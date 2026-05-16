Estos son los precios de todas las pickups en mayo 2026

El mercado de pickups comenzó mayo con una marcada baja en los precios de algunos modelos y versiones.

Tras un arranque de año en el que las listas acompañaron la inflación y registraron aumentos mensuales, en los últimos meses las principales automotrices decidieron congelar o incluso reducir los precios de sus modelos.

El movimiento se da en paralelo al reacomodamiento general de precios que atraviesa la industria automotriz desde comienzos de 2026, luego de la eliminación y reducción de los impuestos internos que afectaban a distintos vehículos de pasajeros.

Si bien las pickups estaban exceptuadas de ese tributo por ser consideradas vehículos de trabajo, el descenso en los valores de SUV y otros modelos equivalentes generó un “efecto cascada” que terminó impactando también en las chatas más equipadas y en las versiones restantes.

En ese contexto, Toyota mantuvo sin cambios toda la gama de la Hilux, la pickup más vendida de la Argentina y de Latinoamérica en 2025. Ford, por su parte, aplicó rebajas cercanas al 5% en las versiones V6 de la Ranger y la XLS 4x2 manual, mientras que Volkswagen realizó los ajustes más marcados del segmento con bajas que van desde el 2,3% hasta alrededor del 7% en distintas configuraciones de Amarok.

El resto de las pickups medianas tampoco registró aumentos durante mayo, tanto en los modelos comercializados en pesos como en aquellos que continúan cotizando en dólares.

Toyota Hilux

4X2:

DX MT: $49.325.000

$49.325.000 DX AT: $50.704.000

$50.704.000 SR MT: $56.562.000

$56.562.000 SR AT: $59.125.000

$59.125.000 SRV AT: $67.506.000

$67.506.000 SRX AT: $77.921.000

La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $49.325.000

4X4:

DX MT: $57.769.000

$57.769.000 DX AT: $59.383.000

$59.383.000 SR MT: $66.457.000

$66.457.000 SR AT: $69.326.000

$69.326.000 SRV AT: $76.381.000

$76.381.000 SRV+ AT: $79.838.000

$79.838.000 SRX AT: $84.349.000

$84.349.000 GR-Sport AT: $89.327.000

Ford Ranger

4X2:

XL Cabina Simple MT: $43.500.000

$43.500.000 XL MT: $50.962.700

$50.962.700 XL AT: $50.962.700

$50.962.700 XLS MT: $56.090.750

$56.090.750 Black: $60.610.000

$60.610.000 XLT Biturbo AT: $68.727.000

El modelo estadounidense se consigue desde los $50.962.700

4X4:

XL Cabina Simple MT: $52.000.000

$52.000.000 XL MT: $55.685.660

$55.685.660 XL AT: $51.400.000

$51.400.000 XLS V6: $66.497.510

$66.497.510 XLT Biturbo AT: $74.446.800

$74.446.800 XLT V6: $75.998.200

$75.998.200 LTD Biturbo AT: $80.607.900

$80.607.900 LTD+ V6 AWD AT: $84.291.660

Volkswagen Amarok

4X2:

Trendline TDI MT: $51.929.800

$51.929.800 Comfortline TDI MT: $59.569.000

$59.569.000 Comfortline TDI AT: $63.546.250

$63.546.250 Highline TDI MT: $64.236.050

$64.236.050 Highline TDI AT: $70.458.850

4X4:

Trendline TDI MT: $61.894.950

$61.894.950 Comfortline V6 AT: $73.301.700

$73.301.700 Highline V6 AT: $86.397.750

$86.397.750 Extreme V6 AT: $92.427.900

$92.427.900 Hero V6 AT: $92.427.900

$92.427.900 Black Style V6 AT: $93.430.750

La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $54.980.250

Nissan Frontier

4X2:

S MT: $44.271.556

$44.271.556 S AT: $50.009.000

$50.009.000 XE MT: $60.677.700

$60.677.700 XE AT: $64.395.800

$64.395.800 Platinum AT: $65.226.600

4X4:

S MT: $50.478.912

$50.478.912 X-Gear AT: $54.982.655

$54.982.655 XE MT: $60.360.000

$60.360.000 Platinum AT: $69.275.710

$69.275.710 Pro4X AT: $69.824.160

La Frontier figura desde los $47.097.400 en su versión de entrada de gama

Chevrolet S10

4X2:

WT MT: $48.596.900

4X4:

WT MT: $55.039.900

$55.039.900 WT AT: $57.959.900

$57.959.900 Z71 AT: $64.629.900

$64.629.900 LTZ AT: $69.915.900

$69.915.900 HC AT: $73.852.900

La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $48.596.900

Renault Alaskan

4X2:

Emotion MT: $58.220.000

$58.220.000 Intens MT: $63.130.000

$63.130.000 Intens AT: $65.450.000

4X4:

Confort MT: $59.800.000

$59.800.000 Emotion MT: $64.810.000

$64.810.000 Intens Noir MT: $68.470.000

$68.470.000 Intens Noir AT: $71.570.000

$71.570.000 Iconic AT: $78.700.000

La Alaskan se puede conseguir desde los $58.220.000

Fiat Titano

4X2:

Endurance MT: $50.230.000

4X4:

Endurance MT: $53.160.000

$53.160.000 Freedom MT: $58.540.000

$58.540.000 Freedom Plus AT: $64.280.000

$64.280.000 Ranch AT: $69.410.000

La Fiat Titano figura desde los $50.230.000

RAM Dakota

4X4:

Warlock AT: $70.040.000

$70.040.000 Laramie AT: $72.070.000

La RAM Dakota cotiza desde los $70.040.000 en la versión Warlock SEBASTIAN PANI

JAC

T8 4x4 MT: US$34.900

US$34.900 T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500

La nueva JAC T9 cotiza a US$38.500

Maxus

T60 CS 4x4 6MT: US$31.500

US$31.500 T60 4x2 6MT: US$28.900

US$28.900 T60 4x4 6MT: US$31.500

US$31.500 T60 4x4 6MT Minera: US$35.000

US$35.000 T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000

US$38.000 T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500

US$41.500 eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600 (lanzamiento)

La Maxus eTerron 9 es la nueva pickup 100% eléctrica que llegó al mercado argentino

Great Wall

Poer Elite 4x2: US$24.730

US$24.730 Poer Elite 4x4: US$32.697

El modelo chino Great Wall Poer es otro de los más competitivos por precio

BYD

Shark: US$59.990

BYD lanzó en la Argentina su pickup Shark a un precio de US$59.990

ISUZU

D-MAX LS: US$52.400

US$52.400 D-MAX LSE: US$53.900