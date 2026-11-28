Al comienzo de la pandemia de Covid, cuando la actividad comercial se paralizó casi por completo, Audra Fordin se enfrentó a una disyuntiva: podía cerrar Great Bear Auto Repair and Auto Body Repair Shop en Flushing, Queens, Estados Unidos, y despedir a sus cinco empleados, o podía solicitar un préstamo y mantener a su equipo durante la crisis. Optó por la segunda opción. “Así me gané un equipo; sabían que estaba con ellos”, dijo.

Esa difícil situación fue una de las muchas que Fordin, de 55 años, ha tenido que sortear para mantener su tienda abierta desde que se hizo cargo del negocio de su padre en 1997. Fundada por su bisabuelo en 1933, ahora lleva 93 años en funcionamiento.

“Hay muy pocas empresas que logran mantenerse tanto tiempo, especialmente en un sector que ha sido absorbido por las grandes corporaciones”, dijo.

Ese sector es, además, uno predominantemente masculino: según la Oficina de Estadísticas Laborales, las mujeres representaban solo el 10 por ciento de la industria de reparación de automóviles en 2025. “Nos falta en la conversación”, dijo.

En 2010 fundó Women Auto Know, una red de educación automotriz que organiza talleres y eventos temporales centrados en el mantenimiento de automóviles y técnicas de conducción segura para cambiar esa situación.

Los participantes celebran haber completado un taller práctico de formación automotriz en el taller de Fordin

La idea surgió durante la recesión de 2008, cuando una mujer tuvo que parar de urgencia en Great Bear porque su coche empezaba a echar humo. Cuando Fordin le preguntó dónde solía llevar el coche a reparar, la conductora sacó recibos de cuatro talleres mecánicos diferentes.

“Pensé: ‘Vaya, no tienes un médico de cabecera’. ¿Cómo sabes si alguien te dio una receta equivocada? ¿Cómo sabes si alguien hizo algo mal?”

Trabajar con esa clienta ayudó a Fordin a reconocer la necesidad innegable de hacer que la educación vial sea más accesible; según ella, los accidentes a menudo ocurren debido a un mantenimiento deficiente del vehículo. Desde que fundó Women Auto Know, ha ampliado su base de clientes y creó Drivers Auto Know en 2022.

“Empezó como una idea de negocio para salvar mi taller mecánico”, dijo. “Se convirtió en el trabajo de mi vida”.

También ha aparecido regularmente como técnica residente en MotorWeek, la serie de televisión sobre automóviles de mayor duración, que se emite en PBS.

Fordin habló sobre Women Auto Know y el impacto que busca generar en la industria de la reparación automotriz. Estas respuestas han sido ligeramente editadas para mayor brevedad y claridad.

- ¿Cómo es ser mujer en un campo dominado por hombres?

Fui a una escuela de formación profesional. Era la única chica en mi clase, y cuando fui a obtener mis certificaciones, fui la única chica que realizó las pruebas.

Antes era mucho más difícil. La gente me miraba y me decía a la cara: “¿Puedo hablar con un hombre?”. Llamaban por teléfono y ni siquiera querían hablar conmigo. Pero mi experiencia me ha ayudado a no sentirme intimidado.

- Cuando fundaste Women Auto Know, ¿cómo abordaste la educación automotriz?

Me di cuenta de que, cuando la gente venía al taller mecánico, siempre estaban a la defensiva y enojados. Como mecánico, creo que siempre estamos un poco a la defensiva. Me di cuenta de que la gente en realidad no estaba enojada, sino asustada porque no tenía información.

Eso cambió mi forma de comunicarme sobre el coche. Empecé a usar analogías que relacionaban el coche con el cuerpo, como la comida, el sexo y el dinero, y eso se transformó en lo que yo llamo los ocho elementos esenciales, donde dividimos el coche en estos ocho sistemas esenciales y lo desglosamos en cosas que todo el mundo entiende.

Se trata de tomar esta máquina realmente aterradora y misteriosa y convertirla en algo con lo que puedas identificarte.

- Cuando empezaste, el negocio de Women Auto Know estaba estancado. ¿Cómo está ahora?

Estamos transformando la vida de las mujeres, y eso transforma mi negocio. Mi negocio ya no va lento. Y he triplicado mis ingresos.

- ¿Qué le dirías a un mecánico que supusiera que enseñar a la gente a arreglar sus coches le hará perder clientes?

Educa a la gente, empodérala, y atraerás clientes y conseguirás negocios.

No les estoy enseñando a ser mecánicos propiamente dichos. Lo que les enseñamos es cómo hablar con un mecánico, cómo ser proactivos, cómo cuidar su coche, cómo saber qué buscar y cómo realizar el mantenimiento para que les dure mucho tiempo.