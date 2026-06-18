Un informe reveló cuál es el color de auto más elegido por los argentinos

La venta de autos usados continúa siendo un gran motor de la industria automotriz, ya que entre enero y mayo de 2026 se comercializaron 736.136 vehículos usados, una cifra que representó una baja interanual del 5%, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Pese a esta contracción, el segmento mantiene un rol protagónico dentro de la industria: cerca de ocho de cada diez operaciones de compra y venta de vehículos en el país corresponden a usados, consolidándose como la principal puerta de acceso al auto propio.

En este contexto, un informe elaborado por Kavak, compañía especializada en la compra y venta de autos usados, permitió saber cuáles son hoy las principales tendencias del mercado de segunda mano en la Argentina.

Además de revelar los modelos más demandados y las configuraciones preferidas por los compradores, el estudio puso el foco en un aspecto clave para la reventa: el color del vehículo, una variable que suele generar dudas al momento de elegir un auto y que puede influir tanto en su demanda como en su valor de reventa.

Los colores de autos de segunda mano más buscados

Los resultados marcaron una clara tendencia, debido a que durante el segundo semestre de 2025, el negro se consolidó como el color más elegido por los compradores de autos usados, al concentrar el 42,3% de las ventas (cuatro de cada 10 operaciones) registradas por la plataforma. Bastante por detrás se ubicaron el blanco, con el 22,3%, y el gris, con el 18,2%.

El ranking completo de colores quedó conformado de la siguiente manera:

Negro: 42,3%

42,3% Blanco: 22,3%

22,3% Gris: 18,2%

18,2% Azul: 4,7%

4,7% Rojo: 4,7%

4,7% Beige: 3,4%

3,4% Otros colores: 9,5%

El color negro representa cuatro de cada 10 ventas Félix Busso

De esta manera, los tonos clásicos concentraron el 82,8% de las operaciones relevadas por Kavak, lo que confirma una tendencia histórica del mercado: los compradores priorizan colores clásicos y más bien sobrios.

El informe también reveló otros hábitos de consumo de los argentinos. Por ejemplo, el 69% de los autos vendidos durante el segundo semestre de 2025 contaba con transmisión manual, mientras que el 31% restante equipaba caja automática, lo que demuestra que, pese al crecimiento de las automáticas, la manual sigue siendo la opción predominante.

La caja manual representó la gran mayoría de las operaciones OSORIOartist - Shutterstock

En cuanto al tipo de vehículo, los hatchbacks dominaron claramente las preferencias: representaron el 48% de las compras. Más atrás quedaron los sedanes (22%), los SUV (19%), las pick ups (casi el 6%) y las minivans (2%).

En línea con las carrocerías más elegidas, estos fueron los 10 modelos más elegidos durante la segunda mitad del año pasado: