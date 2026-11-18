Volkswagen Argentina lanzó una nueva edición de su campaña comercial “Black Days, Más Volkswagen”, una iniciativa que está vigente del 16 al 21 de noviembre y que contempla una serie de beneficios para quienes estén pensando en comprar un vehículo 0km de la marca.

La propuesta estará disponible en los concesionarios oficiales adheridos de todo el país e incluye distintas alternativas de financiación a tasa 0, bonificaciones en servicios de mantenimiento programado y condiciones especiales en seguros.

En cuanto a los modelos involucrados en la campaña se encuentran: Polo, Virtus, Nivus, T-Cross, Tera, Taos y Amarok, aunque las ofertas están sujetas a disponibilidad.

Volkswagen Nivus

Y uno de los principales atractivos de la iniciativa son las líneas de crédito, cuyos montos y plazos varían según el vehículo elegido. Para los modelos Tera, Nivus, T-Cross y Taos, Volkswagen tiene una financiación de hasta $23.000.000 en 18 meses, mientras que para el Polo dispone de una alternativa de hasta $14.000.000 en 36 meses.

Volkswagen T-Cross

En el caso de la Amarok, la pickup cuenta con dos opciones de financiación a tasa 0: una de hasta $26.500.000 y otra de hasta $20.000.000, ambas con un plazo de 18 meses.

Además, la campaña contempla una propuesta general para los autos de la marca, con créditos de hasta $13.500.000 en 18 meses. A estos beneficios se suman la bonificación de servicios de mantenimiento programado y condiciones especiales en seguros.

Volkswagen Amarok

Días antes de esta iniciativa, la automotriz alemana presentó en su planta de Pacheco, provincia de Buenos Aires, donde próximamente comenzará a producirse la nueva Amarok, toda su gama de SUV. La propuesta permitió conocer y comparar cada modelo y sus respectivas versiones, desde el crossover Tera hasta los SUV de mayor porte, como el Taos y el Tiguan, que llegan importados desde México.

Volkswagen presentó toda su gama de SUV en Pacheco

Por otro lado, para noviembre, así quedaron los precios de los modelos que la automotriz alemana incluye en la campaña citada.