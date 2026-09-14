Triumph lanzó dos nuevas motos en el país y una recupera un nombre histórico de 1965

Triumph, representada en el país por Grupo Corven, amplió su oferta con las nuevas Thruxton 400 y Tracker 400, dos modelos que extienden la familia 400 y ofrecen diferentes interpretaciones del concepto Modern Classic. Comparten plataforma, motor y tecnología, aunque fueron desarrolladas con propuestas de diseño y conducción claramente diferenciadas.

Las dos utilizan el motor TR-Series monocilíndrico de 398 cc, refrigerado por líquido, con cuatro válvulas y doble árbol de levas en cabeza (DOHC). Entrega 42 CV a 9000 rpm y 37,5 Nm a 6500 rpm, con un régimen máximo de giro más elevado y un 5% más de potencia máxima frente a la generación anterior. El 80% del torque está disponible desde las 3000 rpm.

El propulsor incorpora acelerador electrónico ride-by-wire, caja de seis velocidades y embrague asistido por torque con función antirrebote. La transmisión final utiliza una cadena X-ring.

Cómo es la Tracker 400

La Tracker 400 es la primera moto de serie de Triumph inspirada en el flat track. La marca buscó trasladar a una moto urbana elementos propios de esta disciplina, tanto en el diseño como en la ergonomía.

El modelo presenta un tanque de combustible de superficies esculpidas, placa lateral con el número 400, gráficos inspirados en las carreras, llantas de nuevo diseño, faro redondo LED y escapes elevados.

Triumph Tracker 400 Triumph Motorcycles Ltd

La posición de manejo es uno de sus principales rasgos. Utiliza un manillar ancho y plano, 23 mm más ancho y 134 mm más bajo que el de la Speed 400, mientras que las estriberas están 86 mm más atrás y 27 mm más arriba. Esta configuración genera una postura erguida y busca favorecer el control y la agilidad. Además, cuenta con un chasis desarrollado específicamente para el modelo.

La suspensión delantera está compuesta por una horquilla invertida de 43 mm y 140 mm de recorrido, mientras que atrás utiliza un monoamortiguador de gas con depósito externo, 130 mm de recorrido y regulación de precarga. Para los frenos cuenta con un disco delantero de 300 mm con pinza radial de cuatro pistones y ABS, y un disco trasero de 230 mm con ABS. También incorpora control de tracción desconectable.

Triumph Tracker 400 Triumph Motorcycles Ltd

La Tracker 400 tiene 805 mm de altura de asiento, pesa 173 kg en orden de marcha y cuenta con un tanque de 13 litros. Se ofrece en Racing Yellow, Aluminium Silver y Phantom Black.

El precio de lanzamiento es de $11.700.000.

Cómo es la Thruxton 400

Por su parte, la Thruxton 400 recupera uno de los nombres históricos de Triumph y retoma la tradición Café Racer de la marca. La denominación Thruxton se remonta a 1965, cuando estuvo asociada a una versión de homologación para competir en el circuito británico del mismo nombre.

El diseño combina elementos clásicos y modernos, entre ellos el tanque esculpido, emblema triangular, cúpula con faro redondo LED, espejos en los extremos del manillar, asiento deportivo y tapa trasera tipo bullet. También incorpora guardabarros trasero recortado, soporte de patente independiente, óptica trasera LED y escape deportivo elevado.

Triumph Thruxton 400 Triumph Motorcycles Ltd

La posición de manejo es más deportiva que en la Tracker, ya que la Thruxton 400 utiliza semimanillares tipo clip-on, ubicados 40 mm más estrechos y 246 mm más bajos que los de la Speed 400. Las estriberas están retrasadas 86 mm y elevadas 27 mm, generando una postura más inclinada hacia adelante.

La ciclística incluye una horquilla invertida de 43 mm con 135 mm de recorrido y un monoamortiguador trasero de gas con depósito externo, regulación de precarga y 130 mm de recorrido. El sistema de frenos está compuesto por un disco delantero de 300 mm con pinza radial de cuatro pistones y ABS, y un disco trasero de 230 mm con pinza flotante y ABS.

Triumph Thruxton 400 Triumph Motorcycles Ltd

La Thruxton 400 tiene 795 mm de altura de asiento, pesa 176 kg en orden de marcha y utiliza un tanque de 13 litros. Entre su equipamiento se incluyen conexión USB-C, cubrecárter de aluminio, llantas de aleación, deflector delantero y protector de radiador.

El precio de lanzamiento es de $11.900.000.

Para ambos modelos, Triumph establece un intervalo de mantenimiento de 16.000 kilómetros o 12 meses, lo que ocurra primero, y una garantía de dos años.