En la industria automotriz, una innovación puede empezar con un ajuste en un motor que lleva años en producción. A veces se busca que ese motor consuma un poco menos. Otras, el trabajo empieza de cero, con una nueva forma de propulsar el auto. Pero también hay equipos que se hacen preguntas menos habituales, como qué materiales podrían reemplazar a los que se usan para fabricar una carrocería. Una de esas búsquedas llevó a Nissan hasta un cultivo de ananá en Okinawa, donde lo que le interesaba estaba en las hojas que suelen quedar sin aprovechar después de la cosecha.

Nissan trabajó con una empresa de Okinawa para transformar las fibras de las hojas en un material para paneles exteriores

En 2019, Etsuko Uda y su equipo en Food Reborn, una empresa de la localidad de Ogimi, empezaron a trabajar con esas hojas para extraerles las fibras. La posibilidad de que terminaran en un auto, recordó Uda al presentar el proyecto, ni siquiera se les había ocurrido entonces. Siete años después, la empresa y Nissan mostraron una primera pieza. Es un capot beige en cuya superficie se distingue la trama del tejido.

De la hoja al capot

Para llegar a esa pieza, las empresas tuvieron que encontrar una manera de convertir las fibras en un hilo plano que se pudiera tejer. Una vez lista, la tela se impregna con resina y se obtiene una lámina que puede moldearse con la forma del panel. El tejido queda incorporado al plástico y actúa como refuerzo. Nissan le otorgó a Food Reborn una licencia para fabricar el hilo, la tela y la lámina que luego se moldea.

La automotriz sostiene que, en sus ensayos internos, el nuevo compuesto resistió mejor que materiales convencionales a base de lino cuando se los sometió a una fuerza que tiende a estirarlos hasta romperlos. Los resultados detallados de esas pruebas, el peso de la pieza y el costo de fabricarla en serie quedaron fuera del anuncio.

La búsqueda de innovar llevó a Nissan hasta un cultivo de ananá en Okinawa

Parte del interés de Nissan viene de las carreras con autos derivados de modelos de calle. Según la marca, algunas de esas categorías exigen usar plásticos reforzados con fibras naturales cuando se modifican los paneles exteriores. Los proveedores especializados son pocos, lo que encarece las piezas y dificulta conseguirlas con regularidad. Ahí es donde Nissan ve una oportunidad para el material que desarrolló con Food Reborn.

La automotriz sostiene que el nuevo compuesto resistió mejor que materiales convencionales a base de lino

Y no es la primera marca en tomar este camino, ya que años atrás Porsche ya había probado algo parecido. En 2019 presentó el 718 Cayman GT4 Clubsport, un auto de competición con las puertas y el alerón trasero hechos de un compuesto con fibras vegetales, entre ellas las de lino y cáñamo. Según la marca alemana, aquel material ofrecía un peso y una rigidez similares a los de la fibra de carbono.

El Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport integra paneles de carrocería de fibra natural

Por ahora, el destino del capot de Nissan es una feria de materiales en Tokio, donde lo exhibien del 18 al 20 de noviembre. El paso siguiente sería llevarlo de una pieza de demostración a un auto, pero la marca todavía no anunció en qué modelo podría montarlo.