Una automotriz presentó cinco autos nuevos que se venderán en la Argentina: cuánto cuestan

El sector automotriz disfruta de un marcado repunte en la región, con la industria atravesando un nuevo ciclo de recuperación gracias a condiciones macroeconómicas más estables y el ingreso de nuevos competidores, sobre todo provenientes de China. Esto les generó un desafío a las terminales tradicionales, que deberán adaptar sus estrategias para no perder participación de mercado.

En ese contexto, Chevrolet trazó en su hoja de ruta el lanzamiento de cinco nuevos modelos: las renovaciones de Tracker y Onix (hatchback y sedán), como también la presentación de su primer vehículo 100% eléctrico, el Spark EUV y el adelanto del arribo para fin de año del Captiva, que llegará a la Argentina en versión híbrida enchufable.

Cómo es el nuevo Chevrolet Tracker

La renovación del Tracker, el B-SUV de la marca, continuará su fabricación en nuestro país en la planta en la planta de General Motors en Alvear, Santa Fe. El modelo más vendido de la terminal americana en la Argentina continuará ofreciéndose en cuatro versiones: LT, LTZ, Premier y RS.

Sus principales cambios vienen en el frontal, que adopta la nueva línea de estilo global de la marca. Cambió su firma luminosa por una de dos niveles, donde afinó sus faros superiores y agregó en el segundo una iluminación tripartita. Además, se modificó en forma y diseño tanto la parrilla como el paragolpes, con nuevos neumáticos (ahora, 215/55 R17” en todas las versiones), nuevas llantas y las luces traseras con lente cristal completando el conjunto.

El modelo mantiene el motor turbo de 1.2 L que otorga unos 132 CV a 5500 rpm y un torque de 190 Nm a 2000 rpm, anexado a una caja automática de 6 velocidades. Sigue casi con las mismas dimensiones, solo aumentando 34 mm la longitud total —ahora es de 4304 mm—. Después mantiene un ancho de carrocería de 1791 mm, un ancho total (de espejo a espejo) de 2044 mm en las versiones LT y LTZ de 2044 mm y de 2057 mm en Premier y RS, una altura (incluyendo barras de techo) de 1624 mm (la RS suma dos mm) y una distancia entre ejes de 2570 mm. Su baúl continúa con una capacidad de 393 litros, que se extiende a los 1294 litros con los asientos rebatidos.

En su interior los asientos cambiaron su forma, además de mantener las dos pantallas interconectadas: una de 8” en el panel de instrumentos y otra de 11” para el sistema MyLink (a excepción de la versión de entrada de gama que es de 8″). La conectividad incluye los servicios de OnStar, que trae la activación de “Acompañamiento Seguro”, que brinda soporte al conductor en situaciones de vulnerabilidad. La alternativa de entrada de base viene con 4 parlantes, y a partir de la LTZ suma dos más junto a una entrada USB tipo A y C. En todas las versiones destaca la posibilidad del encendido remoto a través de la app MyChevrolet.

En lo que a tecnología respecta, desde la versión base LT viene con encendido automático de faros, llave con sensor de aproximación y arranque con botón, sensor de estacionamiento trasero, vidrio eléctrico “One Touch” en todas las ventanas y apoyabrazos central.

En sus diferentes versiones va incorporando: climatizador digital automático, cargador inalámbrico, limitador de velocidad, espejos exteriores con regulación eléctrica; limpiaparabrisas con sensor de lluvia, cámara de visión trasera HD, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sistema de estacionamiento semi-automático y techo solar eléctrico panorámico, entre otros.

Por otro lado equipa seis airbags (dos frontales, dos laterales y dos de cortina), control electrónico de estabilidad y tracción (ESC), sistema de frenos ABS y distribución de frenado electrónica (EBD), anclajes Isofix, asistente de arranque en pendiente, aviso sonoro de cinturones de seguridad para todos los asientos y control de velocidad crucero desde la entrada de gama.

