El Galicia festejó sus 120 años y pidió que se elimine el impuesto al cheque

El Banco Galicia, entidad fundada a fines del 1905 por un grupo de inmigrantes capitaneados entonces por la familia Escasany, festejó sus 120 años con un cocktail exclusivo para periodistas.

Por la integración con los negocios de HSBC en Argentina concretada este año, la entidad sumó más de 600.000 nuevos clientes y se consolidó como la plataforma financiera privada más grande del país. Además, informó que invirtió US$340 millones en tecnología para acelerar su transformación digital, para fortalecer la ciberseguridad e incorporar inteligencia artificial generativa para mejorar la experiencia de los clientes.

Diego Rivas, CEO de Banco Galicia

“Hoy reafirmamos quiénes somos: una plataforma financiera en evolución constante, que combina experiencia, innovación, compromiso social y cercanía”, expresó su CEO, Diego Rivas tras repasar los principales hitos que construyeron la identidad del banco al que, en 1940, se sumaron como accionistas las familias Ayerza y Braun Menéndez para dar impulso a un período de gran expansión.

Rivas contó que la entidad a su cargo proyecta un escenario de crecimiento para Argentina en 2026, basado en estabilidad macroeconómica y marcos normativos que impulsen la inversión y la inclusión financiera.

Para eso, destacó la necesidad de avanzar en las reformas laboral, impositiva y previsional, con el objeto de promover “previsibilidad y competitividad”, algo para lo que pidió que se eliminen “impuestos distorsivos, como el impuesto a los débitos y créditos, que encarece operaciones y desalienta la bancarización”. También reclamó que se equilibre la cancha para la competencia con las fintech, conflicto que ayer sumó un nuevo episodio en torno a la posibilidad de que en estas últimas se habiliten cuentas que permitan el cobro de sueldos o jubilaciones.

Eduardo Escasany, emblema de la entidad, fue uno de los asistentes más requeridos en el evento Hernan Zenteno - La Nacion

Luego, en charla con periodistas, el ejecutivo consideró que la baja de tasas de interés en pesos en marcha “ayudará a limitar el aumento de la mora” crediticia y se mostró confiado, gracias a ello y a un entorno favorable a los negocios, en conseguir una fuerte expansión del crédito en 2026.

Durante el evento el banco, anunció el ganador de su concurso Multiplicar Impacto, una iniciativa que busca generar un impacto social y ambiental sostenible y por la cual donará $120 millones a un proyecto social elegido por más de 72.000 clientes, colaboradores y la comunidad.

Se comunicó que, de 24 entidades participantes, el proyecto que más votos recibió fue Colegio Bosque del Conocimiento, de la organización AKAMASOA por lo que el Galicia financiará la construcción de 25 aulas de un nuevo colegio agroindustrial en Lima (Zárate), desarrollado con un modelo comunitario en el que familias y voluntarios trabajan en conjunto para transformar la realidad educativa de miles de jóvenes.