En octubre de 1969, Mercedes Benz difundió un comunicado para aclarar que presentaba un auto que no estaba en venta. En Londres, un interesado ofreció hasta medio millón de marcos alemanes. En los meses siguientes, a Stuttgart llegaron cheques en blanco para quedarse con el deportivo, pero no hubo caso.

El modelo nació en 1969 pero nunca llegó a ver la producción (photo: Kamil Koźlarek) Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz - MediaPortal Mercedes-Benz AG

Pero el 3 de febrero de 2027, en el Palacio del Louvre, se presentará la oportunidad de comprarlo. Mercedes-Benz pondrá en venta por primera vez un C 111 de su colección durante la feria Rétromobile de París. El auto es un C 111-II de 1970, conserva su motor rotativo original y RM Sotheby’s lo valora en más de 25 millones de euros. La marca se comprometió por contrato a no vender otro durante al menos 25 años.

EL Mercedes-Benz C 111-II de 1970 junto al auto más caro de todos los tiempos: el 1955 Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé (foto Henri Bubeck) Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz - MediaPortal Mercedes-Benz AG

El C 111 hizo su primera aparición pública en el Salón de Frankfurt, en septiembre de 1969. Las puertas se levantaban como las del 300 SL de los años 50. La carrocería, baja y afilada, era de plástico reforzado con fibra de vidrio. Detrás de los asientos, Mercedes instaló un motor Wankel.

La carrocería, baja y afilada, era de plástico reforzado con fibra de vidrio (foto: Kamil Koźlarek) Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz - MediaPortal Mercedes-Benz AG

Seis meses después, Mercedes llevó dos C 111-II a Ginebra. Uno quedó en el salón con una maqueta de motor. El otro salió a pista para las demostraciones a la prensa. La nueva versión, con cuatro rotores y 2,4 litros, entregaba 350 CV, pesaba 1240 kilos, tenía una caja manual de cinco marchas y podía llegar a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanzar los 300 km/h.

Mercedes-Benz C 111 en Hockenheimring cuatro vehículos de prueba del proyecto de superdeportivo durante las pruebas (archivos de la marca) Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz - MediaPortal Mercedes-Benz AG

Mientras las ofertas seguían llegando, el directorio estudió cuánto costaría fabricar una serie corta. En abril de 1971, Friedrich Karl Flick, accionista e integrante del consejo asesor, le escribió a Joachim Zahn, al frente del directorio, después de pasar un fin de semana con un C 111. “Es absolutamente sensacional”, según el pasaje de la carta que cita RM Sotheby’s.

El modelo podía llegar a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanzar los 300 km/h Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz - MediaPortal Mercedes-Benz AG

En noviembre de ese año, Mercedes descartó la producción en serie. Los ingenieros habían identificado 38 requisitos vigentes o previstos que el auto no podría cumplir en Estados Unidos. El consumo y las emisiones jugaban en contra del Wankel, y adaptar un motor convencional más grande obligaba a rediseñar el auto. El modelo siguió como banco de pruebas y sus variantes turbodiésel batieron récords. De los 17 ejemplares que se construyeron a lo largo del programa, sobreviven 13, todos en manos de Mercedes.

Detrás de los asientos, Mercedes instaló un motor Wankel Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz - MediaPortal Mercedes-Benz AG

El auto de pruebas que vuelve a París

En diciembre de 1970, Rudolf Uhlenhaut puso un trozo de manteca en el baúl de un C 111-II y salió a manejar. El jefe de desarrollo de Mercedes quería saber si el calor del motor llegaba al equipaje cuando el auto iba rápido. Si la manteca se derretía, la aislación era insuficiente. La prueba muestra hasta dónde había llegado el proyecto. Mercedes ya tenía un prototipo capaz de alcanzar los 300 km/h y todavía estudiaba si podía fabricar un auto que sirviera para salir de viaje.

Desde la apertura del museo de Stuttgart en 2006, lo exhibió allí durante casi 18 años © Mercedes-Benz Group AG

Aquel C 111-II llevaba el número interno 33. Cuando terminó su etapa de pruebas, Mercedes lo incorporó a su colección y, desde la apertura del museo de Stuttgart en 2006, lo exhibió allí durante casi 18 años. En 2024, los técnicos volvieron a poner en marcha su motor rotativo original tras más de dos décadas y lo llevaron al concurso de Pebble Beach, en California. El Wagen 33 volvía a rodar, con las marcas de uso que la fábrica había decidido conservar. Al entrar en el catálogo de la subasta, tenía 24.766 kilómetros.

En 2027 volverá a París como el primer C 111 que la marca pone en venta © Mercedes-Benz Group AG

En febrero de 2025, Mercedes lo llevó a Rétromobile, en París, para exhibirlo. En 2027 volverá a la feria como el primer C 111 que la marca pone en venta. Mercedes destinará lo recaudado a renovar el museo donde conservó el auto y a crear una versión interactiva de sus exposiciones que se podrá visitar a distancia.