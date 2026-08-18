Un peaje de Buenos Aires realizó cobros de más de $155.000 por TelePASE

Durante algunas horas del viernes 14 de agosto se registró un inconveniente en uno de los peajes de la Autopista Riccheri, concesionada por Corresur, que afectó el procesamiento de algunas operaciones vinculadas al pase por las vías de la autopista.

En concreto, a una determinada cantidad de usuarios que cruzaron el peaje mencionado con el sistema TelePASE adherido a Mercado Pago, se les descontó una suma de $155.882. La tarifa real de ese cruce es de $1548 en horario no pico. Desde Corresur señalaron que el fallo se debe a “un error de procesamiento de la operación”.

PEAJES A MÁS DE 150 MIL PESOS 😲

Fue una falla puntual en el procesamiento de algunas pasadas con #TelePASE vinculados a @MercadoPago en #AuRiccheri, el pasado jueves 14/8.

Ya la concesionaria @corresur_ar comenzó a revertir los débitos incorrectos.



CORRESUR pic.twitter.com/OQRMRc7pgO — Jota Leonetti | Transito 🚘 (@jotaleonetti) August 18, 2026

A su vez, fuentes cercanas a la empresa explicaron que se están realizando los reintegros correspondientes a quienes abonaron la suma equivocada. La empresa indicó además que se encuentra realizando el seguimiento de los casos afectados y que comunicará a los usuarios cuando la reversión haya sido procesada.

Según explicaron desde la concesionaria, los equipos técnicos tomaron medidas preventivas y trabajan para determinar el origen del inconveniente y resolverlo definitivamente. Se desconoce, por el momento, el origen de la falla.

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