilink atrás, ambas con barra estabilizadora) para que no se sienta tan duro como para llegar a molestar a los pasajeros.

El Volkswagen Vento GLI mantiene la estética

Algo similar puede decirse del comportamiento dinámico, cuestión en la que sobresale tanto por su andar estable y aplomado en todas las condiciones, como por las buenas respuestas de la dirección (firme, precisa y directa) y su gran capacidad de frenado (los cuatro discos actúan a la perfección y detienen el coche de 100 km/h a 0 en menos de 40 metros).

Para finalizar, no hay que olvidar el aspecto seguridad. Y en eso hay que resaltar que obtuvo cinco estrellas en protección para adultos, niños y peatones en las pruebas Latin NCAP. Esto, porque cuenta con una dotación súper completa entre la que se encuentran 6 airbags, controles de estabilidad y tracción, frenos con ABS y EBD, anclajes Isofix, monitor de presión de las ruedas, detector de fatiga del conductor y más. Y entre las ADAS aparecen control crucero adaptativo, limitador de velocidad, frenado autónomo con detección de peatones, advertencia de colisión frontal, luces altas inteligentes, alerta de punto ciego, asistentes de mantenimiento de carril, de tráfico cruzado trasero, de conducción en viaje (mantiene el vehículo en su línea, la distancia respecto al móvil precedente y la velocidad máxima establecida) y de emergencia (en caso de no detectar ninguna actividad por parte de quien maneja, puede mantenerlo derecho y frenarlo hasta detenerlo activando las balizas). Sin duda, de los más completos del segmento entre los generalistas.

El precio sugerido es de $72.746.050 (bajó un 7%).