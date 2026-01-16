Travesías off-road. La performance de las pick-ups y SUVs de Chevrolet puestas en acción

Bosque, dunas, playa y circuitos urbanos. Todo lo que se puede apreciar desde una de las travesías off-road de Chevrolet en Pinamar. Además de, por supuesto, la performance puesta en acción de los modelos más nuevos de la marca. La experiencia forma parte de la propuesta de verano 2026 de Chevrolet en la Costa Atlántica, que combina test drives, actividades para el público y un stand de exhibición en Cariló bajo el concepto “Esto es Chevrolet”.

Travesías off-road: manejar para conocer

Las Travesías Chevrolet parten desde el Parador Bruni Beach, en Pinamar, y están pensadas como una experiencia de manejo real, lejos de la lógica estática de una exhibición. Al volante de Silverado, S10 y Trailblazer, los participantes recorren distintos tipos de terreno para conocer el comportamiento de las pick-ups y SUVs en condiciones exigentes.

Los recorridos permiten evaluar tracción, torque, respuesta del motor y estabilidad, acompañados por instructores y asesores que explican las tecnologías y capacidades de cada modelo. Las salidas se realizan de jueves a domingo, con distintos turnos a lo largo del día.

Adrenalina y contacto directo con el producto

Más allá de la conducción, las travesías apuntan a transmitir el espíritu de la marca en contextos donde el vehículo es protagonista. Arena, desniveles y superficies mixtas funcionan como escenario para entender cómo se comportan los modelos fuera del asfalto y qué diferencias ofrece cada configuración.

La propuesta está orientada tanto a quienes ya conocen el mundo off-road como a quienes buscan una primera experiencia guiada, con foco en la confianza al volante y el uso real de los sistemas de asistencia.

El stand en Cariló: el otro eje del verano

En paralelo a las actividades en Pinamar, Chevrolet desarrolla su stand de verano en Cariló, ubicado en Avellano 255, entre Benteveo y Boyero, en pleno centro comercial del balneario. El espacio funciona como punto de encuentro para conocer el portfolio renovado de la marca y su visión actual de la movilidad.

El stand está abierto todos los días de 18hs a 00hs, durante toda la temporada, con atención personalizada y exhibición de modelos.

Electrificación, SUVs y pick-ups

En Cariló se pueden ver propuestas que van desde la electrificación hasta los vehículos pensados para el uso intensivo. Entre los modelos destacados se encuentran el Spark EUV, el primer vehículo 100% eléctrico de Chevrolet en la Argentina; la Captiva PHEV híbrida enchufable, que se presenta como una de las novedades del verano; y las pick-ups S10 y Silverado.

Chevrolet Spark EUV.

Chevrolet Spark EUV.

Chevrolet Captiva PHEV híbrida enchufable.

Chevrolet S10.

Chevrolet Silverado Z71.

También forma parte de la exhibición la Chevrolet Tahoe Z71, un SUV de gran porte con motor V8, alto nivel de confort y capacidad para siete pasajeros.

Chevrolet Tahoe Z71.

Una propuesta integral de verano

La iniciativa “Esto es Chevrolet” se completa con una agenda de actividades lúdicas, deportivas y de entretenimiento pensadas para toda la familia, tanto en Cariló como en Pinamar. El objetivo es ampliar la experiencia más allá del producto y generar un vínculo directo con los visitantes durante el verano.

“Esto es Chevrolet propone una visión integral de lo que somos hoy como marca, combinando producto, experiencia y tecnología”, señaló Florencia Savignone, gerente de Marketing de General Motors Argentina.

Con travesías off-road, test drives y un stand de verano, Chevrolet refuerza su presencia en la Costa Atlántica y apuesta a un contacto directo con el público en uno de los momentos clave del año. La propuesta busca mostrar cómo se traducen diseño, tecnología y desempeño en escenarios reales, donde manejar es parte central de la experiencia.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.