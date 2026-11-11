Un auto sacó por primera vez un 100% de seguridad en una prueba de choque

La seguridad es uno de los factores que más peso tiene al momento de elegir un auto. En esa línea, para evaluar el desempeño de los modelos que llegan al mercado, existen organismos independientes que realizan ensayos de choque y analizan tanto las tecnologías de prevención como los sistemas de protección para los ocupantes. Uno de ellos es Euro NCAP, el programa europeo de evaluación de vehículos nuevos.

En octubre, la organización dio a conocer los resultados de una serie de pruebas en las que se destacó el Audi Q7, un SUV que consiguió la máxima calificación general de cinco estrellas. El modelo, que actualmente no se comercializa en la Argentina, sobresalió especialmente en el apartado de seguridad posterior a un accidente.

Entre los aspectos evaluados, sobresalió en el apartado de seguridad posterior a un siniestro, donde alcanzó el 100% en una de las categorías.

Este SUV no se comercializa en la Argentina

La evaluación de Euro NCAP contempla cuatro grandes áreas: en cada una se analizan diferentes situaciones y equipamientos para determinar qué tan preparado está un vehículo antes, durante y después de un accidente.

En el rubro de conducción segura, el modelo obtuvo un 72%. Entre los aspectos valorados se encuentran el sistema de monitoreo del conductor, que puede advertir sobre signos de fatiga, distracciones y utilización del teléfono celular. También recibió una buena puntuación por la disposición de sus comandos y controles, así como por la eficacia de su asistente de velocidad. Otro de los elementos considerados fue el control de crucero adaptativo, que incorpora funciones de frenado de emergencia ante la presencia de usuarios vulnerables en la vía pública.

Sin embargo, el organismo señaló una ausencia en su equipamiento: el Audi Q7 no cuenta con un sistema de detección de ocupantes infantiles, una tecnología que permite alertar cuando un menor permanece dentro del vehículo.

Por su parte, en cuanto a la prevención de accidentes, el SUV alcanzó un 77%. En esta instancia se analizaron las herramientas disponibles para reducir las posibilidades de una colisión. Entre sus prestaciones se destacó la protección contra el denominado dooring, una situación que ocurre cuando alguien abre la puerta de un vehículo estacionado sin advertir que se aproxima un ciclista.

En el apartado de protección contra accidentes, el Audi Q7 consiguió un 88%. Los ensayos demostraron un buen nivel de protección para los ocupantes tanto en impactos frontales como laterales. También obtuvo resultados positivos en las pruebas de barrera lateral y de impacto contra un poste, diseñadas para evaluar la resistencia de la estructura y la protección de las distintas partes del cuerpo.

A esto se suma la incorporación de un airbag central, cuya función es reducir el riesgo de lesiones entre los pasajeros delanteros cuando se produce una colisión lateral.

Euro NCAP valoró especialmente el sistema de llamada de emergencia eCall

El resultado más destacado llegó en la categoría de seguridad posterior al accidente, en la que el modelo alcanzó el 100%. El organismo valoró especialmente el sistema de llamada de emergencia eCall, capaz de transmitir información sobre el vehículo y las características del impacto a los servicios de asistencia. También obtuvo la máxima puntuación en los procedimientos que permiten a los equipos de rescate acceder al habitáculo y retirar a los ocupantes de manera rápida y segura.