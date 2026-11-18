Hero MotoCorp, una compañía con sede en Nueva Delhi, India, y con más de 125.000.000 de clientes en todo el mundo, presentó en la Argentina la nueva Hunk 250R, una moto que se incorpora a su gama local para competir en el segmento de 250 cc.

El modelo fue develado durante Expo Moto Gualeguaychú 2026 y se destaca por su motor de 30 CV, refrigeración líquida y un paquete de seguridad que incluye frenos ABS de doble canal y embrague antirrebote.

El modelo desarrolla 30 CV de potencia

“La llegada de la Hunk 250R consolida nuestra estrategia para completar la familia Hunk en Argentina. Buscamos ofrecer una propuesta integral que acompañe el crecimiento del motociclista: quien inició su camino en la gama ahora encuentra una opción natural para dar el salto a una mayor cilindrada, con la tranquilidad que otorga el respaldo y la cobertura de nuestra red en todo el país”, señaló Mariano Vázquez, jefe de Producto de Hero.

¿Cómo es la nueva Hero Hunk 250R?

En términos mecánicos, la Hunk 250R está equipada con un motor monocilíndrico de 250 cc, con cuatro válvulas, inyección electrónica y refrigeración líquida. Según los datos informados por la compañía, desarrolla 30 CV de potencia y puede acelerar de 0 a 60 km/h en 3,2 segundos.

La Hunk 250R equipa un motor monocilíndrico de 250 cc

Uno de sus principales diferenciales está en el apartado de seguridad, porque incorpora frenos ABS de doble canal y un embrague asistido antirrebote, también conocido como slipper clutch. Este último sistema ayuda a evitar el bloqueo de la rueda trasera durante reducciones bruscas de marcha y contribuye a mejorar el comportamiento de la moto.

En cuanto a las suspensiones, cuenta con una horquilla delantera invertida con barrales de 43 mm y un monoamortiguador trasero con seis posiciones de regulación de precarga.

El equipamiento se completa con iluminación integral LED, asiento de dos niveles y un tablero digital LCD con conectividad Bluetooth para sincronizar el teléfono celular. También dispone de un sistema de encendido inteligente de luces.

Tiene un tablero digital LCD con conectividad Bluetooth

La nueva Hero Hunk 250R estará disponible en dos opciones de color: rojo y negro. Según informó la compañía, llegará a los concesionarios oficiales de todo el país a partir del 20 de noviembre.

El modelo es distribuido en el mercado local por Gilera Motors Argentina, que también tiene a su cargo el servicio de posventa y la disponibilidad de repuestos originales. De esta manera, la Hunk 250R se suma a la oferta local de Hero, integrada por las Hunk 125R, Hunk 150 Xtec, Hunk 160R 4V y Xpulse 200 4V.