Un SUV escaló una montaña de 6000 metros, batió un récord Guinness y venció a BYD

Llegar a una montaña de 6000 metros de altura no es un desafío habitual para un auto. A esa altitud, la menor disponibilidad de oxígeno, las bajas temperaturas y un terreno irregular ponen a prueba tanto al vehículo como a quien está detrás del volante. Sin embargo, un SUV híbrido consiguió completar el ascenso y establecer un nuevo récord Guinness.

Se trata del , un modelo desarrollado por la marca Freelander, que forma parte de la alianza entre Chery y Jaguar Land Rover. El vehículo alcanzó los 6.002,33 metros sobre el nivel del mar durante una prueba realizada en el Tíbet, China.

Certificado de Guinness World Records

Con esta hazaña, el SUV superó el récord anterior para un vehículo híbrido, que pertenecía al BYD Fang Cheng Bao Bao 5, otro modelo de origen chino que había alcanzado los 5980,05 metros en 2024.

El ascenso se realizó sobre un recorrido de aproximadamente 1,48 kilómetros y con un desnivel cercano a los 200 metros. El camino presentaba piedras sueltas y superficies irregulares, condiciones que exigieron al sistema de tracción del vehículo.

Pero uno de los principales desafíos estaba bajo el capó. A más de 6000 metros, la menor cantidad de oxígeno puede reducir el rendimiento de los motores de combustión. El Freelander 8 utiliza un sistema híbrido de autonomía extendida (EREV), en el que las ruedas son impulsadas por motores eléctricos, mientras que un motor turbo de 1.5 litros funciona principalmente como generador.

Según la información difundida por el fabricante, este propulsor mantuvo cerca del 80% de su capacidad de generación a esa altura. La parte eléctrica, en tanto, desarrolla una potencia conjunta de hasta 610 kW, equivalente a unos 818 CV.

La capacidad para superar pendientes también depende de su sistema de tracción. El Freelander 8 incorpora una transmisión de dos velocidades en el eje posterior y suspensión neumática, que permite alcanzar hasta 270 mm de distancia libre al suelo.

Freelander 8

El tamaño del vehículo hace todavía más llamativo el desafío. Tiene un peso aproximado de 2,98 toneladas, por lo que no se trata de un SUV ligero diseñado exclusivamente para este tipo de pruebas.

El resultado fue certificado por Guinness World Records, convirtiendo al Freelander 8 en el vehículo híbrido que ha alcanzado la mayor altitud registrada hasta ahora.

Más allá del récord, la prueba sirve como una demostración de las posibilidades que ofrecen los sistemas eléctricos de autonomía extendida, especialmente en condiciones donde los motores de combustión convencionales pueden perder parte de su rendimiento.