Gloria Carrá contó qué hizo con el dinero de Ángela Torres y apuntó contra los padres que manejan las fortunas de los hijos

En medio de la repercusión por el conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro, Gloria Carrá habló sobre el manejo del dinero de los hijos que comienzan a trabajar cuando todavía son menores de edad y contó su propia experiencia con Ángela Torres. Además, recordó una situación similar que atravesó ella misma cuando inició su carrera artística a los ocho años.

Carrá conoce a Stoessel por haber trabajado con él en Patito Feo, aunque evitó hacer una evaluación puntual sobre lo ocurrido entre padre e hija. “Soy sincera, no quiero ni opinar”, respondió durante una entrevista con Puro Show (eltrece).

Gloria Carrá conoció a Alejandro Stoessel durante su participación en Patito Feo, ficción en la que compartió elenco con Laura Esquivel, Juan Darthés y Griselda Siciliani; Stoessel fue uno de los responsables de la idea original del ciclo

Sin embargo, inmediatamente expresó su posición general sobre este tipo de situaciones. “Me da mucha pena que muchos padres hagan eso, realmente no lo puedo ni creer”, sostuvo.

Y cerró con una reflexión contundente: “Me apena que las personas sean tan ambiciosas que puedan llegar a quitarle plata a un hijo”.

Cómo administró el dinero de Ángela Torres

A partir de esa conversación, la actriz contó cómo fue su propia experiencia al acompañar la carrera de Ángela Torres desde que comenzó a trabajar siendo menor de edad.

Carrá explicó que siempre procuró respetar los espacios de su hija y no intervenir más de lo necesario en sus decisiones profesionales. “Yo la verdad que no me metía demasiado. Además era un momento en donde Ángela tampoco me hacía participar ni quería que yo participara mucho”, recordó.

"Yo soy sincera: soy incapaz de tocarle un peso a mi hija”, aseguró Carrá Gerardo Viercovich

Incluso durante su paso por Bailando por un sueño, contó, eligió mantenerse en un segundo plano. “Otra persona hubiese ido todas las veces a lo de Tinelli a estar ahí. Fui una vez, estuve ahí, o dos creo, acompañándola, pero no soy de meterme tampoco en esos lugares y soy superrespetuosa también de sus espacios. Si ella me da el lugar, estoy, y si no me da el lugar, no estoy”, explicó.

Cuando la conversación derivó específicamente en la administración del dinero de un hijo menor de edad, Carrá fue contundente. “Para mí no fue complicado. Yo soy sincera: soy incapaz de tocarle un peso a mi hija”, aseguró.

Cuando Ángela comenzó a trabajar, era Gloria quien cobraba sus ingresos. Sin embargo, sostuvo que ese dinero siempre perteneció a su hija. “Al principio, cuando ella empezó a trabajar, por supuesto que cobraba yo, pero le daba la plata que ella necesitaba”, explicó.

Durante varios años también conservó parte de ese dinero para entregárselo más adelante. “Mucho tiempo le guardé su plata y creo que el año pasado terminé de darle porque ella era: ‘Ma, ¿me das tanto?’. Y todo el tiempo era: ‘Sí, obviamente’. ‘¿Me das lo que queda?’. ‘Te doy lo que queda’”, recordó.

Gloria Carrá contó que durante años guardó parte del dinero que ganaba Ángela Torres y que luego se lo entregó: “¿Me das lo que queda? Te doy lo que queda”

Actualmente procura no intervenir en la administración económica de la carrera de Torres, aunque sí busca asegurarse de que esté correctamente acompañada. “A veces le pregunto: ‘¿Te están asesorando?’. Pero no me meto ahí porque me parece muy delicado”, señaló.

Su propia historia como niña actriz

La posición de Carrá frente al dinero de su hija también está atravesada por su historia personal. La actriz comenzó a trabajar de pequeña y, según contó, durante su infancia no tuvo acceso directo a los ingresos que generaba.

“Yo también trabajé desde los ocho años y no dispuse de mi plata hasta grande. A mí no me daban. Mi mamá gastaba mi plata, de eso vivíamos”, reveló.

Gloria Carrá interpretó a Mercedes “Meche” Ferreiro en Señorita Maestra, uno de sus primeros grandes trabajos en televisión, cuando todavía era una niña

De todos modos, puso aquella experiencia en el contexto de una época diferente y explicó que durante años comprendió la situación familiar. “Eran otros tiempos. Pero yo no hubiese hecho eso, la verdad”, aclaró.

Cuando le preguntaron si aquella situación había provocado conflictos con su familia, Carrá dijo: “Yo entendía que se manejaba de otra manera y mi mamá tenía problemas mentales, entonces tampoco era para decir mucho. Cuando pude irme, me fui y la seguí ayudando como pude”, concluyó.