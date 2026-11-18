Una gestión que suele quedar para después

Hay trámites automotores que tienden a postergarse. Una revisión de rutina o una consulta técnica a menudo parecen demandar más tiempo del disponible. Los recalls (llamados a revisión) suelen engrosar esta lista, en especial cuando el auto funciona con normalidad y no acusa fallas a simple vista.

Sin embargo, comprobar si una unidad está alcanzada por una de estas alertas es más sencillo de lo que parece. A raíz del caso Takata, Stellantis Argentina busca agilizar este proceso para aquellos conductores que aún no hayan realizado la inspección de rigor. La premisa es clara: consultar, verificar y, en caso de ser necesario, agendar una visita al taller oficial.

La reparación preventiva es totalmente gratuita para el usuario, facilitando resolver un trámite que con frecuencia se pospone por falta de información.

El primer paso: saber si el auto está afectado

No hace falta ser un experto en mecánica ni rastrear el historial del modelo. Para comprobar si una unidad ingresa en la campaña, basta con consultar el VIN, el número de chasis que identifica a cada ejemplar de forma unívoca.

Este código consta de 17 caracteres alfanuméricos y figura tanto en la cédula de identificación (ex Cédula Verde) como en distintos rincones de la carrocería, dependiendo de la marca y versión. Con ese dato alcanza para corroborar si existe un llamado pendiente y avanzar hacia la solución.

Se trata de un trámite puntual que, una vez realizado, garantiza la seguridad a bordo de manera definitiva.

¿Qué hacer si el modelo figura en la lista?

Una vez confirmado que el coche forma parte del recall, el trámite continúa con la reserva de un turno en un concesionario oficial. La intervención preventiva se realiza sin costo alguno para el cliente, lo que permite tachar de la agenda una tarea que suele dilatarse por desinformación.

La recomendación de las automotrices es taxativa: ante la duda, verificar; y si el auto está afectado, no demorar su ingreso al taller.

El mercado del usado y el valor de compartir la información

Existe una situación frecuente: quien lee sobre estas campañas quizás no sea el dueño de un modelo involucrado, pero conozca a alguien que sí lo es. Un familiar, un amigo o quien haya adquirido recientemente un rodado de segunda mano puede desconocer que pesa una alerta de fábrica sobre su unidad. Por eso, el boca a boca resulta vital.

La patente puede cambiar de titular y el auto pasar por distintas manos a lo largo de los años, pero el VIN acompaña al chasis durante toda su vida útil. De allí la importancia de que los compradores de usados también adquieran el hábito de chequear el estado de sus autos.

Una solución en cuatro pasos

Esta iniciativa busca derribar los mitos que demoran las revisiones de seguridad: el desconocimiento del proceso, la creencia de que es burocrático o la simple procrastinación. La hoja de ruta es directa:

1. Localizar el VIN del auto.

2. Consultar si la unidad está sujeta a recall.

3. De corresponder, solicitar un turno.

4. Acudir al concesionario oficial para efectuar la reparación gratuita.

Se trata de un trámite puntual que, una vez realizado, garantiza la seguridad a bordo de manera definitiva.

Si todavía no verificaste tu unidad, podés consultar el VIN y comprobar si tenés una campaña de recall pendiente. Para más información ingresa al sitio oficial de Stellantis.

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