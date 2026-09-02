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ANCHORENA, Juan María de
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LA NACION
MISAS Y FUNERALES
✝ ANCHORENA, Juan María de. - Su esposa Isabel de Alzaga y familia agradecen profundamente las muestras de cariño y a un mes de su partida invitan a compartir La Sagrada Eucaristía hoy, a las 19.30, en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, Echeverría 1371.
Aviso publicado en la edición impresa
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