Vuelve la pickup más rápida y potente del mundo: qué se sabe hasta ahora

RAM confirmó el regreso de la 1500 SRT TRX, su pickup de alto rendimiento que se había retirado temporalmente del mercado. El anuncio fue realizado con el inicio del nuevo año por Tim Kuniskis, responsable de Marcas Americanas y SRT Performance de Stellantis. En Estados Unidos, la TRX se presenta como el primer modelo todoterreno en emerger de la relanzada división SRT Performance y la primera RAM SRT en dos décadas.

El modelo busca generar un impacto con su motor V8 HEMI de 6.2 litros sobrealimentado. Este impulsor entrega 788 CV de potencia y un torque de 922 Nm, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades y un sistema de tracción integral permanente.

Esto le permite una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,5 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 190 km/h, lo que generó que desde la marca la definan como “la camioneta de producción todoterreno de gasolina más rápida hasta el momento”. La unidad de sobrealimentación, un compresor de tornillo doble, está diseñada para una entrega inmediata de par motor, contribuyendo a su desempeño.

Acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,5 segundos

El chasis del vehículo está compuesto en un 98% por acero de alta resistencia, lo que le confiere rigidez torsional y estabilidad ante altas exigencias. En el apartado de la suspensión, incorpora amortiguadores adaptativos Bilstein Black Hawk e2 de segunda generación, instalados de fábrica con control electrónico activo.

Este sistema gestiona continuamente las fuerzas de compresión y rebote, procesando múltiples variables del vehículo, incluyendo la velocidad, posición del acelerador, frenado, torque y ángulo de dirección, además de información de sensores dinámicos.

Incorpora amortiguadores adaptativos Bilstein Black Hawk e2 de segunda generación

A su vez, el sistema ZoneControl activa pistones secundarios para reducir el riesgo de hacer tope de suspensión, ofreciendo una amortiguación hidráulica adicional en condiciones extremas. La TRX presenta una distancia al suelo de 300 mm y recorridos de suspensión de 13″ adelante y 14″ atrás.

Presenta una distancia al suelo de 300 mm

Para celebrar su retorno, Ram lanzó la edición especial Bloodshot Night. Esta versión se distingue por una configuración estética diferenciada que incluye capó y techo pintados en negro con un tratamiento de superficie específico, umbrales con esquema de pintura en dos tonos y una franja central Flame Red sobre el capó.

la edición especial Bloodshot Night se distingue por una configuración estética diferenciada que incluye capó y techo pintados en negro

En la caja de carga se aplican gráficos exclusivos y las llantas son Beadlock de 18″. El interior de esta edición presenta molduras de fibra de carbono con acentos rojos, una placa identificatoria en la consola central con cubierta de vidrio y emblemas TRX con bordes rojos.

Se aplican gráficos exclusivos y las llantas son Beadlock de 18″

En el habitáculo, integra tapizados en cuero y aplicaciones de fibra de carbono. Cuenta con una pantalla táctil Uconnect de 14,5″ con función dividida y compatibilidad con múltiples smartphones para navegación y funciones de confort.

El panel de instrumentos es una pantalla digital de 12,3 pulgadas con animación de arranque personalizada que se suma a una pantalla de visualización frontal de 10″ y un espejo retrovisor digital con monitor LCD integrado que transmite video en tiempo real desde una cámara trasera.

Cuenta con una pantalla táctil Uconnect de 14,5″ con función dividida

El sistema de audio es Harman Kardon, con 19 parlantes. Los asientos delanteros son individuales eléctricos de 12 posiciones con calefacción, ventilación, función de masaje y memoria de posición. Por su lado, los traseros son reclinables y ofrecen calefacción y ventilación, con un espacio para piernas de 1,11 metros.

Los asientos delanteros son individuales eléctricos de 12 posiciones con calefacción, ventilación, función de masaje y memoria de posición

La dirección es electrohidráulica y el volante deportivo, forrado en cuero y fibra de carbono, incorpora levas de cambio de aluminio. Adicionalmente, cuenta con un doble cargador inalámbrico para dispositivos móviles. Como equipamiento opcional, se ofrece un techo corredizo panorámico de doble panel.

Trae un doble cargador inalámbrico para dispositivos móviles

En cuanto a las asistencias a la conducción, la TRX incorpora de serie el sistema Active Drive Assist Manos Libres de Nivel 2+. También incluye control de velocidad adaptativo con mantenimiento de distancia con el vehículo precedente, utilizando sensores, cámaras y radar. Otros sistemas de seguridad activa son la advertencia de colisión frontal, asistencia de dirección evasiva, control de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero. Un sistema de cámaras 360° ofrece visualización del entorno del vehículo y proyección de la trayectoria estimada de los neumáticos en pantalla.

Viene con nueve modos de conducción configurables: Auto, Sport, Snow, Mud, Sand, Rock, Baja, Tow, Valet y Personalizado

La chata dispone de nueve modos de conducción configurables: Auto, Sport, Snow, Mud, Sand, Rock, Baja, Tow, Valet y Personalizado. Cada uno ajusta parámetros de entrega de potencia, transmisión, tracción y suspensión según el uso previsto.

Complementariamente, el sistema Selec-Speed, disponible con la reductora activada (4WD Low), gestiona automáticamente el torque y el frenado para mantener una velocidad constante en terrenos variables. Se espera que se comercialice en el país norteamericano desde los US$102.500, con la edición Bloodshot Night aumentando considerablemente ya que cuenta con adicionales. Por su parte, desde RAM Argentina están estudiando traer el modelo al país pero aún no hay confirmaciones.