Vuelve una emblemática moto a la Argentina con foco en el uso en ciudad

El mercado de las motos apunta a consolidar un año récord en ventas. Impulsado especialmente por los modelos de baja cilindrada, el sector busca seguir creciendo de cara al año próximo, motivo por el cual los lanzamientos están a la orden del día.

En esa línea, Yamaha Motor Argentina lanzó la nueva Crypton Finn, marcando el regreso de un vehículo emblemático que se renueva de manera integral para competir en el segmento urbano.

El concepto busca reforzar el vínculo afectivo e intergeneracional con los conductores, posicionando a la moto como una herramienta aliada para los traslados diarios de la familia, el trabajo, el estudio y el regreso a casa, según la firma.

Cómo llega equipada la Crypton Finn

La nueva generación de la Crypton Finn incorpora un motor monocilíndrico de 114 cm³ (115 cc) de cuatro tiempos, SOHC y refrigerado por aire, con una relación de compresión de 9.3:1 y un diámetro por carrera de 50,0 x 57,9 mm.

Yamaha Cryptonn Finn

El mayor cambio en materia mecánica radica en la adopción del sistema de inyección electrónica de combustible en reemplazo de los carburadores tradicionales. Esta innovación mejora la respuesta del propulsor en arranques en frío, optimiza el consumo de nafta y disminuye las necesidades de mantenimiento periódico. El conjunto se combina con un embrague húmedo centrífugo de zapatas y multidisco, junto a una transmisión de cuatro velocidades de engranaje constante y mando final por cadena. Asimismo, el modelo conserva el clásico arranque por pedal de manera complementaria al encendido eléctrico, un recurso técnico valorado por los usuarios por su practicidad y confiabilidad.

En el apartado técnico y de seguridad, la renovada Crypton Finn equipa el sistema de frenos unificados UBS (Unified Braking System), orientado a repartir de forma coordinada la presión de frenado entre las ruedas. A ello se suma la incorporación de un tablero digital modernizado y un faro central con tecnología LED para favorecer la visibilidad en trayectos nocturnos. La paleta de colores para el mercado local incluye tres opciones: azul, bordó y negro.

Yamaha Cryptonn Finn

Por su parte, el modelo cuenta con un respaldo de cinco años de garantía y un precio de lanzamiento sugerido al público de $3.690.000.

Ahora bien, para facilitar el acceso a la unidad 0km en el contexto económico actual, la empresa habilitó el Yamaha Plan de Ahorro, una herramienta oficial de financiamiento en pesos que permite saldar el 100% del valor del vehículo en hasta 60 cuotas desde $74.299, sin la necesidad de realizar desembolsos o pagos anticipados.