Psicología 101. ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad?

NUEVA YORK.- En apariencia, Antoinette Del Rio parecía una veinteañera exitosa. Tenía una carrera floreciente en publicidad, se iba de vacaciones con frecuencia y disfrutaba de una vida social activa.

Pero Del Rio bebía más de la cuenta, usaba marihuana para sobrellevar la situación y pasaba los fines de semana encerrada en su departamento de la ciudad de Nueva York. También se había endeudado por gastos impulsivos y discutía seguido con sus amistades.

Con el tiempo empezó a notar un patrón preocupante en todas sus relaciones: eran eufóricas o devastadoras, sin término medio. Un conflicto que parecía menor podía hacer que “arremetiera por completo sin pensar en ninguna de las consecuencias”, contó Del Rio, hoy de 33 años. A veces el enojo era tan intenso que se arrancaba el pelo o se clavaba las uñas en la piel “tan fuerte como fuera posible”.

En 2022, su médica de cabecera logró unir todas las piezas: Antoinette presentaba síntomas reveladores de trastorno límite de la personalidad, o TLP, una condición caracterizada por relaciones y emociones volátiles, conductas temerarias y una sensación de vacío en relación con uno mismo.

El TLP es difícil de tratar de manera eficaz, lo que puede “asustar a los terapeutas”, afirmó la doctora Lois W. Choi-Kain, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad Gunderson, en el Hospital McLean, en Belmont, Massachusetts. Sin embargo, las personas pueden —y de hecho lo hacen— mejorar, incluso aquellas que presentan problemas adicionales como consumo de sustancias o trastornos alimentarios.

Choi-Kain señaló que vio a personas muy gravemente afectadas desarrollar las habilidades necesarias para “sentirse bien consigo mismas y después poder manejar una relación de otra manera”.

¿Qué es una personalidad límite?

Los profesionales de la salud mental definen el trastorno límite de la personalidad como un patrón de inestabilidad en las relaciones, la autoimagen y las emociones de una persona.

Quienes tienen TLP tienden a actuar sin pensar y, en algunos casos, participan en conductas como sexo temerario, abuso de sustancias o autolesiones, que a menudo son las razones por las que llegan a tratamiento.

Se estima que el TLP afecta al 1,6% de la población. Los profesionales de la salud mental no lo consideran un trastorno poco frecuente; sin embargo, suele diagnosticarse de manera errónea al comienzo, ya que algunos de sus síntomas pueden confundirse con los de otras condiciones, como el trastorno bipolar, la depresión o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Estas condiciones también pueden superponerse con el TLP, lo que vuelve todavía más complejo el diagnóstico. De hecho, en 1938 el psicoanalista Adolph Stern describió por primera vez este trastorno como “límite”, debido a su cercanía con otras afecciones.

¿Cuáles son los signos y síntomas?

Los síntomas del TLP pueden incluir estallidos inapropiados de ira, sentimientos de vacío y esfuerzos desesperados por evitar el abandono —por ejemplo, buscar de manera constante tranquilidad o “poner a prueba” a las personas para ver si se van a quedar—, explicó Sara Masland, profesora asociada de Ciencias Psicológicas en Pomona College y especialista en trastornos de la personalidad.

Otras características del TLP son las relaciones volátiles, una identidad poco definida, la tendencia a la autolesión, la temeridad y las conductas suicidas. Estudios demostraron que hasta el 10% de las personas con TLP murieron por suicidio, una proporción muy superior a la de la población general.

Según el manual diagnóstico que utilizan los profesionales de la salud mental, una persona debe presentar al menos cinco síntomas para recibir el diagnóstico.

Una de las características centrales del trastorno límite de la personalidad es la hipersensibilidad: la mayoría de las personas oscila entre sentirse ansiosa o temerosa de ser criticada o rechazada, y reaccionar con enojo o paranoia cuando percibe que los demás la están rechazando, explicó Choi-Kain.

En un momento una persona puede sentirse bien; al siguiente, deprimida, y luego intensamente enojada. Esto puede derivar en relaciones cargadas de conflicto y carentes de paz, armonía, constancia o profundidad, señaló el doctor Frank Yeomans, profesor clínico de psiquiatría en Weill Cornell Medical College, que desde hace décadas se dedica al tratamiento y la investigación de los trastornos de la personalidad.

Cuando todo parece perfecto, “estás en el cielo”, agregó Yeomans. Pero “en cuanto aparece el más mínimo defecto en lo que era agradable, pasás del cielo al infierno”.

A pesar del caos en sus relaciones personales, las personas con TLP suelen tener dificultades para estar solas, señalaron los especialistas. En parte, esto ocurre porque no cuentan con un sentido claro de quiénes son de manera independiente de los demás.

“Muchas veces, las personas con TLP dependen en exceso de las relaciones para entender quiénes son, y eso puede volver la inestabilidad del vínculo todavía más frágil”, explicó Masland.

Pueden adoptar rasgos de las personas que las rodean o buscar constantemente validación en ellas. Pero, en lo profundo, pueden sentirse vacías.

¿Cómo se trata el TLP?

Los antidepresivos y otros medicamentos pueden aliviar algunos síntomas del TLP, pero solo la terapia permite abordar el problema de raíz, coincidieron los especialistas. Muchos pacientes se benefician de una especie de “renovación de vida”, no solo para volver a encaminarse sino también para “cambiar su concepto de sí mismos y su vínculo con los demás”, explicó Choi-Kain.

En Estados Unidos, el abordaje más común para tratar el TLP es la terapia dialéctica conductual (TDC), que se centra en ayudar a las personas a desarrollar atención plena y habilidades prácticas para manejar sus emociones.

Otros tratamientos con respaldo científico incluyen la terapia basada en la mentalización, que busca ayudar a las personas a reflexionar de manera realista sobre lo que ocurre en su propia mente o en la de otros durante las interacciones sociales, y la psicoterapia centrada en la transferencia, que utiliza la dinámica de la relación entre terapeuta y paciente para explorar cómo este percibe a los demás.

Cada vez más profesionales también ofrecen la Gestión Psiquiátrica General (GPG), cuyo objetivo es empoderar a los pacientes a partir del conocimiento sobre su diagnóstico y ayudarlos a construir una vida con sentido y roles estables dentro de su comunidad.

Además de la terapia y la medicación, los grupos de apoyo pueden ser una herramienta útil. Del Rio, que dejó su trabajo de alta exigencia en publicidad, se desempeña como directora ejecutiva interina de la organización sin fines de lucro Emotions Matter, que ofrece grupos de apoyo coordinados por pares para personas con TLP.

En sus veintitantos, Del Rio no encontraba una salida a sus síntomas. “Sentía que me estaba ahogando y no sabía cómo pedir ayuda”, recordó.

Pero tras participar durante aproximadamente un año en sesiones individuales y grupales de TDC, aprendió “a reconocer esos patrones emocionales y a comunicarse de manera más directa”.

Durante la terapia trabajó en fortalecer sus habilidades de vínculo interpersonal, lo que la acercó más a su esposo.

“La paciencia y la disposición de mi esposo para aprender conmigo marcaron una diferencia más grande de la que puedo expresar con palabras”, dijo. “No siempre se lo hice fácil, y aun así estuvo presente”.

Psicología 101 es una columna mensual que explora términos y tendencias en salud mental que merecen una conversación más amplia.