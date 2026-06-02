Cuánto cuesta la Toyota Hilux en junio 2026

La Toyota Hilux, la pickup mediana que la marca japonesa produce en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, continúa consolidándose como el vehículo más vendido de la Argentina, ya que no sólo lideró los patentamientos de mayo con 2309 unidades, sino que también se mantiene al frente del ranking acumulado del año con 12.500 ventas entre enero y mayo, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

No obstante, ese volumen acumulado representa una caída del 16,2% frente al mismo período del año anterior, cuando se habían comercializado 14.919 unidades.

El modelo, que fue el más exitoso en patentamientos el año pasado, volvió a mantener sin cambios sus valores para junio. De hecho, Toyota conservó intacta su lista de precios por segundo mes consecutivo, en un contexto en el que el mercado automotor muestra una desaceleración respecto de las expectativas que existían a comienzos de año.

La Toyota Hilux es el modelo más vendido de este año

De esta manera, así quedaron los precios de la Toyota Hilux para junio de 2026.

Los precios de la Toyota Hilux en mayo 2026

Hilux DX/SR

Toyota Hilux 4X2 DX MT: $49.325.000

$49.325.000 Toyota Hilux 4X4 DX MT: $57.769.000

$57.769.000 Toyota Hilux 4X2 DX AT: $50.704.000

$50.704.000 Toyota Hilux 4X4 DX AT: $59.383.000

$59.383.000 Toyota Hilux 4X4 SR MT: $66.457.000

$66.457.000 Toyota Hilux 4X2 SR MT: $56.562.000

$56.562.000 Toyota Hilux 4X4 SR AT: $69.326.000

$69.326.000 Toyota Hilux 4X2 SR AT: $59.125.000

Hilux SRV/SRX

Toyota Hilux 4X2 SRV AT: $67.506.000

$67.506.000 Toyota Hilux 4X4 SRV AT: $76.381.000

$76.381.000 Toyota Hilux 4X4 SRV+ AT: $79.838.000

$79.838.000 Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $77.921.000

$77.921.000 Toyota Hilux 4X4 SRX AT: $84.349.000

Hilux GR-SPORT

Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $89.327.000

Así es la Toyota Hilux SRX

La actualidad de las ventas del sector

En mayo se comercializaron 41.921 vehículos 0 km, una cifra que representó una caída del 12,2% respecto de abril y del 25,6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

En cuanto al acumulado de los primeros cinco meses de 2026, se patentaron 247.187 unidades, lo que implica una baja del 6,7% frente a las 273.819 registradas en igual período de 2025, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Respecto de esta contracción en la industria, el presidente de Acara, Sebastián Beato, dijo: "El mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones. Ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva. Otros temas claves, en los que vamos a seguir trabajando, es la carga impositiva, que sigue siendo mayor al 50% del costo de un vehículo, las tasas de financiación, que necesitamos que sigan a la baja, y los costos bancarios, que inciden mucho en las operaciones".

Caen las ventas de autos 0km en la Argentina Shutterstock

“Son aspectos que se vuelven vitales en momentos donde hay menor venta y más competencia y donde sostener nuestras estructuras se vuelve más difícil. En este escenario, las concesionarias continuamos desempeñando un rol central para mantener el nivel de actividad, acompañando al cliente con promociones, alternativas de financiación, previsibilidad y confianza en la decisión de compra, porque hoy se analiza quién está detrás de cada marca, quién la importa y quién respondería en caso de cualquier problema en la post venta. Ahí también se juega nuestra confianza y se abre una oportunidad para la red comercial, y quisiera insistir a que la gente aproveche este momento porque va a encontrar en los concesionarios oficiales promociones muy convenientes y estímulos para poder capitalizarlas”, concluyó Beato.