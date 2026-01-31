LA NACION

Una reconocida automotriz se la juega y hace un auto que “suelta” la tecnología y promete una experiencia de manejo analógica

Inspirado en el diseño y el espíritu del mítico Interceptor de los años 60, será el primer modelo completamente concebido y diseñado desde cero por la firma

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Jensen International Automotive (JIA) está desarrollando un nuevo gran turismo (GT) de alta gama
Jensen International Automotive (JIA) está desarrollando un nuevo gran turismo (GT) de alta gama

Una firma automotriz británica con una distinguida herencia, Jensen International Automotive (JIA), anunció un ambicioso proyecto: el desarrollo de un nuevo gran turismo (GT) de alta gama que tiene su debut previsto para el año 2026.

Este vehículo marca un punto de inflexión estratégico en la historia reciente de la compañía. Inspirado en el diseño y el espíritu del mítico Interceptor de los años 60, será el primer modelo completamente concebido y diseñado desde cero por la firma.

Vuelve la pickup más rápida y potente del mundo: qué se sabe hasta ahora

Este paso consolida un claro giro estratégico de JIA: dejar de mirar únicamente al pasado para construir un producto enteramente propio, moderno y con una identidad bien definida, sin renunciar al inconfundible ADN británico que convirtió al Interceptor en ícono.

Jensen Interceptor R
Jensen Interceptor R

Según informó la compañía, el nuevo modelo combinará una carrocería contemporánea, elegante y de fuerte presencia visual, con una avanzada arquitectura basada en un chasis de aluminio ligero y un potente motor V8 desarrollado a medida.

El objetivo primordial es ofrecer una experiencia de conducción plenamente analógica, un contraste deliberado con la creciente digitalización que domina la industria automotriz. La propuesta busca reinterpretar el concepto tradicional de GT británico, priorizando de manera enfática el puro placer de manejo, el refinamiento mecánico y la construcción artesanal.

La marca construirá desde cero un modelo propio
La marca construirá desde cero un modelo propio

La fabricación de este exclusivo GT se realizará meticulosamente a mano en el Reino Unido en cantidades extremadamente reducidas, manteniendo la filosofía de pura exclusividad que JIA ya aplica en sus proyectos actuales. Cada unidad estará destinada a un público que prioriza la ingeniería clásica y una personalización a medida.

Para impulsar este ambicioso emprendimiento, JIA confirmó la creación de una nueva división interna, dedicada exclusivamente al desarrollo rápido y específico de este nuevo modelo. El objetivo es acelerar los procesos de ingeniería, validación y puesta a punto, sin interferir con las actividades actuales de la compañía, las cuales están estrechamente vinculadas a los Interceptor reinterpretados.

2010 Jensen Interceptor S
2010 Jensen Interceptor S

El nuevo GT no será un homenaje exacto del Interceptor original, sino una evolución conceptual sobre la visión contemporánea de lo que puede ser hoy un gran turismo de lujo. En un mercado automotor cada vez más electrificado y estandarizado, la apuesta por un V8 tradicional, una experiencia analógica pura y una producción ultra limitada marca una postura audaz y diferenciadora.

LA NACION
autos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Autos
  1. Renault redobla su apuesta de verano con una experiencia que combina diseño, tecnología y contacto directo con el público
    1

    Verano 2026: Renault redobla su apuesta de verano con una experiencia que combina diseño, tecnología y contacto directo con el público

  2. Lanzan en la Argentina una nueva versión más potente de un reconocido SUV
    2

    Lanzan en la Argentina una nueva versión más potente de un reconocido SUV

  3. El auto que cuesta diez veces menos que un hiperdeportivo y logró la velocidad de los modelos de millones de dólares
    3

    El auto que cuesta diez veces menos que un hiperdeportivo y logró la velocidad de los modelos de millones de dólares

  4. Los nuevos valores, los autos que no pagan y los que deberán hacerlo desde ahora
    4

    Patente 2026: qué autos no la pagan y quiénes deberán hacerlo desde este año