Volkswagen presentó un nuevo prototipo que busca demostrar hasta dónde puede llegar la deportividad en la era de la movilidad eléctrica. Se trata del ID. Polo GTI Clubsport Concept, un vehículo desarrollado para su utilización en circuitos que entrega 367 CV de potencia, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 4,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h.

La presentación se enmarca en las celebraciones por los 50 años de la denominación GTI, una de las insignias más reconocidas de la automotriz alemana. El concept será exhibido al público durante el Essen Motor Show, que se realizará entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre de 2026, en Alemania.

El vehículo toma como punto de partida al ID. Polo GTI de producción, que desarrolla 226 CV, pero incorpora una serie de modificaciones mecánicas, aerodinámicas y estructurales para llevar sus prestaciones a otro nivel. Por el momento, Volkswagen no confirmó si este prototipo tendrá una versión de producción.

El prototipo alcanza los 240 km/h de velocidad máxima

Uno de los aspectos más llamativos del modelo es su configuración exterior; a diferencia del vehículo de producción, el concept tiene una carrocería de dos puertas y una estética mucho más agresiva, con guardabarros ensanchados 50 milímetros de cada lado, un spoiler delantero de competición, un difusor trasero y un alerón de fibra de carbono que sobresale por encima de la línea del techo.

Todos estos elementos buscan mejorar el comportamiento aerodinámico y generar una mayor carga sobre la carrocería para conseguir vueltas rápidas en circuito. También se destaca por sus llantas deportivas, detalles en rojo y una parte trasera más ancha.

En el apartado mecánico, utiliza el motor eléctrico APP550, que fue adaptado para funcionar con tracción delantera. El propulsor entrega 367 CV y 550 Nm de torque, una cifra considerablemente superior a los 290 Nm del ID. Polo GTI de producción.

La potencia se administra mediante un bloqueo electrónico del diferencial delantero, mientras que el sistema Launch Control permite aprovechar al máximo la aceleración desde parado. Con esta configuración, el prototipo puede completar el 0 a 100 km/h en 4,7 segundos.

El alerón trasero está fabricado en fibra de carbono

La batería de alto voltaje tiene una capacidad de 52 kWh y puede suministrar hasta 290 kW de potencia durante períodos breves. Por su parte, la velocidad máxima declarada por la compañía es de 240 km/h.

Para acompañar estas prestaciones, Volkswagen también trabajó sobre el conjunto de suspensiones y frenos. El ID. Polo GTI Clubsport Concept incorpora una suspensión adaptativa DCC con una puesta a punto específica para circuito y un nuevo sistema de frenos cerámicos, integrado en una arquitectura de frenado denominada one-box.

Un interior pensado exclusivamente para las pistas

El habitáculo también recibió modificaciones importantes, ya que el prototipo tiene solamente dos plazas y elimina por completo los asientos traseros y el equipamiento del sector de carga. En su lugar, Volkswagen instaló una barra antivuelco pintada en Tornado Red, el color característico de los modelos GTI.

Cuenta con butacas Recaro y arneses de cinco puntos

El conductor y el acompañante cuentan con butacas de competición Recaro y arneses rojos de cinco puntos. Además, la marca prescindió del sistema de infoentretenimiento para concentrarse en la ergonomía y la experiencia de conducción.

El tablero, los revestimientos laterales y distintos sectores del interior están tapizados en microfibra ArtVelours oscura, con costuras rojas. Según informó la compañía, distintos trabajos de desarrollo y diseño del vehículo conceptual contaron con la participación de aprendices de Volkswagen.