Las alternativas más equipadas agregan alerta de punto ciego, frenado autónomo de emergencia a baja velocidad, indicador de distancia de vehículo de frente, alerta de colisión frontal e indicador de presión de neumáticos.

El nuevo modelo llega en seis colores: Gris Oscuro (“The Drake Met”), Gris Claro (“Sharkskin”), Blanco (“Summit White”), Negro (“Black Meet Kettle”), Azul (“Some Kinda Blue”) y Rojo (“Jinx”). El precio sugerido para la gama en Argentina es el siguiente:

Tracker LT 1.2 AT : $31.774.900

: $31.774.900 Tracker LTZ 1.2 AT : $37.307.900

: $37.307.900 Tracker Premier 1.2 AT : $39.654.900

: $39.654.900 Tracker RS 1.2 AT: $39.990.900

Las características del nuevo Chevrolet Onix

La histórica marca estadounidense también renovó a su modelo más económico, el Onix (tanto en su versión hatchback como sedán). Al igual que el SUV, llegan con un rediseño exterior y modificaciones en su interior. Su gama está compuesta por las versiones 1.0T LT MT, 1.0T LTZ AT, 1.0T Premier AT y 1.0T RS AT (se eliminó la versión manual LTZ).

Se comercializará con el conocido motor turbo de 1.0 L de inyección directa de combustible que entrega una potencia de 116 CV a 5500 rpm y un par de 160 Nm a 2000 rpm. La mecánica está acoplada a una caja manual de 5 marchas (versión LT) o automática de 6 marchas a partir de la versión LTZ.

En la versión hatch, su baúl tiene una capacidad de 303 litros, mientras que la versión sedán cuenta con unos 500 litros. Las dimensiones del primero son: 4169 mm de largo, 1746 mm de ancho (2044 mm contando espejos), una altura de 1473 mm en la versión LT y de 1474 mm en el resto, con una distancia entre ejes de 2551 mm. En contraparte, el sedán es 311 mm más largo, igual de ancho y alto, y con una distancia entre ejes 49 mm mayor.

En sus dos figuras el Onix adopta ahora unas líneas más definidas en el capot, toma la parrilla con el mismo estilo que Tracker y los faros afinados de la mencionada nueva línea de diseño internacional. También cambió la estética de su paragolpes con ángulos más agresivos y se le dio una figura distinta de los faros antiniebla.

Incorpora nuevos faros Full LED que “aumentan la potencia de iluminación en un 61 % en comparación con el sistema anterior”, según definieron desde la marca. El interior maneja una lógica similar al Tracker: desde la versión base equipa Chevrolet MyLink con pantalla LCD de 8″ (luego pasa a ser de 11″), instrumental de 3,5″ (en las otras alternativas es de 8″) y apertura de puertas con aproximación y arranque con botón sin llave. Además trae aire acondicionado manual, desempañador de vidrio trasero, asiento del conductor regulable en altura de seis direcciones y cuatro parlantes.

A partir de la versión LTZ hasta la tope de gama RS va incorporando: llantas de aleación de 16″, faros delanteros LED con regulación en altura manual, DRL LED, luces traseras con la misma tecnología, aire acondicionado digital, apoyabrazos central, volante deportivo de ecocuero, entre otros.

Su seguridad incluye en cualquier versión seis airbags (frontales, laterales y de cortina), ABS, ESC, EBD, Isofix, alarma antirrobo y de cinturones de seguridad y asistente de salida en pendiente. A partir de la LTZ trae cámara de visión trasera HD, sensor de estacionamiento trasero (la versión Premier trae también delantero) e indicador de presión de neumáticos, como los más destacados.

