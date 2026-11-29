El mercado de autos argentino sigue experimentando cambios. El año se caracterizó por la irrupción de nuevas marcas, las modificaciones en el cupo de electrificados y la quita de varios impuestos que afectaban a la actividad.

Consecuencia de ello, y sumado también el efecto inflacionario, es que los precios de los autos han fluctuado a lo largo de 2026 de distintas maneras. Así como hubo bajas en las listas, también existieron actualizaciones al alza en algunos casos.

La rebaja gira en torno al 20%

En ese contexto es que Volvo, empresa que opera en el país bajo el ala del Grupo Eximar, anunció una reducción de precios para el EX30, su SUV 100% eléctrico compacto, que ahora está disponible en la Argentina desde US$33.000.

El modelo se vende en tres versiones (Core, Plus y Ultra) y se puede reservar en cualquier concesionario oficial de la marca. Según informan desde Volvo, aceptan anticipos de US$1000 para la reserva, cuya entrega está prevista para febrero de 2027.

La propuesta incluye también dos beneficios adicionales para quienes adquieran la unidad 0km. Por un lado membresías de carga de YPF Punto Eléctrico y, por el otro, un wallbox adicional sin cargo para instalar en el hogar.

Cuánto cuesta el Volvo EX30 en la Argentina

La gama está compuesta por tres configuraciones, que se diferencian por la capacidad de sus baterías, el equipamiento y algunos elementos de diseño. Los precios de lista sugeridos, con los cambios mencionados, son los siguientes:

EX30 Core: US$33.900.

US$33.900. EX30 Plus: US$39.900.

US$39.900. EX30 Ultra: US$49.900.

Para tomar una referencia, anteriormente las versiones Core, Plus y Ultra estaban listadas en US$40.500, US$49.900 y US$62.900 respectivamente, una rebaja que gira en torno al 20%.

Buen equipamiento interior Iñaki Zurueta

Las tres versiones comparten un motor eléctrico de 272 CV (200 kW) y 343 Nm de torque, con tracción trasera. La versión Core utiliza una batería de 51 kWh y acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos. Las variantes Plus y Ultra, en cambio, cuentan con una batería de 69 kWh y completan la misma aceleración en 5,3 segundos.

En cuanto al equipamiento, la versión Core incluye llave digital, climatizador monozona, cámara de estacionamiento trasera y sistema de sonido High Performance.

La variante Plus agrega Pilot Assist, techo bitono negro, iluminación ambiental, asientos delanteros eléctricos, apertura eléctrica del baúl, cargador inalámbrico, climatizador de dos zonas y equipo de sonido Harman Kardon.

Por último, la versión Ultra incorpora techo panorámico fijo, cámara de visión 360°, sensores de estacionamiento laterales y asistente de estacionamiento activo. Las llantas también varían según la configuración: son de 18 pulgadas en la Core, de 19 pulgadas en la Plus y de 20 pulgadas en la Ultra.

En estaciones de carga rápida, el EX30 admite una potencia de hasta 153 kW, según la versión. En esas condiciones, puede pasar del 10% al 80% de batería en poco más de 25 minutos.

Equipamiento, seguridad y sustentabilidad

El EX30 fue diseñado para tener la menor huella de carbono en la historia de Volvo. Según los datos informados por la marca, genera menos de 30 toneladas de CO₂ durante 200.000 kilómetros de manejo, un 25% menos que los eléctricos XC40 y C40.

En su construcción, alrededor de un cuarto del aluminio y cerca del 17% del acero utilizados son reciclados.

En materia de seguridad, todas las versiones incorporan siete airbags, frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego (BLIS), alerta de tráfico cruzado (CTA), asistencia de permanencia en carril y control de velocidad crucero adaptativo. También cuentan con los sistemas de protección WHIPS y SIPS.

Se comercializa en tres versiones Iñaki Zurueta

El equipamiento tecnológico de toda la gama incluye una pantalla central de 12,3 pulgadas, llave digital y monitoreo de presión de neumáticos.

A pesar de sus dimensiones compactas, el SUV ofrece un baúl de 400 litros y un compartimento delantero de siete litros. En el apartado de diseño, se destacan los faros LED con la firma lumínica denominada “Martillo de Thor” y el tapizado Indigo, presente en las tres versiones.