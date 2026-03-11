En medio de una ola de leyes de seguridad infantil en línea, la tecnología de verificación de edad alcanza la madurez

NUEVA YORK/ESTOCOLMO/SÍDNEY.– Durante años, las empresas tecnológicas resistieron con éxito la presión de los defensores de la seguridad infantil para hacer más por mantener a los menores fuera de sus servicios, alegando que las limitaciones técnicas volverían impracticable, demasiado amplio o incluso riesgoso para la seguridad cualquier intento de restringir el acceso de los adolescentes.

Ahora, una cantidad creciente de gobiernos concluye que esos obstáculos no son insuperables y avanza con nuevas y agresivas exigencias de verificación de edad para redes sociales, chatbots de inteligencia artificial y proveedores de pornografía. Tres meses después de que Australia lanzara una prohibición histórica sobre las cuentas de redes sociales para adolescentes, reguladores de toda Europa, de Brasil y de un puñado de estados de EE.UU. se están moviendo para seguir el mismo camino. El gobernador de California, Gavin Newsom—considerado un probable candidato demócrata a la presidencia en 2028—se sumó al reclamo el mes pasado, mientras que el presidente republicano Donald Trump también estaría “interesándose” en los límites de edad, según su nuera.

Impulsan estas medidas las crecientes preocupaciones por el abuso en línea y la salud mental de los adolescentes, así como la reciente protesta por la difusión de imágenes sexuales infantiles generadas con IA, además de una mayor confianza en las capacidades del software de “aseguramiento de edad”, que según sus defensores puede estimar la edad aproximada de una persona mediante análisis facial, aprobación parental, verificación de identidad y otras pistas digitales. Los avances recientes en inteligencia artificial aumentaron la eficacia y redujeron el costo de esas herramientas, según entrevistas de Reuters con más de una docena de reguladores, defensores de la seguridad infantil, investigadores independientes y proveedores que realizan verificaciones de edad para grandes empresas tecnológicas, incluidas TikTok, Meta, propietaria de Facebook, y OpenAI.

“ El mercado de aseguramiento de edad ha madurado mucho en los últimos dos años ”, dijo Ariel Fox Johnson, asesora sénior de Common Sense Media, un grupo de defensa infantil en línea con sede en San Francisco. Señaló las mejoras tecnológicas y la creación de grupos comerciales, protocolos técnicos y esquemas de certificación que estandarizan la evaluación de la eficacia de las distintas herramientas.

Un niño de 13 años muestra en su teléfono móvil un mensaje de la plataforma Snapchat después de que su cuenta fuera bloqueada para verificación de edad, en Sídney, el 9 de diciembre de 2025 STR� - AFP�

EL MERCADO DE ASEGURAMIENTO DE EDAD MADURA

Las empresas de redes sociales ahora pueden estimar con mayor confianza el grupo etario de un usuario mediante rastros digitales, como el año en que se creó una cuenta o el tipo de contenido que consume. Al mismo tiempo, una industria en expansión de proveedores como Yoti, k‑ID y Persona ofrece capas adicionales de verificación mediante herramientas automatizadas que incluyen escaneos faciales y análisis informatizados de documentos de identidad emitidos por gobiernos. También a nivel de tiendas de aplicaciones, Apple y Google, de Alphabet, implementaron herramientas que permiten a los padres informar a los desarrolladores el rango de edad de sus hijos.

“La tecnología definitivamente ha mejorado, no solo para la verificación de edad específicamente, sino para la verificación de identidad en general”, dijo Merritt Maxim, vicepresidente de la firma de investigación Forrester, con sede en Massachusetts. “Eso, a su vez, redujo el costo promedio de la verificación: lo que hace cinco años se usaba solo para transacciones de alto valor, hoy puede aplicarse prácticamente a cualquier cosa sin un impacto financiero significativo”.

Los proveedores suelen cobrar bastante menos de un dólar por verificación en herramientas básicas de aseguramiento de edad basadas exclusivamente en sistemas automáticos; y para grandes volúmenes, el precio puede bajar a solo unos pocos centavos, según ejecutivos del sector. Procesos tradicionales más costosos, como la confirmación humana o la triangulación de datos personales —estándar hace una década— siguen disponibles a un precio mayor, aunque se necesitan con menos frecuencia, indicaron.

Evaluaciones independientes respaldan la descripción del rápido progreso. Según un estudio en curso del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE.UU., el software de escaneo facial de empresas como Yoti —que realiza verificaciones para TikTok y para Facebook, Instagram y Threads, de Meta— erraba por un promedio de 4,1 años en sus estimaciones iniciales de 2014; para 2024, ese promedio había caído a 3,1 años y actualmente es de 2,5.

