Una automotriz revela el secreto para vender más en un contexto donde los patentamientos caen

En la industria automotriz se suele escuchar con fuerza que hace un tiempo la Argentina comenzó a atravesar el mismo proceso de transformación que se venía dando a nivel global y que se relaciona con la llegada de nuevas tecnologías y una mayor oferta de marcas y modelos.

En esa línea, todas las automotrices enfrentan sus desafíos; y las pioneras no son ajenas a esto. En el caso de General Motors se dio un fenómeno interesante: logró mantener su ritmo de ventas en comparación con el año pasado y en un escenario que registra una caída en el acumulado de este año en torno al 13%.

La receta para mantenerse competitivos la dio Andrés Carfagna, director Comercial de General Motors para la Argentina, Paraguay y Uruguay, durante el summit de Movilidad Capítulo 6, organizado por LA NACION.

SUVs, pickips y eléctricos: hacia dónde va el consumidor. Andrés Carfagna en LN Movilidad

Carfagna comenzó haciendo un análisis sobre lo que sucede en la industria local: “En el mundo y en la Argentina la industria automotriz está viviendo una transformación muy profunda. En el mercado local, uno de los principales cambios que vimos se relaciona con la normalización del comercio exterior, que permitió incrementar la disponibilidad de vehículos y ampliar las alternativas para los consumidores”.

Ese proceso también facilitó la llegada de nuevas tecnologías, como los vehículos híbridos y eléctricos, y también acceder a una mayor conectividad. A esto se sumó otro elemento clave: el crecimiento del crédito. “Creció mucho en estos últimos dos años, lo cual facilitó la compra de vehículos”, explicó en diálogo con Fernando Torres Ullmer, periodista de LA NACION.

Según el ejecutivo, todo esto derivó en un mercado mucho más competitivo.

Pero el cambio no se produjo solamente del lado de las automotrices. También se modificó el comportamiento de los compradores (la demanda). “Hoy el consumidor inicia su jornada de compra muchísimo antes de poner un pie en un concesionario, que tradicionalmente era el inicio del proceso”, describió. Según Carfagna, el cliente llega ahora con información sobre los modelos, los precios y las alternativas disponibles, por lo que tiene una definición mucho más precisa de lo que busca antes de comenzar a negociar.

En ese contexto, como se mencionó, Chevrolet consiguió mantener prácticamente estable su nivel de ventas durante 2026, pese a que el mercado general registra una caída cercana al 13%. De esta manera, la automotriz logró ganar participación.

“Estamos muy contentos con la performance de Chevrolet. El año pasado fue de muchísimo crecimiento y este año el mercado se normalizó. No creo que sea para generar preocupación”, sostuvo.

Para explicar el desempeño de la compañía, Carfagna destacó la renovación completa del portfolio realizada durante el año pasado y, especialmente, la incorporación de productos en los segmentos que más crecieron. Uno de ellos es el de los SUV, que en la Argentina pasó de representar alrededor del 20% de las ventas a cerca del 40%. En dicho segmento amplió su oferta y sumó nuevas alternativas, entre ellas el Spark EUV (100% eléctrico) y el Captiva PHEV (híbrido enchufable). “Pasamos de tener dos a cinco SUV y de tener una cartera 100% a combustión a tener dos de cinco modelos con electrificación”, comentó.

Fernando Torres Ullmer (LA NACION) y Andrés Carfagna (General Motors) Fabián Malavolta

Para Carfagna, la electrificación es una parte central de la estrategia global de General Motors, aunque el camino debe adaptarse a las particularidades de cada mercado. La compañía trabaja bajo el concepto de “Triple Cero”: cero emisiones, cero accidentes y cero congestionamientos: “La electrificación es el corazón de esa estrategia, es el destino al que queremos llegar; pero el camino tiene que ser pragmático”, manifestó.

Como ejemplo, comparó la situación de la Argentina con la de Uruguay, donde la participación de los vehículos eléctricos es mucho mayor. En el mercado argentino, en cambio, la electrificación está más asociada a los vehículos híbridos.

Por eso, la marca apuesta por ofrecer distintas tecnologías. “Hoy aquí en la Argentina, con Spark tenemos una propuesta eléctrica y con Captiva una híbrida, que es una gran solución mientras el mercado y la infraestructura se desarrollan y el consumidor se saca los temores a la autonomía”, explicó.

En el caso de un híbrido enchufable, destacó que el vehículo puede utilizarse en modo completamente eléctrico durante los trayectos cotidianos y recurrir al motor de combustión para viajes largos. “En el día a día, para ir y volver al trabajo, podés usarlo en modo 100% eléctrico, mientras que en el modo combinado te da unos 1000 kilómetros de autonomía”, dijo.

La transformación también modifica el origen de los vehículos que llegan al mercado. General Motors cuenta con centros de diseño y producción en distintas regiones y, con una mayor apertura comercial, la compañía puede buscar productos en aquellos mercados donde encuentre una mejor propuesta de valor. “Estamos pasando como industria de tener un portfolio más de origen Mercosur a salir a buscar en los distintos centros de diseño y manufactura dónde está la mejor propuesta de valor para ese cambio en la demanda”, explicó.

De cara al futuro, Chevrolet apunta especialmente a los SUV y las pickups. Actualmente ofrece tres modelos en esta última categoría: Montana, S10 y Silverado. Carfagna considera que la diversidad de productos en distintos tamaños es una de las fortalezas históricas de la marca.

Chevrolet se apoyó en la movilidad sustentable y la conectividad para crecer en participación Fabián Malavolta

Además, un dato interesante es que la compañía sigue con atención las posibilidades que puedan surgir de un eventual acuerdo para importar vehículos desde Estados Unidos, que permitiría ampliar la oferta con vehículos más grandes, especialmente dentro de las familias de SUV y pickups.

Pero la transformación del auto no pasa únicamente por los motores. Para Carfagna, la conectividad también representa uno de los principales factores de cambio. Chevrolet fue pionera en este aspecto en 2016, cuando incorporó internet nativa a sus vehículos en la Argentina con el sistema OnStar.

Actualmente, la marca cuenta con cerca de 140.000 vehículos conectados en movimiento en Sudamérica y más de un millón en la región. El sistema permite realizar actualizaciones de software de manera remota y efectuar diagnósticos preventivos, pero también tiene una función vinculada con la seguridad.

Ante un accidente, el sistema puede detectar el evento y comunicarse con el vehículo para comprobar si los ocupantes necesitan asistencia. “Eso es un claro diferencial, la conectividad”, afirmó.

Finalmente, Carfagna se refirió a la caída del mercado durante este año y consideró que no representa un motivo de preocupación. Según su análisis, después de varios años de bajos niveles de ventas, 2025 estuvo marcado por la liberación de una demanda retenida y 2026 representa una normalización.

Para 2027, la expectativa es que el mercado vuelva a crecer, aunque sin repetir el salto del año pasado. “Siempre somos optimistas, así que lo vemos un poco mayor a este año, algo entre lo que está siendo este año y lo del año pasado, pero sin esperar grandes crecimientos”, anticipó. En ese escenario, la compañía espera que Chevrolet continúe ganando participación. “Sí esperamos que Chevrolet siga creciendo en ese contexto”, concluyó.