¿Querés probar alguno de los modelos de Peugeot? Reservate entonces un espacio este fin de semana largo, porque en las Stellantis Driving Sessions vas a poder elegir entre cinco modelos de la gama alta de la marca francesa. Con el mayor nivel de equipamiento disponible, elementos estéticos exclusivos y las motorizaciones más potentes, el domingo 22 y el lunes 23 sumate al test drive en La Nube de Costanera Norte. Claro, antes no te olvides de inscribirte aquí.

Llegan las Stellantis Driving Sessions a La Nube, Costanera Norte, el 22 y 23 de noviembre

Acá te presentamos los modelos disponibles.

Peugeot 208

Es la versión más deportiva y equipada del hatchback fabricado en Argentina. Está impulsado por el motor naftero turbo T200 de 1.0 litro que entrega 120 CV y 200 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT de siete velocidades simuladas. Su propuesta combina prestaciones ágiles con una estética distintiva que incluye llantas de 17 pulgadas, tablero digital 3D, techo panorámico, tapizados de cuero y un conjunto de asistencias a la conducción que incorporan frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales de tránsito. El modelo además forma parte de la nueva generación de vehículos conectados de Peugeot en Argentina, integrando funciones remotas y telemetría mediante la aplicación MyPeugeot.

El Peugeot 208 combina prestaciones ágiles con una estética distintiva

Peugeot 408

El Peugeot 408 combina la elegancia de un sedán, la robustez de un SUV y la deportividad de un coupé, convirtiéndose en un vehículo único en su categoría. Entre sus principales atributos se destacan el tablero digital 3D de 10 pulgadas, pantalla multimedia central con sistema i-Toggles, cámaras de visión 360°, control crucero adaptativo con función Stop & Go, mantenimiento activo de carril y detección de punto ciego. En cuanto a su exterior, las llantas de 20 pulgadas de diseño disruptivo que presentan una forma geométrica encerrada en un círculo, sorprenden con el vehículo detenido y crean un efecto visual espectacular a baja velocidad

El Peugeot 408 se destaca por su diseño, que lo posiciona como una de las propuestas más innovadoras de la marca

Peugeot 2008

El Peugeot 2008 es un SUV compacto que se destaca por su diseño moderno, su estética deportiva y una posición de manejo elevada. En esta renovación, la marca ha reinventado por completo el modelo, llevándolo a un nuevo nivel en materia de diseño creativo, placer de manejo y prestaciones tecnológicas, para continuar conquistando a los clientes más exigentes.

Conserva el motor T200 turbo de 120 CV y 200 Nm asociado a una transmisión CVT de siete velocidades, mientras suma funcionalidades digitales que permiten interactuar con el vehículo en tiempo real desde la aplicación móvil. Entre ellas se encuentran la geolocalización, consulta de autonomía, alertas de mantenimiento, bloqueo y desbloqueo remoto de puertas, activación de balizas y bocina, estadísticas de conducción y monitoreo del estado del vehículo. A ello agrega un elevado nivel de equipamiento con tablero digital 3D, techo panorámico, visión periférica 360°, frenado autónomo de emergencia y sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

El Peugeot 2008 combina las virtudes de un SUV compacto con una nueva generación de servicios conectados

Peugeot 3008

Con más de 1.320.000 unidades vendidas en más de 130 países, el Peugeot 3008 es un verdadero éxito global. En esta renovación, la marca ha reinventado por completo el modelo, llevándolo a un nuevo nivel en materia de diseño creativo, placer de manejo y prestaciones tecnológicas, para continuar conquistando a los clientes más exigentes.

Está impulsado por un motor naftero turbo de 1,6 litros y 180 CV, asociado a una transmisión automática de seis velocidades. Entre sus características sobresalen la espectacular pantalla curva integrada de 21 pulgadas, el sistema Peugeot i-Toggles, los asientos eléctricos con calefacción y masaje, el equipo de iluminación Pixel LED y un completo paquete de asistencias a la conducción que incluye control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia y cámaras de visión 360°. Su baúl de casi 600 litros refuerza además su orientación familiar.

El 3008 se posiciona entre las propuestas más sofisticadas del segmento C-SUV en Argentina

Peugeot 5008

El Peugeot 5008 GT AM25 traslada la propuesta tecnológica y estética del 3008 a un formato orientado a las familias con más necesidad de espacio. Se trata de un SUV de siete plazas equipado con el mismo motor 1.6 turbo de 180 CV y 300 Nm, combinado con una caja automática de seis marchas.

El Peugeot 5008 está orientado clientes con más necesidad de espacio

La arquitectura interior del nuevo Peugeot 5008 posee un amplio baúl, que ofrece una flexibilidad que se adapta a cualquier tipo de necesidad. En configuración 5 plazas, ofrece 916 litros, que pueden ampliarse hasta los 2.232 litros si sólo se utilizan las 2 plazas delanteras y se aprovecha el piso totalmente plano de 2 metros de longitud que queda despejado al abatir los +asientos de las filas 2 y 3. Incluso si se utilizan las 7 plazas este SUV cuenta con 348 litros de baúl con 42 centímetros de longitud, unas dimensiones excepcionales en el segmento.

La cita, entonces, es el domingo y el lunes del fin de semana largo, entre las 11 y las 18hs en Costanera Norte. ¿Cuál vas a elegir?

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