El Toyota Yaris Cross y el Volkswagen Tera son dos de las incorporaciones más recientes al segmento de los SUV compactos en la Argentina. Aunque compiten dentro del mismo segmento, presentan diferencias de tamaño, motorizaciones, tecnología y equipamiento que también se reflejan en sus precios.

El modelo de Toyota se comercializa con cinco versiones, de las cuales tres son exclusivamente nafteras. Todas están equipadas con un motor 1.5 y transmisión automática CVT. Las otras dos incorporan tecnología híbrida, pero quedan fuera de esta comparación porque Volkswagen no dispone de una alternativa equivalente en el Tera.

El Toyota Yaris Cross se comercializa con cinco versiones, de las cuales tres son exclusivamente nafteras

La gama del Volkswagen está compuesta por cuatro versiones: Trend, Comfort, High y Outfit. La primera cuenta con un motor 1.6 aspirado y caja manual, mientras que las otras tres utilizan un motor 1.0 turboalimentado con transmisión automática de seis velocidades.

La gama del Volkswagen Tera está compuesta por cuatro versiones: Trend, Comfort, High y Outfit

Motores y consumo: las diferencias mecánicas

El Toyota Yaris Cross utiliza un motor naftero 1.5 de cuatro cilindros, que desarrolla 106 CV de potencia y 138 Nm de torque a 4200 rpm. Se trata de un propulsor aspirado, con cadena de distribución y sistema Dual VVT-i, que se combina en toda la gama con una transmisión automática continuamente variable (CVT).

Volkswagen ofrece dos alternativas. La versión de entrada, denominada Trend, está equipada con el motor 1.6 MSI de cuatro cilindros, que entrega 110 CV y 155 Nm de torque a 4000 rpm. Es la única configuración del Tera con caja manual.

Volkswagen ofrece dos alternativas de motor: la versión de entrada con motor 1.6 MSI y las otras tres con un motor 1.0 TSI

Las otras tres versiones incorporan un motor 1.0 TSI de tres cilindros, con turboalimentación, 101 CV y 170 Nm de torque disponibles entre las 1750 y las 4250 rpm. En este caso, la transmisión es automática Tiptronic de seis velocidades.

Las diferencias también aparecen en el consumo de combustible. Según las mediciones homologadas, el Yaris Cross naftero registra un promedio de 6 litros cada 100 kilómetros, frente a los 6,5 litros del Tera 1.6 MSI y los 6,4 litros del 1.0 TSI.

El Toyota Yaris Cross utiliza un motor naftero 1.5 de cuatro cilindros, que desarrolla 106 CV de potencia y 138 Nm de torque a 4200 rpm

Dimensiones y capacidad del baúl

Las diferencias de tamaño son otro aspecto relevante. El Toyota Yaris Cross mide 4,31 metros de largo, 1,77 metros de ancho y 1,65 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,62 metros. El Volkswagen Tera tiene 4,15 metros de largo, 1,78 metros de ancho y 1,50 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,57 metros.

El Volkswagen Tera tiene 4,15 metros de largo, 1,78 metros de ancho y 1,50 metros de alto

Por lo tanto, el modelo japonés es 15,9 centímetros más largo, 15,1 centímetros más alto y tiene una distancia entre ejes 5,4 centímetros mayor. El alemán, por su parte, es apenas 7 milímetros más ancho.

En cuanto al espacio de carga, Toyota declara un baúl de 400 litros, mientras que Volkswagen informa 350 litros. Otra diferencia aparece en el tanque de combustible, ya que el Yaris Cross dispone de 42 litros, frente a los 52 litros del Tera. Ambos modelos utilizan suspensión delantera independiente tipo McPherson y un esquema trasero de eje de torsión. También cuentan con dirección de asistencia eléctrica y frenos a disco en las cuatro ruedas.

El Toyota Yaris Cross mide 4,31 metros de largo, 1,77 metros de ancho y 1,65 metros de alto

Tecnología y confort: qué ofrece cada versión

Los dos SUV incorporan pantallas multimedia de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. También ofrecen volante multifunción y diferentes configuraciones de instrumental digital, aunque existen diferencias en el equipamiento disponible desde las versiones más económicas.

