En la industria automotriz DS se distingue por la calidad de sus materiales, su diseño sofisticado, la atención al detalle y la incorporación de tecnologías avanzadas de confort y asistencia a la conducción. Y es que la marca francesa premium del Grupo Stellantis surgió primero como la división de alta gama de Citroën para luego independizarse y tener hoy su propia identidad. Por eso, las Stellantis Driving Sessions de este fin de semana largo será la gran oportunidad de comprobar estos atributos únicos.

Este domingo 22 y lunes 23, entre las 11 y las 18 en La Nube de Costanera Norte, el público podrá disfrutar de dos modelos de DS: el DS 3 Hybrid y el DS 7 Pallas. Para eso, solo es necesario anotarse en previamente en https://stellantisdriving.com.ar/.

Este domingo 22 y lunes 23 llega Stellantis Driving Sessions a La Nube, Costanera Norte

DS 3 Hybrid

El DS 3 Étoile Hybrid es la puerta de entrada a la electrificación de la marca francesa. Logra una potencia máxima combinada de 145 CV que se acopla a una nueva caja automática de doble embrague de seis velocidades que incorpora un motor eléctrico de 21 kW. Una batería de iones de litio NMC de 0,9 kWh, alimenta el sistema eléctrico autorrecargable. Su propuesta destaca por la eficiencia energética, pero también por un diseño distintivo que incorpora las características ópticas DS Matrix LED Vision, manijas retráctiles, llantas de aleación y una cuidada presentación interior con Alcantara y materiales de inspiración francesa.

El equipamiento incluye pantalla multimedia de 10,3 pulgadas, head-up display proyectado sobre el parabrisas, cámara 360°, asientos calefaccionados y un amplio conjunto de asistentes de seguridad, consolidando una experiencia premium en formato compacto.

El DS 3 híbrido es el ingreso de la marca a la electrificación

DS 7 Pallas

El DS 7 Pallas representa una de las máximas expresiones del lujo francés dentro del segmento SUV. Está impulsado por una motorización híbrida enchufable que conjuga un motor turbo naftero de 200 CV (147 kW) combinado con dos motores eléctricos de 110 CV (81 kW) y 113 CV (83 kW). La potencia total alcanza los 300 CV, con un destacable torque de 520 Nm y tracción total a las cuatro ruedas -uno de los motores eléctricos entrega el par en el eje trasero-, garantizando un desempeño excepcional en todo tipo de condiciones. Su diseño se caracteriza por la nueva firma lumínica DS Pixel LED Vision, una parrilla de gran presencia y detalles exclusivos inspirados en la arquitectura parisina.

En el interior sobresalen los tapizados de alta calidad, los asientos eléctricos calefaccionados, el sistema multimedia DS Iris con pantalla de 12 pulgadas, tablero digital, audio premium Focal Electra de 14 parlantes y techo panorámico eléctrico. A ello suma avanzados sistemas de asistencia a la conducción como DS Drive Assist, cámaras 360° y control crucero adaptativo, configurándose como una propuesta orientada a quienes buscan tecnología, exclusividad y máximo confort para largos viajes.

El DS 7 Pallas se destaca por su tecnología, exclusividad y máximo confort

Manejar un DS es una experiencia única y este fin de semana vas a poder vivirla a pleno.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.