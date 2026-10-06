Un nuevo medio de transporte comenzará a circular en Buenos Aires: cómo será y cuándo arranca

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en la recta final para la incorporación de un nuevo medio de transporte eléctrico que buscará agilizar los viajes y mejorar la conexión entre el norte y el sur porteño. Se trata del TramBús T1, un sistema que funcionará con vehículos eléctricos, carriles exclusivos y prioridad semafórica.

El recorrido tendrá aproximadamente 20 kilómetros y conectará la estación Sáenz, en Nueva Pompeya, con el Aeroparque Jorge Newbery. De esta manera, atravesará distintos barrios porteños y permitirá combinar el servicio con cinco líneas de subte y cuatro líneas de tren.

Así será el recorrido del TramBús T1

El proyecto contempla que el Trambús comience a funcionar a fin de año, aunque todavía no existe una fecha precisa para su puesta en marcha. Según informó el Gobierno de la Ciudad, el T1 será la “columna vertebral” de esta nueva modalidad de transporte y tendrá una frecuencia de un servicio cada cuatro minutos durante las horas de mayor demanda.

El recorrido atravesará Buenos Aires de sur a norte y contará con carriles exclusivos para garantizar una circulación más fluida. A esto se sumará la prioridad de paso en determinadas intersecciones, otorgada mediante un sistema de semáforos inteligentes.

El objetivo principal es reducir los tiempos de viaje. Actualmente, completar el recorrido en transporte público demanda alrededor de una hora y 40 minutos, mientras que la Ciudad estima que el TramBús podrá hacerlo en aproximadamente una hora y cinco minutos. De concretarse esa proyección, el tiempo necesario para atravesar el trayecto se reduciría cerca de un 40%.

De los 20 kilómetros previstos, unos cinco ya cuentan con carriles exclusivos para el transporte público, mientras que los 15 restantes están siendo ejecutados en el marco de otra licitación.

El sistema estará compuesto por 52 vehículos eléctricos Valeria Rotman

El nuevo sistema estará compuesto por 52 vehículos eléctricos, entre unidades individuales y articuladas. Las primeras tendrán capacidad para unos 70 pasajeros, mientras que las de mayor tamaño podrán transportar hasta 120 personas.

Una de las principales características de la nueva flota será que no generará emisiones contaminantes durante la circulación y tendrá un nivel de ruido inferior al de los colectivos convencionales. Además, las unidades estarán equipadas con aire acondicionado, puertos USB-C, conexión WiFi y un sistema audiovisual para brindar información a los pasajeros.

En materia de seguridad, los vehículos incorporarán diferentes sistemas de asistencia a la conducción. Entre ellos tendrá Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) para prevenir colisiones frontales, detectar peatones y advertir sobre la presencia de vehículos en los puntos ciegos. También contarán con monitoreo de la conducción, cámaras de marcha atrás, espejos retrovisores digitales y GPS.

¿Qué pasará si hay un corte de luz?

Uno de los desafíos de incorporar una flota eléctrica al transporte público es garantizar la continuidad del servicio ante eventuales interrupciones del suministro eléctrico. Por eso, el proyecto contempla un sistema de respaldo para mantener parte de la operación incluso ante un corte de luz.

Según explicaron a LA NACION desde Mechoo, la compañía encargada de la red eléctrica del TramBús, las condiciones establecidas para la operación contemplan que el 40% de los vehículos asignados al circuito pueda permanecer operativo ante una interrupción del suministro.

Ante un corte de luz, el servicio seguiría funcionando con menor frecuencia

Para hacerlo posible, la estación de carga contará con un grupo electrógeno y un tanque de reserva de combustible con una autonomía estimada de aproximadamente un día y medio. En ese escenario, el servicio no se detendría por completo, aunque la frecuencia se vería afectada. Durante las horas pico, por ejemplo, pasaría de un TramBús cada cuatro minutos a uno cada ocho.