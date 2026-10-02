Una automotriz china lanza una financiación a tasa 0 de hasta $30 millones y prepara un nuevo lanzamiento

Leapmotor, la marca china del Grupo Stellantis, será una de las firmas presentes en la primera edición de Expo Auto Chino, que se realizará entre el 2 y el 4 de octubre en el Centro de Exposiciones de Costa Salguero.

La compañía, especializada en vehículos electrificados y fundada en 2015, desembarcó en la Argentina con dos SUV: el B10, perteneciente al segmento C, y el C10, del segmento D. Ahora, la marca afirmó mediante un comunicado oficial que anticipará cuál será su próximo lanzamiento.

La llegada de nuevos productos forma parte del proceso de expansión internacional de Leapmotor, que comenzó a acelerarse a partir de su asociación con Stellantis. Ambas compañías anunciaron en 2023 una alianza estratégica que posteriormente dio lugar a Leapmotor International, una empresa gestionada conjuntamente para impulsar la expansión de la marca fuera de China.

Y la presencia en la exposición estará acompañada por una serie de promociones comerciales que tendrán vigencia durante los días 2, 3 y 4 de octubre.

Así luce la parte trasera del nuevo Leapmotor C10

La propuesta de financiación y los beneficios

Entre los beneficios anunciados se encuentra una financiación para ambos modelos de hasta $30.000.000 a tasa 0 en un plazo de 24 meses, además del patentamiento bonificado. La propuesta también contempla un descuento del 50% en el seguro durante los primeros tres meses y una bonificación del 50% en las primeras seis cargas realizadas mediante Shell Recharge.

Los beneficios mencionados estarán vigentes únicamente del 2 al 4 de octubre y se puede acceder a ellos a través de todos los concesionarios oficiales de la marca.

Ahora bien, solo para el B10, uno de los modelos que la automotriz comercializa actualmente en la Argentina, también estará disponible una alternativa mediante un plan de ahorro. La propuesta contempla una adjudicación pactada en la cuota 2 mediante el pago del 10% del valor del vehículo. También permite acceder a la adjudicación en las cuotas 4, 6, 9 y 12 mediante el pago del 20%.

Así es el Leapmotor B10

El plan incluye el derecho de inscripción y el sellado prorrateados en 12 cuotas. Además, contempla un esquema de diferimiento del 20% en las cuotas 1 a 12 y del 10% entre las cuotas 13 y 18, con recupero entre las cuotas 25 y 72.

Los beneficios no estarán limitados a la compra de vehículos. Durante octubre, los clientes de Leapmotor podrán acceder a descuentos de hasta el 20% en accesorios originales seleccionados.

Entre los productos disponibles se encuentran una estación de carga de 7,4 kW para utilizar en el hogar y un cargador V2L, que permite utilizar la energía almacenada en la batería del vehículo para alimentar dispositivos externos.