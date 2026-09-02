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ANCHORENA, Juan María de

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MISAS Y FUNERALES

ANCHORENA, Juan María de. - Su esposa Isabel de Alzaga y familia agradecen profundamente las muestras de cariño y a un mes de su partida invitan a compartir La Sagrada Eucaristía hoy, a las 19.30, en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, Echeverría 1371.

Avisos fúnebres
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