Un banco lanzó una línea de financiación en dólares para la compra de pickups

El Banco Galicia lanzó una propuesta de financiación en dólares para la compra de pickups y utilitarios en el marco de un incremento de las líneas de crédito para la adquisición de vehículos en la Argentina.

En esta oportunidad, la entidad bancaria ofrece préstamos en dólares con una TNA desde el 10% y plazos de hasta 60 meses, con el objetivo de “brindar alternativas competitivas para financiar bienes de capital”.

“En el actual contexto económico esto busca impulsar el financiamiento para acompañar al crecimiento productivo”, dijeron en un comunicado oficial, en el que agregaron: “Con una inflación en retroceso y mayor estabilidad macroeconómica, el financiamiento de bienes durables comienza a recuperar protagonismo. En abril de 2025, los créditos prendarios crecieron un 161% interanual, según datos del mercado, impulsados por la demanda de inversión en flota y equipamiento por parte de empresas”.

Por su parte, Marcelo Iraola, gerente de Banca Mayorista en Galicia, destacó el rol estratégico del financiamiento en este contexto económico: “En 2025 los bancos en la Argentina tenemos el desafío de volver a trabajar de banco, volver a prestarle dinero a los clientes. El nivel de endeudamiento de las empresas que consumen créditos prendarios sigue siendo bajo, aunque ha aumentado este último año, y en Galicia queremos liderar ese financiamiento.”

Banco Galicia

En relación a lo económico, Iraola agregó: “Con una macroeconomía más ordenada y una significativa baja de los niveles de inflación, el acceso al crédito empieza a ser una gran oportunidad para financiar bienes de capital, como es el caso de las pickups y utilitarios. Respecto a la oferta en dólares, queremos darles a las empresas la posibilidad de que se endeuden en su moneda de cambio, darle más opciones a nuestros clientes para que elijan la financiación más conveniente para su actividad".

Esta línea financiera cuenta con socios como el Grupo Dietrich (pickups Ford y Volkswagen), Punto Truck S.A. (utilitarios como el Iveco Daily) y Colcar Merbus S.A. (utilitarios como Mercedes-Benz Sprinter).

Por último, esta entidad financiera explicó que la gestión del préstamo se inicia exclusivamente a través de los concesionarios oficiales, quienes operan como canales habilitados en la plataforma de Galicia.

El Grupo Dietrich, que cuenta con la concesión de Ford y Volkswagen, entre otros, es parte de los concesionarios adheridos

Esta propuesta va en línea con lo adelantado por el ministro de Economía, Luis Caputo, algunas semanas atrás. Luego de una reunión con Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, el funcionario comentó a través de su cuenta de X:

“Excelente reunión con el equipo de Ford. Hablamos de lo próximo que se viene, la remonetización en dólares y cómo ser más competitivos".

Publicación vía X del ministro de Economía, Luis Caputo, luego de reunirse con el número uno de Ford Sudamérica, Martín Galdeano

Por el momento, no ha habido una comunicación oficial ni del Gobierno ni desde las automotrices. No obstante, la aparición de líneas crediticias bancarias de este estilo generan expectativa en un sector en pleno crecimiento. Las ventas de autos en la Argentina se ubican hoy en niveles récord que no se veían desde 2018, con 216.458 ventas, un 83,9% más frente a igual período, pero de 2024, cuando se habían patentado 117.722 unidades.