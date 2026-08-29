Una automotriz suspende un turno de producción y comienza con un régimen de suspensiones

Stellantis reducirá desde septiembre a un solo turno la producción de las pickups Fiat Titano y RAM Dakota en su planta de Ferreyra en Córdoba, según confirmó la automotriz ante una consulta de LA NACION. Hasta ahora, la línea operaba con dos turnos.

La modificación estará acompañada por un régimen de suspensiones y reubicaciones internas. Según pudo saber este medio, parte de los operarios afectados será trasladada progresivamente a la futura línea de motores que el grupo está instalando dentro del mismo complejo industrial.

Desde la empresa atribuyeron la reducción del ritmo productivo a la caída de la demanda tanto en el mercado interno como en los destinos de exportación. La adecuación, explicaron, responde a la evolución de esos mercados y se realizará mientras continúan las inversiones previstas para el centro productivo.

En los primeros siete meses de 2026, la Titano acumuló 2876 patentamientos en la Argentina, mientras que la Dakota alcanzó 1868, según los informes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). En conjunto sumaron 4744 unidades.

En los primeros siete meses del año la Titano acumuló 2876 patentamientos en la Argentina

Al analizar si la reducción productiva puede explicarse por una caída general de la demanda de pickups, se tomaron los patentamientos mensuales publicados por Acara entre marzo y julio. Se excluyeron enero y febrero para evitar las distorsiones habituales de comienzos de año.

Además, se tomaron como punto de comparación los seis modelos con series completas dentro de los informes: Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10, Fiat Titano y RAM Dakota. En todos los casos, su evolución fue comparada con el total mensual del mercado de vehículos livianos, el mismo universo que utiliza Acara para calcular la participación de cada modelo.

Durante esos cinco meses, el mercado tuvo un recorrido irregular, pero predominantemente contractivo. En marzo se patentaron en total 46.482 vehículos livianos; en abril el volumen bajó 4,3%, hasta 44.501 unidades, y en mayo volvió a caer 9,7%, hasta 40.185. Junio mostró una recuperación del 10,9%, con 44.546 vehículos, pero julio cerró nuevamente en baja: se registraron 41.057 unidades, 7,8% menos que el mes anterior.

La nueva RAM Dakota lleva 1868 patentamientos en el año

Las principales pickups, sin embargo, no acompañaron esa evolución con una caída más profunda. En abril, cuando el mercado retrocedió 4,3%, los seis modelos considerados disminuyeron solamente 1,7%. En mayo la diferencia fue todavía más marcada: mientras los patentamientos generales bajaron 9,7%, las pickups crecieron 2,5%. En junio también reaccionaron mejor que el conjunto: aumentaron 18,8% frente a una recuperación general del 10,9%. Recién en julio tuvieron un desempeño levemente inferior, con una baja conjunta del 8,9%, apenas por encima del 7,8% que perdió el mercado.

Esa evolución hizo que las seis pickups aumentaran su peso relativo. En marzo representaban el 13,42% de todos los vehículos livianos patentados y en julio, el 16,57%.

Los datos muestran que la contracción del mercado interno no afectó especialmente a las pickups como categoría. Por el contrario, entre marzo y junio ganaron participación y en julio cayeron prácticamente al mismo ritmo que el mercado.

La contracción del mercado interno no afectó especialmente a las pickups como categoría

Las cuatro principales pickups del segmento —Hilux, Ranger, Amarok y S10— tuvieron un desempeño mejor que el mercado en buena parte del período. Su participación pasó de 11,90% en marzo a 15,11% en julio.

Titano y Dakota mostraron una evolución menos uniforme. En conjunto, pasaron de 705 patentamientos en marzo a 693 en abril, una disminución del 1,7%, también menor que la del mercado. Pero en mayo bajaron 12,1%, mientras los patentamientos generales retrocedían 9,7% y las cuatro líderes crecían 4,4%. En junio se recuperaron 17,6%, por encima del mercado, pero en julio volvieron a caer con fuerza: perdieron 16,1%, el doble que el conjunto de los vehículos livianos y también el doble que las cuatro principales competidoras.

Su participación combinada pasó del 1,52% en marzo a 1,46% en julio.

La Titano muestra un menor rendimiento que su melliza Dakota

Qué sucede con las exportaciones

Stellantis también señaló la demanda externa como una de las razones de la adecuación.

Entre enero y julio se enviaron al exterior 150.270 vehículos, 1,6% más que durante el mismo período de 2025, según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). En julio se exportaron 23.377 unidades, un 4,5% más que en junio y 28,3% por encima del mismo mes del año pasado.

El contraste con el resto de los indicadores industriales es marcado. Durante los primeros siete meses, la producción nacional cayó 18% y las ventas de las terminales a los concesionarios bajaron 24,9%.

Entre enero y julio se enviaron al exterior 150.270 vehículos, 1,6% más que durante el mismo período de 2025 Ricardo Pristupluk - LA NACION

En el caso de los vehículos de fabricación nacional, las entregas a la red retrocedieron 40,9%. Para el conjunto del sector, por lo tanto, la debilidad del mercado interno fue considerablemente mayor que la de las exportaciones.

Tanto dentro de Stellantis como entre otros actores de la industria reconocen que Brasil es el mercado capaz de modificar realmente el volumen de producción. El país vecino recibió 96.871 vehículos argentinos en los primeros siete meses y concentró 64,5% de todos los envíos. Ese volumen fue casi diez veces superior al de Ecuador, Chile y Uruguay combinados.

La nueva planta de motores

Mientras reduce el ritmo de la línea de pickups, Stellantis avanza con la instalación de la planta donde producirá localmente el motor turbodiésel Multijet 2.2. Se trata del propulsor que utilizan Titano y Dakota, con 200 CV de potencia y 450 Nm de torque, asociado en sus versiones automáticas a una caja de ocho velocidades.

La puesta en marcha está prevista entre fines de 2026 y comienzos de 2027, con el inicio de la producción en serie durante el próximo año. Su volumen no dependerá únicamente de las dos camionetas cordobesas, ya que también abastecerá a vehículos comerciales ensamblados por el grupo en Uruguay y a modelos fabricados en Brasil.

Stellantis avanza con la instalación de la planta donde producirá localmente el motor turbodiésel Multijet 2.2

El proyecto forma parte de la inversión de US$385 millones anunciada por Stellantis en 2024 para el centro industrial de Ferreyra. El desembolso contempló la creación del hub de pickups —integrado por Titano y Dakota—, la incorporación de componentes nacionales y la fabricación local del Multijet 2.2.

Actualmente trabajan más de 2500 personas en el centro productivo, una dotación que prácticamente se duplicó desde enero de 2025, según confirmaron desde la empresa.