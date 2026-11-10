Volkswagen presentó al nuevo Golf GTI, un icónico deportivo que vuelve a la Argentina

RÍO HONDO.- Hace 50 años Volkswagen presentó a nivel global la versión más picante de su modelo compacto Golf, la GTI. La aceptación del público fue rotunda, ya que se trataba de un auto de corte deportivo, de valor accesible, con un diseño muy personal y apto para usarse en el día a día.

Esas características hicieron que, en estas cinco décadas, sumara legiones de fanáticos en todo el mundo. Dos datos confirman esto: el Golf es uno de los tres autos más vendidos en el mundo en la historia, ya que lleva entregadas más de 37 millones de unidades.

Uno de los pocos hot hatch que se siguen vendiendo en la Argentina

Y hoy, y de la mano de la apertura de la economía, el icónico hot hatch de la marca alemana regresa a la Argentina en su “generación 8,5” (fue presentada en 2020 y en un tiempo se espera el cambio) con una propuesta que combina prestaciones deportivas, tecnología y versatilidad para el uso cotidiano.

El anuncio de este regreso se había realizado en Cariló, en enero, y la presentación oficial se está efectuando hoy en el autódromo de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, gran escenario para este Golf GTI. Aquí, la marca logró reunir unidades de cada una de las generaciones anteriores, en una especie de muestra a cielo abierto que permitió ver la evolución del modelo.

Durante esta primera etapa, proyectan vender 250 autos

“Para Volkswagen, el regreso de este Golf GTI representa mantener el legado de un modelo icónico, que este 2026 cumple nada menos que 50 años. Sabemos que hay muchos fanáticos del modelo que desde que lo anunciamos en el verano, lo estaban esperando. Y por fin pudimos traerlo”, dijo Juan Alliati, gerente de Planificación y Producto de Volkswagen Argentina.

Alliati agregó que estos meses estuvieron midiendo esas repercusiones y que, luego de cerrar los detalles con la casa matriz (el modelo viene importado de Alemania), finalmente pudieron concretar la vuelta del modelo dentro de los plazos prometidos.

Sobre la expectativa de ventas, Alliati comentó que “en un principio vamos a tener 250 unidades disponibles al público y nuestra idea es tener un piso de unos 500 coches por año”.

Inconfundible

El nuevo Golf GTI conserva los elementos característicos de su diseño. En el frente se destacan el paragolpes deportivo, la rejilla con estructura de panal, una franja LED y el logotipo Volkswagen iluminado.

El sistema de iluminación incluye faros delanteros IQ.Light LED Matrix, faros antiniebla con función de luz de curva y faros traseros LED 3D con indicadores de giro dinámicos. En la parte posterior, la doble salida de escape completa el look deportivo.

El renovado interior del Golf GTI

El habitáculo recupera los mandos físicos (con teclas y botones) y presenta un planteo similar al que ya nos tiene acostumbrado la marca.

A nivel equipamiento incorpora asientos delanteros deportivos con tapizado de cuero, calefacción y ventilación (el del conductor tiene regulación eléctrica, memoria y ajuste lumbar eléctrico), volante multifunción revestido en cuero y calefaccionado, pedales y reposapiés de acero inoxidable cepillado, techo panorámico e iluminación ambiental.

El puesto de conducción combina el instrumental digital Digital Cockpit Pro con un sistema multimedia de pantalla de 12,9″, navegación y asistente de voz IDA. La conectividad inalámbrica App-Connect permite utilizar Apple CarPlay y Android Auto. El equipamiento incluye cuatro puertos USB-C, cargador inalámbrico para smartphones y sistema de sonido Harman Kardon con subwoofer.

Volkswagen reunió varios Golf de distintas generaciones

Además, ofrece climatizador de tres zonas, acceso y arranque sin llave Keyless Advanced, cámara de visión trasera y sensores de estacionamiento delanteros y traseros. Cuenta también con espejo interior antideslumbrante automático y retrovisores exteriores de regulación eléctrica y calefaccionados.

Potente como nunca

A nivel mecánico cuenta con el conocido motor TSI 2.0 de 4 cilindros en línea y 16 válvulas, que en este caso entrega una potencia de 265 CV a 6500 rpm y un torque de 379 Nm desde 1700 rpm. Se asocia a una transmisión automática DSG de doble embrague y 7 marchas (con levas al volante) que lleva todo el power al eje delantero. Desde la marca aseguran que este “es el Golf GTI más potente que se haya vendido en nuestro país”.

Cuenta también con un selector de perfiles de conducción permite ajustar la respuesta del vehículo según las preferencias del conductor.

Según lo declarado por VW, acelera de 0 a 100 km en 5,9 segundos y alcanza una velocidad máxima está limitada a 250 km/h.

Se presentó el nuevo Golf GTI

Otros elementos mecánicos importantes que ayudan a la conducción en el día a día son los frenos a disco en las cuatro ruedas (los cálipers están pintados en rojo y las llantas de aleación ligera de 18″ (neumáticos son 225/40 R18″), la dirección eléctrica progresiva y las suspensiones de tipo deportivo (McPherson adelante y Multilink atrás).

A nivel seguridad ofrece 7 airbags, anclajes Isofix en las plazas traseras, frenos con ABS y EBD, control de tracción, control electrónico de estabilidad, monitor de presión de neumáticos; y suma varias ADAS: control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go, asistente de mantenimiento y cambio de carril, asistente de salida de estacionamiento. También dispone de Front Assist con detección de peatones; Dynamic Light Assist para la gestión de las luces altas, y sistema de protección proactiva de los ocupantes Pre-Crash.

El modelo está disponible en cuatro colores: Blanco Puro, Gris Grafito, Gris Mercurio y Negro Eclipse. El precio es de US$65.000. La garantía es por tres años o 100.000 km y tiene los tres primeros service bonificados.