El Toyota Yaris Cross XLI incluye freno de estacionamiento electrónico con función Auto-Hold, cámara de retroceso, encendido por botón y salidas de aire acondicionado para las plazas traseras. También cuenta con puertos USB-C delanteros y traseros y una pantalla de información para el conductor de 4,2 pulgadas.

El Volkswagen Tera Trend, por su parte, ofrece un tablero digital de 8 pulgadas, sensores de estacionamiento traseros, levantacristales eléctricos en las cuatro puertas y sistema multimedia VW Play con pantalla de 10 pulgadas.

El interior del Volkswagen Tera

Al avanzar en la gama aparecen otras diferencias. El Yaris Cross XEI suma climatizador automático digital, acceso inteligente sin llave, cargador inalámbrico para celulares, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, iluminación ambiental y una pantalla de información para el conductor de 7 pulgadas.

En Volkswagen, el Tera Comfort incorpora apoyabrazos delantero, volante revestido en cuero sintético con levas para la transmisión automática y servicios conectados Mi VW Connect. Para acceder al climatizador automático, el cargador inalámbrico y el sistema de apertura y encendido sin llave es necesario pasar a la versión High.

El Yaris Cross SEG incorpora techo solar panorámico, portón trasero con apertura y cierre eléctrico mediante sensor manos libres, cámara de visión de 360 grados, tapizados de cuero ecológico microperforado y llantas de aleación de 18 pulgadas. El Tera High, en tanto, cuenta con un instrumental digital de 10,25 pulgadas, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sensor de lluvia, espejo interior antiencandilamiento automático e iluminación ambiental LED.

El interior del Toyota Yaris Cross

Por encima se ubica el Tera Outfit, que conserva la misma mecánica y el equipamiento de High, pero se diferencia por su estética. Incorpora techo negro bitono, espejos exteriores negros, llantas de aleación oscurecidas de 17 pulgadas y tapizados exclusivos.

Seguridad: qué asistencias incorpora cada SUV

Ambos modelos ofrecen seis airbags de serie, distribuidos entre frontales, laterales y de cortina. También cuentan con frenos ABS, control electrónico de estabilidad, asistencia de arranque en pendientes y anclajes ISOFIX para sillas infantiles.

Las diferencias aparecen principalmente en la disponibilidad de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Toyota incluye en todas las versiones del Yaris Cross el paquete Toyota Safety Sense, compuesto por control de velocidad crucero adaptativo con rango completo, sistema de precolisión frontal, alerta de cambio involuntario de carril, asistencia de mantenimiento de carril y luces altas automáticas. Además, las tres versiones nafteras incorporan de serie alerta de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero, dos sistemas que advierten sobre la presencia de otros vehículos en determinadas maniobras.

Toyota incluye en todas las versiones del Yaris Cross el paquete Toyota Safety Sense

En Volkswagen, la disponibilidad de estas tecnologías varía según la versión. El Tera Trend y el Comfort ofrecen frenado autónomo de emergencia con detección de peatones como equipamiento opcional. El Comfort también permite incorporar opcionalmente el control de velocidad crucero adaptativo. A partir de High, estas asistencias forman parte del equipamiento de serie, junto con el asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero.

El Tera Trend y el Comfort ofrecen frenado autónomo de emergencia con detección de peatones como equipamiento opcional

Las versiones High y Outfit agregan, además, un sistema de frenado de emergencia poscolisión y un indicador para el control de presión de los neumáticos.

Precios: cuánto cuesta cada versión del Toyota Yaris Cross y del Volkswagen Tera

Los precios de lista correspondientes a noviembre de 2026 muestran una diferencia en los valores de entrada de ambos modelos, aunque también en el tipo de transmisión disponible en las versiones más económicas.

El Volkswagen Tera se comercializa con los siguientes precios:

Tera Trend MSI MT: $38.625.400

Tera Comfort 170 TSI AT: $43.676.500

Tera High 170 TSI AT: $47.930.050

Tera Outfit 170 TSI AT: $49.126.350

El Volkswagen Tera arranca en los $38.625.400

Por su parte, los valores de las tres versiones nafteras del Toyota Yaris Cross son:

Yaris Cross XLI CVT: $41.464.000

Yaris Cross XEI CVT: $45.260.000

Yaris Cross SEG CVT: $50.224.000