Australia prohibió a los adolescentes más jóvenes usar redes sociales a partir del 10 de diciembre de 2025, en un operativo pionero a nivel mundial destinado a despegar a los menores del consumo compulsivo de aplicaciones como Facebook, Instagram y TikTok Shutterstock - Shutterstock

EL ESCANEO FACIAL GANA PRECISIÓN

Yoti, con sede en el Reino Unido, afirmó que el rendimiento de su último modelo de análisis facial, que se lanzará en abril, supera al de los modelos enviados a los estudios del NIST y de Australia, con un error promedio de solo 1,04 años para el rango de 14 a 18 años, considerado crítico por los reguladores. Persona, una firma de verificación de identidad con sede en San Francisco utilizada por OpenAI y Reddit, sostiene un nivel de error similar: 1,77 años para el rango de 13 a 17 años.

Un informe encargado por el gobierno australiano determinó el año pasado que los productos de estimación de edad basados en fotografía eran ampliamente precisos, aunque reconoció que los usuarios ubicados dentro de los tres años del límite legal de 16 se encontraban en una “zona gris” donde la incertidumbre del sistema aumenta. Por ello recomendó derivarlos a “métodos complementarios de aseguramiento”, como la verificación mediante documentos de identidad o el consentimiento parental.

Los sistemas también tienen más dificultades con ciertos tipos de piel, con imágenes granuladas capturadas por teléfonos más antiguos y cuando se utiliza el procesamiento “en el dispositivo”, que protege la privacidad al realizar la verificación completamente en el teléfono del usuario, sin enviar datos a un servidor en la nube.

Un adolescente mira la pantalla de su celular mientras está sentado en un parque público Shutterstock - Shutterstock

Por ejemplo, los sistemas que procesan en el dispositivo detectan con menor frecuencia intentos de jóvenes ingeniosos por aparentar más edad, dijo Rick Song, director ejecutivo de Persona. Entre los trucos habituales mencionó el uso de máscaras, maquillaje pesado, vello facial falso o incluso el escaneo de caras plásticas de figuras de acción.

Aun así, señalaron los ejecutivos, la estimación facial de la edad puede funcionar como una versión digital del control que se realiza a diario en bares y licorerías del mundo físico.

“Si parecés joven, pueden pedirte identificación”, dijo Robin Tombs, CEO de Yoti, con sede en Londres.

Indicó también que los servicios de redes sociales suelen requerir menos escaneos faciales y verificaciones de identidad que los sitios de pornografía o apuestas, porque ya disponen de abundante información personal de sus usuarios. Esto les permite apoyarse más en un método de aseguramiento llamado “inferencia”, que analiza actividades en línea, datos financieros asociados y otras señales, para cumplir con los requisitos regulatorios.

Las 10 empresas de redes sociales incluidas en la prohibición australiana para adolescentes rechazaron pedidos de Reuters para compartir datos sobre la eficacia de sus herramientas de verificación de edad.

Reddit, una de las plataformas incluidas en el debate global sobre verificación de edad y seguridad infantil en línea Shutterstock - Shutterstock

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN TEMPRANA

El regulador de internet de Australia, el comisionado de eSafety, informó que recopilará datos poblacionales durante dos años para evaluar el impacto de la prohibición y publicar los primeros resultados a fines de este año. Desde la entrada en vigor de la ley, en diciembre, las empresas ya bloquearon 4,7 millones de cuentas sospechadas de pertenecer a menores, aunque participantes del sector señalaron a Reuters que algunas de ellas probablemente eran cuentas de Google de menores a quienes se impidió iniciar sesión en YouTube, independientemente de su actividad.

Meta indicó que eliminó unas 550.000 cuentas de Instagram, Facebook y Threads sospechadas de pertenecer a menores en las primeras semanas de la prohibición australiana. Snapchat dijo haber eliminado alrededor de 415.000.

Reguladores de otros países siguen el caso con atención. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto tratar la verificación de edad en una próxima visita a Canberra, según informó un legislador europeo al tanto de su agenda. El Reino Unido —que exige verificación de edad para sitios de pornografía y evalúa endurecer las reglas de seguridad infantil para redes sociales y chatbots de IA— también está intercambiando información con las autoridades australianas.

Los primeros resultados del experimento australiano deben interpretarse con cautela, ya que las empresas afectadas por la prohibición suelen hacer lo mínimo indispensable para cumplir con los requisitos legales, dijo Iain Corby, director ejecutivo de la Age Verification Providers Association, una asociación que agrupa a unas tres docenas de proveedores, incluidos Yoti y Persona.

En algunos casos, agregó, las empresas de redes sociales pidieron a miembros de la AVPA desactivar controles que hacen más robustas las verificaciones de edad.

“Están extremadamente preocupados de que esto se vuelva contagioso y de que la política se adopte en todo el mundo, así que no están realmente motivados para que sea un éxito rotundo”, dijo.

“Están poniendo a prueba la paciencia del regulador para ver con qué pueden salirse”.

Reportaje de Katie Paul en Nueva York, Supantha Mukherjee en Estocolmo y Byron Kaye en Sídney; edición de Kenneth Li y Matthew Lewis.