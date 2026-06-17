Toyota Corolla Cross híbrido: cuánto consume realmente de nafta en ciudad y ruta

Toyota fue una de las automotrices pioneras en introducir la tecnología híbrida en la Argentina con la llegada del Prius allá por el 2009. Con el correr de los años, la marca japonesa amplió su oferta electrificada y lanzó, entre otros modelos, el Corolla Cross, un SUV del segmento C que se comercializa tanto con motorización naftera como híbrida.

Desde su lanzamiento, la variante híbrida se convirtió en una de las más elegidas del mercado y durante varios años se ubicó entre los vehículos electrificados más vendidos del país.

De hecho, el año pasado fue el SUV más vendido del mercado argentino, incluso si se contemplan los modelos del segmento B, es decir, los compactos. Parte de ese éxito se explica por la posibilidad de acceder a una motorización híbrida, una tecnología que permite reducir significativamente el consumo de combustible, especialmente en el uso urbano.

Este modelo fue el SUV más vendido del mercado el año pasado

Para comprender sus consumos es necesario conocer el conjunto mecánico que equipa: un motor naftero de ciclo Atkinson de 1.8 litros, cuatro cilindros en línea y 16 válvulas, con inyección electrónica multipunto y sistema VVT. Este propulsor entrega 98 CV a 5200 rpm y 142 Nm de torque a 3600 rpm, y trabaja en conjunto con un motor eléctrico de 72 CV alimentado por baterías de níquel-metal hidruro de 201,6 V y 6,5 Ah. En conjunto, el sistema desarrolla una potencia combinada de 122 CV.

La transmisión es una automática eCVT y la tracción es delantera. Además, ofrece cuatro modos de conducción (Normal, Eco, Power y EV) que permiten adaptar el funcionamiento del vehículo a diferentes escenarios de manejo.

Toyota Corolla Cross, uno de los SUV más vendidos en la Argentina

Gracias a estas características, el Corolla Cross híbrido muestra su mejor desempeño en el tránsito urbano y en recorridos de baja exigencia, donde logra bajos consumos. Sin embargo, en ruta o al exigir mayores prestaciones se extraña la respuesta del Corolla Cross naftero convencional, que entrega 171 CV y 203 Nm de torque.

Los consumos del Toyota Corolla Cross híbrido

Para poner en números, LA NACION puso a prueba la eficiencia de este modelo y registró consumos de 5,5 L/100 km en ciudad y de casi 7 L/100 km en ruta circulando a 130 km/h constantes. Eso sí, la autonomía se ve condicionada por el tanque de combustible de 36 litros.

La versión híbrida registra mejores consumos en ciudad que en ruta circulando a velocidad constante WFK

Y una aclaración: si se quiere manejar en sólo en eléctrico es necesario contar con una carga suficientemente alta (más del 60%) para que el sistema permita switchearlo, por lo tanto es recomendable llegar a las zonas de tránsito con las baterías al máximo.

De hecho, una particularidad de esta tecnología es que el arranque se realiza en modo 100% eléctrico, se mantiene así siempre que el nivel de carga de la batería lo permita y no se demande una aceleración brusca. Cuando eso ocurre, entra en funcionamiento el motor térmico o ambos impulsores trabajan en conjunto, con transiciones prácticamente imperceptibles para el conductor.