Una automotriz vende casi todos sus autos en cuotas y a tasa 0

En medio de cambios en el panorama económico argentino, Renault anunció planes de financiación a tasa 0 para algunos modelos de su portfolio. Se trata de una medida para mantener alto el volúmen de ventas y que la marca llevará adelante a través de su compañía financiera, Mobilize Financial Services.

En ese sentido, estos son todos los modelos que Renault ofrece a tasa 0 en octubre:

Renault Kwid: hasta $12.000.000 en 18 meses.

hasta $12.000.000 en 18 meses. Renault Arkana: hasta $18.000.000 en 9 meses

hasta $18.000.000 en 9 meses Renault Logan: hasta $13.000.000 en 18 meses.

hasta $13.000.000 en 18 meses. Renault Kardian: hasta $14.000.000 en 12 meses.

hasta $14.000.000 en 12 meses. Renault Kangoo Express (furgón): hasta $13.000.000 en 18 meses.

hasta $13.000.000 en 18 meses. Renault Oroch: hasta $13.000.000 en 12 meses.

hasta $13.000.000 en 12 meses. Renault Kangoo E-Tech: hasta $18.000.000 en 24 meses.

El Renault Kwid es el auto 0km más económico del país www.labausfotografia.com.ar

Ahora bien, con una tasa más elevada la terminal automotriz ofrece los siguientes modelos:

Renault Kangoo (pasajero), Sandero y Stepway: hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa de 4,9%.

hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa de 4,9%. Renault Alaskan: hasta $22.000.000 en 12 meses, con una tasa de 4,9%.

hasta $22.000.000 en 12 meses, con una tasa de 4,9%. Renault Duster: hasta $15.000.000 en 12 meses, con una tasa de 14,9%.

hasta $15.000.000 en 12 meses, con una tasa de 14,9%. Renault Master: hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa de 19,9%.

hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa de 19,9%. Renault Koleos (nuevo): hasta $20.000.000 en 12 meses, con una tasa de 19,9%.

Así luce el nuevo Renault Koleos

En simultáneo, también la marca del rombo informó las siguientes propuestas para octubre:

Renault Kwid : hasta $12.000.000 en 12 cuotas fijas a 0, en 18 cuotas fijas a 9,9%, en 24 cuotas fijas a 14,9%.

: hasta $12.000.000 en 12 cuotas fijas a 0, en 18 cuotas fijas a 9,9%, en 24 cuotas fijas a 14,9%. Renault Kardian : hasta $15.000.000 en 12 cuotas fijas a tasa 0, en 18 cuotas fijas a 9,9% o 24 cuotas fijas a 14,9%.

: hasta $15.000.000 en 12 cuotas fijas a tasa 0, en 18 cuotas fijas a 9,9% o 24 cuotas fijas a 14,9%. Renault Duster: hasta $15.000.000 con financiación en 12 cuotas fijas a 14,9%, en 18 cuotas fijas a 19,9%, o en 24 cuotas fijas a 24,9%.

Renault Kardian

Por último, desde la terminal comunican que para sus modelos de fabricación nacional hay una financiación exclusiva que incluyen montos de hasta $10.000.000, con la posibilidad de optar por 12 cuotas fijas con una tasa del 4,9%, 18 cuotas fijas al 9,9% o 24 cuotas fijas con una tasa del 14,9%.