Llega al país importado desde Brasil en cinco colores: Gris Obscuro (“The Drake Met”), Gris Plata (“Sharkskin”), Blanco (“Summit White”), Negro (“Black Meet Kettle”), Azul (“Some Kinda Blue”) y Rojo (“Jinx”). En el caso de los hatchback, los valores son:

Onix Hatchback LT 1.0 MT: $25.560.900

$25.560.900 Onix Hatchback LTZ 1.0 AT: $28.546.900

$28.546.900 Onix Hatchback Premier 1.0 AT: $30.912.900

$30.912.900 Onix Hatchback RS 1.0 AT: $31.287.900

Por otro lado, aquellos que cuentan con la carrocería en versión sedán figuran en nuestro país con los siguientes montos:

Onix Plus LT 1.0 MT: $25.560.900

$25.560.900 Onix Plus LTZ 1.0 AT: $28.546.900

$28.546.900 Onix Plus Premier 1.0 AT: $30.912.900

El primer modelo 100% eléctrico de Chevrolet en la Argentina

El SUV-B fabricado en China llega para competir tras el ingreso bajo el cupo de electrificados sin pagar aranceles que estableció el Gobierno. Está impulsado por un motor eléctrico de 75 Kw (brinda unos 102 CV), con un torque de 180 Nm. Su velocidad límite es de 150 km/h. Además, su batería de 42 kWh brinda una autonomía de hasta 360 kilómetros (según el ciclo NEDC —el estándar europeo—). Permite recargas rápidas de 30% a más de 80% de carga en 30 minutos mediante cargadores de corriente continua, según detalló la marca.

“El lanzamiento del nuevo Spark EUV a la Argentina marca la llegada del primer eléctrico 100% del segmento SUV-B del mercado y el inicio de la comercialización de vehículos con nuevas energías de propulsión de nuestra marca. Sabemos que este modelo se adaptará perfectamente al estilo urbano de nuestro país porque hemos realizado más de 150.000 kilómetros en pruebas”, comentó el director Comercial de GM Argentina, Paraguay y Uruguay, Andrés Carfagna.

El modelo tiene 4003 mm de largo, 1760 mm de ancho, unos 1726 mm de alto (incluyendo también el roof rack) y una distancia entre ejes de 2560 mm, lo que permite que sea para cuatro pasajeros. Su baúl tiene una capacidad de 355 litros.

Llega en una única versión “Activ”, con aire acondicionado de control digital, tapizados de ecocuero, asiento del conductor con ajuste eléctrico en seis posiciones (el del acompañante cuatro), panel de instrumentos digital de 8,8″, pantalla táctil LCD de 10,1″ HD (con compatibilidad con Apple Car Play y Android Auto cableada), cámara de 360° (con líneas guía), encendido con botón, acceso sin llave al auto, sistema de audio con cuatro parlantes y 2 tweeters, puertos USB A y C, volante multifunción y vidrios delanteros con función OneTouch como los más destacados en tecnología.

En seguridad trae seis airbags (frontal, lateral, cortina), sistema de frenos ABS, control de tracción (TCS), control electrónico de establidad (ESC), asistente de arranque en pendiente (HSA), alerta de cambio de carril con corrección de dirección, sensor de presión de neumáticos, cinturones de seguridad retractiles con pretensionador de tres puntos, Isofix, detección peatones a bajas velocidades, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, control de velocidad crucero adaptativo, entre otros.

El Spark llega al país en cinco colores: Azul Aqua, Azul Tormenta, Gris Nube, Negro Galaxia y Blanco Destello. La garantía del vehículo es de 3 años o 100.000 kms, y la batería cuenta con una garantía de 8 años o 160.000 kms. El precio sugerido en Argentina es el siguiente:

Spark EUV: $35.699.900

Además, en el evento regional realizado en Costa Salguero, se mostró al Captiva EV, el C-SUV que desde la marca ya habían adelantado que llegaría a toda Sudamérica. A fines de junio se comunicó que también se fabricará con una motorización híbrida enchufable (PHEV) —originalmente era solo 100% eléctrico—. Con esta última llegará a la Argentina a fin de año, cuando se conocerán más detalles. La versión eléctrica pura llegará a la región, pero no a nuestro país.