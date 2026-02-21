El SUV de una renovada marca china que busca posicionarse por su equipamiento y seguridad

Chery fue la primera marca china en desembarcar en nuestro país. Fue allá por 2008 cuando, de la mano del grupo Socma, desembarcó con varios modelos, entre los que se encontraban el SUV Tiggo, el citycar QQ y el hatchback Face. Poco tiempo después comenzó a sumar a su cartera otros formatos y también más opciones de sport utility.

Sin embargo, las trabas a las importaciones y los vaivenes de la economía hicieron que la marca quedara “descuidada” por el anterior importador. A mediados de 2025 la operación pasó a manos del Grupo Corven y a partir de entonces comenzó a tomar nuevos bríos, con una actualización de gama importante y el agregado de mecánicas no convencionales.

Dentro de ese panorama es que se encuentra el Tiggo 7 Pro Hybrid, el SUV para el segmento C que se ofrece por el momento en una sola versión con mecánica híbrida ligera (MEHV) y que llega importado de China. Lo condujimos durante casi dos semanas y estas son nuestras impresiones.

Sobriedad. Y tecnología en el interior del Chery Tiggo 7 Pro

El diseño exterior de este Tiggo está basado en el concepto Life in Motion de la automotriz. Esto quiere decir que encontramos una silueta robusta y sobria, con líneas longitudinales pronunciadas y detalles cromados que le dan un toque diferencial. Destaca también por un frente compuesto por una parrilla prominente con detalles tridimensionales y faros full LED que se integran perfectamente a las líneas de la carrocería. Las llantas de aleación de 18” y los rieles de techo metalizados le dan elegancia al modelo.

Hay que admitir que el planteo del interior es moderno y funcional. Con una calidad de materiales y terminaciones destacada, el espacio es amplio y permite que cinco adultos viajen bien (cuatro lo hacen con suma comodidad); las butacas ergonómicas y las traseras más bien reclinadas colaboran para transmitir esa sensación de confort. Plantea una distribución de elementos tradicional y una posición de manejo alta y cómoda (propia de los SUV), que es muy fácil de encontrar debido a las múltiples regulaciones de la columna de dirección y de los asientos. La visibilidad hacia el exterior es igualmente óptima.

Como el vehículo apunta a que las familias lo disfruten tanto en entornos urbanos como durante largos viajes en ruta, es que posee una dotación de elementos de confort muy interesante y que incluye volante multifunción tapizado en cuero, techo panorámico con apertura eléctrica, luz ambiente, asientos delanteros con regulación eléctrica, encendido y apertura del baúl remotos, GPS, cargador inalámbrico de celulares, cámara 360° con visión 3D, control de velocidad crucero, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, climatizador bizona, equipo de audio Sony… En ese sentido, destacan también las dos pantallas: una de 12,3” que es el cuadro de instrumentos (configurable a gusto del conductor) y otra táctil de la misma medida para la central multimedia que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay; esta última tiene una interfaz amigable y es de rápida respuesta.

En síntesis, es bien completo.

Largo: 4,5 m

Ancho: 1,842 m

Alto: 1,705 m

Distancia entre ejes: 2,67 m

Despeje: 200 mm

Capacidad del tanque: 51 L

Capacidad del baúl: 450 L

Peso en orden de marcha: 1605 kg

Neumáticos: 225/60 R18″

Otro aspecto que está bastante bien cubierto es el de la seguridad, pues más allá de no contar con ADAS, tiene una cantidad de elementos tradicionales interesante. Entre ellos 6 airbags, anclajes Isofix para SRI, frenos a discos (ventilados adelante y sólidos atrás) con ABS y EBD, alerta de presión de neumáticos, controles de estabilidad y de tracción, asistente de arranque en pendiente, asistente de descenso en pendiente, limitador de velocidad y monitor de presión de neumáticos.

Le queda bien

Como mencionamos, la mecánica es micro híbrida y está compuesta por el impulsor turbonaftero Acteco de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.5 L de cilindrada, que entrega 147 CV a 5500 rpm y 23,5 kgm (230 Nm) de torque a 4000 rpm, acoplado a una transmisión automática tipo CVT de 9 cambios simulados; la tracción es delantera. Éste se complementa con un sistema eléctrico de 48 voltios compuesto por un generador (BSG) que asiste al impulsor de combustión en los momentos de mayor demanda, como la aceleración, el encendido, el Start&Stop, etcétera, y permite ahorrar combustible.

Motor: turbonaftero

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Cilindrada: 1498 cc

Torque: 21,4 kgm a 4000 rpm

Caja: automática tipo CVT

Tracción: delantera

Sistema eléctrico: 48 V

Dirección: asistida eléctricamente

Tiene buena potencia y torque para su segmento, y ambos los transmite durante la conducción. Por eso, en el tránsito urbano se lo siente suave y relajado, mientras que en ruta o autopista ofrece mucha progresividad y elasticidad (a 130 km/h trabaja en el orden de las 2200 rpm).

En este caso la CVT acompaña bien al bloque, y en algunas ocasiones mostró algunas demoras y patinamientos ante la demanda del acelerador (quizás tenga más que ver con que tiene un acelerador electrónico que con la transmisión).

Como suele suceder con este tipo de mecánicas, los consumos se parecen más a los de un auto normal que a los de un híbrido. Por eso, nuestras mediciones dieron promedios de 9,8 L/100 km, con largos tramos de ruta y autopista. O sea, altos.

El Chery Tiggo 7 Pro tiene líneas modernas

Volviendo a lo de los viajes familiares, es muy destacable el confort de marcha, dado por una muy buena insonorización, por un conjunto de suspensiones que se adaptan perfectamente a nuestros caminos y por neumáticos de perfil lógico.

Y continuando con esa tónica, es que tiene prestaciones acordes con el tipo de uso y tamaño del vehículo (pesa 1605 kg): acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 8,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 185 km/h. El precio sugerido al público es de US$32.900.