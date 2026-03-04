Cómo anda la pickup que se fabrica en la Argentina y quiere conquistar un segmento de grandes competidores

Tras muchos años de postergaciones y luego de haber realizado una inversión de decenas de millones de dólares, finalmente el Grupo Stellantis comenzó a producir en nuestro país, en Ferreyra, Córdoba, la RAM Dakota, su pickup mediana que es la hermana de la Fiat Titano.

Presentada en diciembre último, esta Dakota no solo recupera un nombre con un fuerte peso histórico para los entusiastas de las camionetas, sino que posiciona a la marca del carnero en el segmento más competitivo del país, donde deberá medirse contra referentes de muchísimo peso. Se ofrece en dos versiones, Warlock y Laramie, y esta última fue la que probamos.

El ADN RAM está muy bien representado en esta Dakota. Esto, porque los parámetros de diseño que se utilizaron son fieles a los que nos tiene acostumbrado la marca: una trompa robusta y agresiva, un perfil voluminoso pero al mismo tiempo estilizado y una parte posterior simple y llamativa.

Largo: 5,356 m

Ancho: 1,965 m

Alto: 1,822 m

Distancia entre ejes: 3,18 m

Capacidad del tanque: 80 L

Capacidad tanque urea: 23 L

Despeje: 228 mm

Ángulo de ataque: 27,6°

Ángulo de salida: 26,7°

Ángulo ventral: 23,5°

Capacidad de carga: 1020 kg

Volumen de carga: 1210 L

Capacidad de remolque: 3500 kg

Neumáticos: 265/60 R18″

Peso en vacío: 2150 kg

Y hay detalles estilísticos que sobresalen, como la gran parrilla con apliques cromados, las ópticas, faros y DRL estilizadas (toda la iluminación es en LED), los paragolpes altos, los logos de la marca de gran tamaño, las llantas de aleación de 18” (los neumáticos son 265/60) o los estribos pensados para el fuera de pistas. Sin duda, tiene un parecido con otros modelos de la automotriz, lo cual se celebra.

Las medidas la ponen entre las más amplias del segmento: 5,356 m de largo, 1,965 m de ancho, 1,822 m de alto y 3,18 m de distancia entre ejes. El despeje es de 228 mm y los ángulos de ataque y salida son de 27,6° y 26,7°, respectivamente, los cuales garantizan poder moverse en terrenos difíciles sin complicaciones. Y ya que hablamos de capacidades off-road, hay que admitir que se desenvuelve con soltura en caminos complicados (barro, ripio, tierra) y que no tuvo problemas para sortear diversos obstáculos tanto por su altura como por el efecto de la doble tracción (ver más adelante).

Un buen detalle es que la caja viene de serie con protector plástico y lona marítima, como para proteger lo que se lleva atrás. En contraposición, no tiene barra de San Antonio ni tampoco las de techo.

En cuanto a las capacidades, admite hasta 1020 kg o 1210 L, y permite remolcar hasta 3500 kg en acoplado con frenos.

Mucha tecnología y equipamiento en el interior de la RAM Dakota

Hay una grata sorpresa en el interior. No solo porque hay una destacada calidad de materiales y terminaciones (cuero, plásticos de tacto suave, mullidos) sino porque también hay un planteo tecnológico dado por las pantallas (la única crítica tiene que ver con la disposición de ellas, ya que reflejan mucho la luz exterior y no permiten una buena visualización).

La posición de manejo es alta y cómoda (las butacas son ergonómicas y brindan gran sujeción), el espacio adelante es amplio y atrás es el justo y necesario para dos adultos.

En ese aspecto, también sobresale por el equipamiento, que es realmente completo: cámara 540° con proyección 3D, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, encendido por botón, cargador inalámbrico de celulares, climatizador bizona, butacas delanteras con regulación eléctrica, tapizados en cuero ecológico, computadora de viaje digital de 7″, central multimedia con pantalla táctil de 10″, compatible con Android Auto y Apple CarPlay mediante USB o Bluetooth, etcétera.

Le queda justa

Por tratarse de una RAM, uno esperaría una mecánica que fuera un derroche de potencia y torque, fiel a la tradición de la firma del carnero. Sin embargo, para este debut en el segmento la terminal optó por equiparla con la misma mecánica que la Fiat Titano: motor turbodiésel de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 2.2 L de cilindrada, que genera 200 CV a 3500 rpm y 45,9 kgm (450 Nm) de par desde 1500 rpm, asociado a una transmisión automática ZF de 8 marchas (un detalle: lleva urea para reducir las emisiones contaminantes). La tracción es 4x4 desconectable y cuenta con reductora y bloqueo de diferencial trasero.

Para ratificar la afirmación anterior, podemos referir a la excepcional Rampage, que, siendo más chica, es mucho más potente.

La identidad RAM, presente hasta en la tapa de la caja

Volviendo a esta Dakota, el conjunto le queda justo, con potencia y par similares a los que se ven en otros modelos del segmento. Tiene buenas reacciones (gracias a los 450 Nm a bajas vueltas) y una entrega de potencia paulatina y lineal. No está mal, pero un poco más de power le vendría muy bien.

En cuanto a la performance, nuestras mediciones dieron que la aceleración de 0 a 100 km/h demanda 9,9 segundos, la elasticidad de 80 a 120 km/h se da en 8,2 segundos y la velocidad máxima que alcanza es de 182 km/h.

Los consumos son muy buenos, con promedios de 9,3 L/100 km en uso mixto (ciudad y autopista a 130 km/h).

Motor: turbodiésel

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Cilindrada: 2184 cc

Potencia: 200 CV a 3500 rpm

Torque: 45,9 kgm desde 1500 rpm

Caja: automática de 8 marchas

Tracción: 4x4

Dirección: asistida eléctricamente

Sí hay que admitir que esta Dakota tiene un confort de marcha excepcional (si no es el mejor del mercado, está muy cerca), gracias a una muy bien pensada puesta a punto de las suspensiones (se nota el origen argentino) y a una insonorización superior que hacen que viajar sea un placer.

Dinámicamente se comporta de forma notable: apoya bien, se inclina poco, tiene mucho aplomo en velocidad.

Y un punto importante más: la dotación de seguridad es muy buena. Ofrece 6 airbags, anclajes Isofix, frenos a discos con ABS y EBD en las cuatro ruedas, controles de estabilidad y tracción, asistencia de arranque y descenso en pendiente, control de tracción y de frenado precolisión. También suma varias asistencias a la conducción (ADAS) como control de velocidad crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego, alerta de cambio de carril activo y control de crucero adaptativo.